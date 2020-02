Geht es um den Klimawandel und die immer wieder propagierte Klimakatastrophe, werden die kritischen Stimmen lauter!

Ist der Dieselmotor wirklich eine Gefahr für unsere Gesundheit?

Steht die Erde tatsächlich vor einer Klimakatastrophe?

Weist die deutsche Energiewende wirklich den Weg in die energiepolitische Zukunft?

.

Bestsellerautor Michael Grandt beleuchtet die fatalen Folgen und die wahren Hintergründe des Klimawahns. Was er zum Vorschein bringt, widerspricht den offiziellen Darstellungen fundamental und sollte uns alle nachdenklich machen!

Mythos Klimakatastrophe: So dreist werden wir manipuliert!

Es gilt als politische Notwendigkeit, weltweit den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken, um eine künftige gefährliche Erwärmung von mehr als 2 Grad Celsius zu vermeiden. In der Fachwelt gibt es jedoch hierzu keinen Konsens, wie immer wieder behauptet. Vielmehr stehen sich zwei Lager gegenüber:

Auf der einen Seite die politisierenden Klimaforscher, die auf Alarm gestimmt sind und denen ein grundlegender Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft vorschwebt, und zwar in einem bevormundenden Sinne. Auf der anderen Seite stehen zahlreiche Fachleute, die dies eher skeptisch sehen:

Feststellbar ist bisher lediglich eine Erwärmung von weniger als einem Grad in einem Jahrhundert, und dies bewegt sich im Rahmen der seit Jahrtausenden üblichen Schwankungen. Ein ursächlicher Zusammenhang mit CO2 sei nicht erkennbar.

Es gibt keine inhaltliche Forschung zum Treibhauseffekt, sondern dieser wird stets als bereits bewiesen vorausgesetzt.

.

Katastrophenszenarien haben sich zu den Gelddruckmaschinen der modernen Forschung entwickelt. Der Mainstream der globalen Klimaforschung macht sich gerade zum politischen Gefangenen einer CO2-Apokalypse und aus Angst vor einer prognostizierten Klimakatastrophe setzen wir unsere Marktwirtschaft außer Kraft.

Die Prognosen künftiger Gefahren beruhen lediglich auf Computersimulationen mit teils willkürlichen Annahmen.

Hauptproblem ist die allzu enge Verbindung von Klimaforschung und Klimapolitik:

Mythos Klimakatastrophe: Wer rettet die Welt vor den Weltenrettern?

Sie sind allgegenwärtig. Sie sind mächtiger als je zuvor. Und sie bestimmen unser Denken – oder versuchen es zumindest. Die Medien. Studien belegen eindeutig: Journalisten stehen überwiegend links, in Deutschland sympathisieren sie am häufigsten mit den Grünen.

Die Folge: In immer mehr Themenfeldern werden linke und grüne Sichtweisen durch ständige Wiederholung zu angeblichen Wahrheiten erhoben, andere Sichtweisen mit Kampfbegriffen wie »Populismus« angefeindet.

Eine brisante Dokumentation, die einschlug wie eine Bombe, beleuchtet jenes Thema, das seit Greta Thunberg und »Fridays for Future« die politische Debatte bestimmt: der Klimawandel.

Es kommen Wissenschaftler zu Wort, die sich noch trauen, ihre gut begründete Skepsis gegenüber der vereinfachten Darstellung dieses Themas öffentlich zu äußern – und dafür als »Klimaleugner« verunglimpft werden.

Tauchen Sie ein in die lange und verworrene Klimageschichte unseres Planeten. In dieser brisanten Dokumentation wird analysiert, was es mit der rezenten Erwärmung auf sich hat, ob sie wirklich so besonders ist und ob der anthropogene CO²-Ausstoß alleine der Grund dafür sein kann.

.

.

Tatsächlich gibt es Organisationen, die aus der Panikmache in Klimafragen politisch Kapital schlagen – diese werden offen genannt.

Brisante Dokumentation über den Klimawahn: So dreist werden wir manipuliert!



Eva Herman hat sich Gedanken zu den Grünen

und der Klimahysterie in Deutschland gemacht.

.



