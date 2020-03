Veit Lindau: No Panic – Be smart – Gedanken zum Coronavirus (Video)

Es gibt einen goldenen Mittelweg zwischen Bagatellisieren, Weltverschwörungstheorien und Panikmache wenn es um das Coronavirus geht – ruhige Vernunft.

Es liegt in der Natur unserer selektiven Wahrnehmung, dass wir Fakten manchmal ignorieren und manchmal verzerren.

Viren und Bakterien sind für Menschen eine potentielle Bedrohung, seit es uns gibt.

.

Das Leben pflanzt seinen wertvollsten Samen gern in den schmutzigsten Dreck. Im Scheitern liegt eine kostbare Chance, uns selbst auf einer wesentlich tieferen Ebene kennen zu lernen, zu heilen und nach Hause zu bringen – hier weiter >>>.

No Panic – Be smart – Gedanken zum Coronavirus

Dies ist ein menschlicher Text über das Coronavirus, kein Fachartikel, denn ich bin kein Arzt oder Heilpraktiker. Doch ich habe einen Kopf zum Denken. So wie du auch. Den sollten wir alle in solch heißen Situationen benutzen.

Ich teile hier meine persönliche Meinung mit dir. Vielleicht unterstützt sie dich, für dich eine souveräne Position zu diesem Thema zu finden.

Erstmal ein kleines Video vorweg. Bevor jedoch ein unnötiger Sturm der Entrüstung über mir zusammenbricht – nein, ich mache mich hier nicht über die Opfer des Coronavirus oder die Gefahren dieser Krankheit lustig.

Ich will dich einladen, zu allererst einmal durchzuatmen und vielleicht sogar zu lachen. Humor hat noch nie geschadet. Verbissene Ernsthaftigkeit produziert Stresshormone in deinem Körper.

Lachen stärkt das Immunsystem und lockert den eventuell etwas verspannten Geist.

Lasst uns doch alle mal chillen, bevor wir weiter wie panische Tiere Aldi und Co leerkaufen.

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen und das Immunsystem stärken kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

Hier alle Informationen >>>

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Neue und natürliche Wege zur eigenen Gesundheit …

Erkenntnisse jenseits der Schulmedizin …

>>> Hier zum Vitaminum-Shop >>>

>>> Partnerprogramm >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...