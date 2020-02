“Mens sana in corpore sano” – In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass unsere Gedanken und Emotionen sehr eng mit unserer Gesundheit zusammenhängen.

Doch erst vor relativ kurzer Zeit haben es Wissenschaftler, vor allen Dingen Psychologen, vermocht, zu ermitteln, wie stark sie miteinander verflochten sind.

Eine kleine Analyse des laufenden emotionalen Zustandes befähigt zu begreifen, ob wir in eine Risikogruppe geraten und wie wir die bereits vorhandenen Erkrankungen bewältigen können.

Sage mir woran Du denkst und ich sage Dir an was Du erkranken wirst!

In der traditionellen Medizin ist es üblich, die Ansicht zu vertreten, dass eine Krankheit bei einer Störung der normalen Lebenstätigkeit des menschlichen Körpers in Verbindung mit den äußeren Faktoren, wie Viren, falsche Ernährung, ungünstige ökologische Situation, oder aber mit den inneren Faktoren, mit den Erbkrankheiten, entstehe. Jedoch ist all das, was auch viele bestätigen können, gar nicht so einfach zu erklären.

Nicht alle Krankheiten haben einen Kausalzusammenhang aufzuweisen. Man nehme zum Beispiel den Krebs. Niemand ist sich sicher, was den Anlassmechanismus für die Entwicklung dieser Krankheit bildet.

Alles, was wir wissen ist, dass der Körper aufhört, normal zu funktionieren und eine körperliche Störung entsteht. Schon heute geben viele weltbekannte Onkologen zu, dass Stress und eine negative emotionale Einstellung des Menschen zur Entwicklung dieser Erkrankung führen könnten.

Fachleute für Psychosomatik empfehlen, seine laufenden Krankheiten

und auch seine Gedanken genau im Auge zu behalten.

Bewiesene Zusammenhänge zwischen Erkrankungen und unseren Gemütsbewegungen:

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

