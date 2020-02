Das Coronavirus breitet sich in Norditalien immer weiter aus. Mit 220 Infizierten ist Italien das Land mit der höchsten Zahl an bestätigten Erkrankten in Europa – und nach China und Südkorea das am drittstärksten betroffene Land der Welt.

In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus mittlerweile auf sieben gestiegen. Die Regierung ergriff drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung – und einige Nachbarländer ebenfalls.

Wie das Virus nach Italien kam, ist noch unklar. Sicher ist: In vielen Gegenden Norditaliens steht das öffentliche Leben praktisch still und die Regale in den Supermärkten sowie in den Apotheken sind leergeräumt.

Noch gibt es in Österreich keinen bestätigten Fall einer Coronavirus-Erkrankung. Fakt ist jedoch, dass der Virus immer näher rückt. Aktuell wurde bereits eine Reisewarnung in die betroffenen Regionen Italiens ausgegeben!

Coronavirus hat Europa erreicht – Bereits sieben Todesopfer in Italien

Ganze Orte in Norditalien sind abgeriegelt, der Karneval in Venedig ist abgesagt: Das neuartige Coronavirus ist endgültig in Europa angekommen. Wie viele Erkrankungen verliefen unbemerkt?

Vor kurzem wurde bekannt, dass eine weitere Person an der Lungenkrankheit in der italienischen Lombardei verstorben ist. In Kärnten wächst derweil die Ungewissheit. Atemschutzmasken sind in manchen Apotheken bereits ausverkauft.

Laut Medienberichten wurde in Friaul-Julisch Venetien, Kärntens italienischer Nachbarregion, aufgrund des Coronavirus sogar der Notstand bis zum 31. Juli ausgerufen.

Coronavirus in Italien – Mangelware Atemschutzmasken

Nicht nur in Italien werden medizinische Vorräte knapp. In Villach etwa kann man keine Atemschutzmasken mehr in der Apotheke kaufen, da diese restlos ausverkauft sind.

Nach Angaben des Betreibers seien in näherer Zukunft auch keine weiteren Lieferungen in Aussicht, da die Nachfrage nach den Masken zu groß sei. Die Panik in der Kärntner Bevölkerung sei laut ihm deutlich zu spüren.

Coronavirus in Italien – Nachbarstaaten mit erhöhter Aufmerksamkeit

In Südtirol bereiteten sich die Behörden auf mögliche eingeschleppte Infektionen vor. Kitas sollten vorerst geschlossen bleiben. Auch Frankreich ergriff erste Maßnahmen. Die Lage in Italien werde “aufmerksam verfolgt”, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran.

Die Bundesregierung blickt ebenfalls mit Sorge auf die Ausbreitung des Coronavirus in Italien. Selbst Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, man habe eine neue Lage. Es müsse damit gerechnet werden, dass sich die Krankheit auch in Deutschland ausbreiten kann.

Dies liege vor allem daran, dass in Italien die Infektionsketten nicht mehr nachvollziehbar seien. Damit laufen Versuche, Infizierte zu isolieren, ins Leere.

In immer mehr Ländern fällt erst auf, dass das Virus längst große Kreise gezogen hat, wenn Menschen schwer erkranken oder sterben. So war es im Iran, so war es in Südkorea, so ist es nun auch in Italien.

Britische Mediziner sind sehr skeptisch, ob die weltweite Ausbreitung des neuen Coronavirus noch gestoppt werden kann.

Alle Voraussetzungen für eine Coronavirus-Pandemie sind vorhanden!

