Das Land Südtirol hat Montagabend in Sachen Coronavirus von einem “ersten, wahrscheinlichen Fall” in der autonomen Provinz gesprochen – Ist eine Corona-Pandemie nicht mehr auszuschließen?

Ein 31-jähriger Mann, der sich kürzlich in der Lombardei aufgehalten hatte, wurde, nachdem der erste Test negativ ausgefallen war, beim zweiten Mal positiv getestet.

Die Weltgesundheitsorganisation warnt angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus sowie weiteren Todes- und Infektionsfällen vor einer möglichen Coronavirus-Pandemie.

Wer jetzt noch mit dem Einwand “An Grippe erkranken mehr Menschen, als am Corona-Virus” daherkommt, der sollte schleunigst aufwachen!

.

In Zeiten der Grippewelle und der zunehmenden Gefahr, durch das Coronavirus zu erkranken, ist eine starke Immunabwehr immens wichtig. DMSO stärkt das Immunsystem am effektivsten und stoppt zudem das Wachstum schädlicher Bakterien – 99,9 % reines DMSO – HIER >>>.

Coronavirus-Pandemie: Nerven liegen blank – Erster Corona-Fall in Südtirol

Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Nachdem am Montag die Zahl der bestätigten Fälle in Italien über 220 geklettert war, meldete am Montagabend auch Südtirol den ersten Corona-Fall. Der 31-jährige Infizierte hatte sich nach einer Reise in die schwer betroffene Lombardei von sich aus aus bei den Behörden gemeldet.

Wie die Tageszeitung in Südtriol berichtete, werden derzeit die Kontaktpersonen des Mannes untersucht. Zudem sei die Probe bereits nach Rom transportiert worden, wo ein dritter Test stattfinden soll.

Die Regierung in Südtirol richtete eine Telefonnummer (800751751) ein, unter der sich die Bürger von 8 bis 20 Uhr über die Lage informieren können. So soll garantiert werden, dass die Notrufnummer 112 nur für Notfälle wie hohes Fieber oder schwere Atembeschwerden genutzt wird.

In Spanien gibt es auch einen weiteren Coronavirus-Fall. Ein Mann, der aus der betroffenen italienischen Region Lombardei auf die Kanareninsel Teneriffa gereist war, wurde dort positiv getestet. Es ist der dritte bestätigte Fall in Spanien, in Valladolid auf dem Festland gibt es nach Angaben des Fernsehsenders RTVE zudem einen Verdachtsfall.

In China ist die Zahl der Toten durch Covid-19 ebenfalls erneut stark angestiegen. Am Montag meldete Peking weitere 150 Todesfälle. Südkorea meldete 161 neue Infektionen mit dem Coronavirus.

.

.

Coronavirus: “Alle Voraussetzungen für eine Pandemie”

Nathalie MacDermott, Expertin für Infektionskrankheiten am renommierten King’s College in London, sagte zu Italien, Südkorea und Iran, dort sei nicht klar, bei wem sich die Menschen infiziert hätten. Dies weise darauf hin, dass sich die Betroffenen bei Personen angesteckt hätten, die keine oder kaum Symptome zeigten und nichts von ihrer eigenen Infektion wüssten.

Somit könne sich der Erreger schnell ausbreiten, bevor die ersten Fälle überhaupt nachgewiesen werden. Experten sind sich mittlerweile einig, dass sich das Coronavirus kaum noch eindämmen lässt.

Selbst die Bundesregierung glaubt bereits an eine Ausbreitung in Deutschland!

Coronavirus-Pandemie: “Weltweiter Alptraum” muss verhindert werden

UN-Generalsekretär Antonio Guterres ruft zu einem entschlossenen Kampf gegen Corona auf. Es gelte, dramatische Konsequenzen für die Gesundheit der Menschen und die Wirtschaft weltweit zu verhindern, sagt er am Montag bei einem Besuch der Weltgesundheitsbehörde (WHO) in Genf.

Dafür müssten die von der WHO für die Bekämpfung von Corona geforderten Mittel in Höhe von 675 Millionen Dollar (624,94 Mio. Euro) vollständig bereitgestellt werden. Nur so könnten die Regierungen dafür sorgen, dass die Krankheit nicht zu einem “weltweiten Alptraum” werde.

Die US-Regierung will einem Zeitungsbericht zufolge fast eine Milliarde Dollar für den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen. Ein entsprechender Nothilfe-Etat zur Nutzung innerhalb des Landes könnte schon in den kommenden Tagen beim Kongress beantragt werden, meldet die “Washington Post” unter Berufung auf drei mit dem Vorhaben vertraute Personen.

.

Lotus POWER ist eine bewährte Methode zur Herstellung von desinfiziertem Trinkwasser in Lebensmittelqualität zur nachhaltigen Bekämpfung von Keimen, Pilzen, Algen und Legionellen – Lotus POWER Premium Wasseraufbereiter >>>.

Coronavirus: Spahn reist zu Krisen-Treffen nach Rom

Angesichts der raschen Ausbreitung des Virus will die italienische Regierung am heutigen Dienstag mit den Nachbarländern und Deutschland die Lage beraten. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn reist dazu nach Rom. An dem Krisentreffen am Nachmittag sollen neben dem Gastgeber zudem seine Kollegen aus Slowenien, Frankreich, der Schweiz und Österreich teilnehmen.

In Italien sind nach Behördenangaben bis zum frühen Montagabend mindestens sieben Infizierte gestorben – alle hatten angeblich Vorerkrankungen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt bei 229. Mehr als 25 Menschen seien auf der Intensivstation.

Am Vorabend waren es noch rund 150 gemeldete Infizierte. Italien ist aktuell mit Abstand das Land mit den meisten erfassten Fällen in Europa. In der besonders schwer betroffenen Lombardei wurden zehn Gemeinden in der Provinz Lodi zu Sperrzonen erklärt. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte, wer rein und raus darf.

Erwartet wird, dass die Minister bei ihrem Treffen in Rom Reaktionen auf die Ausbreitung des Virus beraten. Der italienische Zivilschutz und die Regierung in Rom hatten sich bereits gegen Grenzschließungen ausgesprochen. Dies sei rechtlich zwar machbar, bringe aber keinen praktischen Nutzen, so der Zivilschutz.

Gesundheitsminister Spahn sagte am Montag, ein Virus mache an Landesgrenzen nicht halt. Zur Frage, ob auch in Deutschland ganze Städte abgeriegelt werden könnten, meinte er, theoretisch sei Vieles denkbar. Notwendig sei so ein Schritt nicht.

“Von der Absage von Großveranstaltungen bis zum kompletten Abriegeln ganzer Städte gibt es ja auch noch viele Zwischenstufen.”

Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus auch Deutschland erreicht?

Quellen: SZ, TZ,oe24, Kleine Zeitung und Südtirolnews – Die Alpenschau bedankt sich!

Immer mehr Menschen erkennen, dass es wichtig ist, einen Notvorrat an Nahrung daheim zu haben. Entdecken Sie unser umfassendes Sortiment rund um das Thema Krisenvorsorge und bereiten Sie sich und Ihre Familie für den Ernstfall vor – hier weiter >>>.

Die von Pater Romano Zago erprobte und weiterentwickelte Rezeptur aus dem Saft von Blättern der Aloe arborescens – eine Heilpflanze aus der brasilianischen Klostermedizin -, hat bereits bei zahllosen Fällen von Krebs und anderen schweren Erkrankungen geholfen.

Heilwirkung und Rezeptur >>>.

Bio-Aloe arborescens Saft – nach dem Original-Rezept von Pater Romano Zago >>>.

Dr. Karsten Krüger zeigt, welchen Einfluss Ernährung, Bewegung, Schlaf und Stressmanagement haben und wie psychische Aspekte auf die Immunabwehr wirken. Stärken wir unser Immunsystem! – hier weiter.

Thorsten Schulte demaskiert die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.

Wir müssen unsere Geschichte kennen – und zwar die wahre Geschichte – hier weiter >>>.

Im Laufe eines Lebens erkranken 50% der Menschen einmal an Krebs. Die Zahlen steigen rasant und in den allermeisten Fällen werden von Ärzten nur Symptome behandelt oder Menschen von teuren Medikamenten und Therapien mit oft bedenklichen Nebenwirkungen abhängig.

Wir stehen der Impfpflicht nicht machtlos und ohnmächtig gegenüber. Es gibt Wege, sich gegen den drohenden Impfzwang zu wehren! Auch du bist dazu aufgerufen, aktiv und kreativ zu werden! Empöre Dich!

Mit welchen Massnahmen sich jeder Einzelne der Impfpflicht widersetzten kann…

>>> hier weiter >>>

Ein Insider enthüllt, welche höchst raffinierten und hinterhältigen Mechanismen eingesetzt werden, die uns alle versklaven und auf wie viele Menschen die Weltbevölkerung von der Elite reduziert werden soll. Sie glauben, Sie wüssten als aufgewachter “Bürger” tatsächlich bereits über alles Bescheid? Dann werden Sie spätestens hier eines Besseren belehrt! >>> hier weiterlesen >>>

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

Nur wer sich hier vorbereitet, hat eine Chance zu überleben – hier weiter.

Die Öffnung des Dritten Auges war seit jeher ein Hauptanliegen aller Geheimlehren. Die Mysterienschulen des alten Ägypten, der Buddhismus, die Tibeter, Schamanen und Druiden beschreiben alle eingehend das Dritte Auge – mehr hier.

Die Atemmaske schützt vor einer Ansteckung bzw. Infizierung durch Viren und Bakterien und schützt vor Smog, Luftverschmutzung und Staub.

Mundschutz gegen Viren und Bakterien >>>



CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...