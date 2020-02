Leben positiv denkende Menschen wirklich länger? Können wir mit der Kraft der Gedanken sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen – wie bei manchen Krebsformen – umdrehen?

Was geschieht im Kopf, wenn uns jemand Hände auflegt, mit Akupunkturnadeln piekst oder wir schamanischen Trommeln lauschen? Welche Rolle spielen Stress und Emotionen tatsächlich?

Hilft Hypnose oder Mentaltraining bei Allergien, Rückenschmerzen oder Migräne? Was können wir aus dem Umstand lernen, dass Zuckerpillen und Schein-Operationen wie echte Medikamente heilen?

Der Neurobiologe Dr. Täuber enthüllt den neuesten Stand der Forschung zur Heilkraft unserer Psyche und wartet dabei mit brisanten Überraschungen auf. Wissenschaftlich fundiert, aber allgemein verständlich und unterhaltsam geschrieben – hier mehr erfahren >>>.

Gedanken als Medizin – Mit der Kraft der Gedanken Krankheiten besiegen

Ein Beitrag von Dr. Marcus Täuber – Gefunden bei Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Kraft der Gedanken wird dramatisch unterschätzt, wenn es um unsere Gesundheit geht. Lange als „Esoterik“ abgetan, zeigen die neuesten Forschungsergebnisse, dass wir radikal umdenken müssen.

Eine falsche Denkweise ist genauso schädlich für unsere Lebenserwartung wie Kettenrauchen. Placebo-Effekte beruhen weder auf Einbildung noch auf Entspannungsreaktionen.

Das Gehirn ist aufs engste mit dem Körper verwoben. Der Inhalt von Gedanken verändert Immunabwehr, Entzündungen, Hormone und Gefäßsystem. Daraus ergibt sich:

Wir können GEDANKEN ALS MEDIZIN verstehen und anwenden.

Beispiele:

Haben Diabetiker eine veränderte Zeitwahrnehmung, weil die Uhr in ihrem Sichtfeld manipuliert wurde und doppelt so schnell läuft, sackt bei ihnen auch der Blutzuckerspiegel entsprechend schneller ab.

Stellen wir uns wiederholt vor, unseren kleinen Finger zu spreizen, erhöht sich seine Muskelkraft – ohne dass wir den Finger physisch rühren. Und glauben wir, dass stressige Situationen schädlich sind, erhöht dass das Risiko für Herzinfarkt und Co.

Allein der Gedanke, Stress sei schädlich, ist damit auf Platz 15 aller Todesursachen in den USA.

Unser Kopf spielt immer mit. Und genau da setzt das Buch: “Gedanken als Medizin” an. Es zeigt, wie wir die Macht über unsere Gedanken gewinnen und diese wie Medizin anwenden können. Der Arzt der Zukunft wird nicht nur Medikamente, sondern auch die richtigen Gedanken dazu verschreiben!

Selbstheilung ist ein natürliches Phänomen wie der Sonnenaufgang. Es ist höchst an der Zeit, dieses wichtige Thema aus dem esoterischen Eck zu holen.

“Gedanken als Medizin” zeigt, wie jeder den Turbo im Kopf zur Selbstheilung zünden kann.

Die neuesten Erkenntnisse aus der Placebo-Forschung sind für die Medizin ähnlich bedeutsam wie die Entdeckung des Penicillins. Das Denken ist ähnlich bedeutsam für unsere Lebenserwartung wie das Rauchen. 10 Glimmstängel am Tag entsprechen einer ungesunden Grundhaltung. In Lokalen herrscht Rauchverbot. Eigentlich müsste es auch verboten sein, ungesunde Gedanken am Stammtisch zu teilen.

Die Faustregel, die sich aus den Studien ergibt: Mit mentalem Training lassen sich chronische Erkrankungen im Durchschnitt zu etwa 50% lindern. Wir Hirnforscher lieben Nonnen. Sie zeigen, dass Demenz kein Schicksal des Alterns, sondern zu 90% eine Frage des Lebensstils ist.

Das beste Mittel gegen Alzheimer ist unser Bewusstsein. Je bewusster und konzentrierter wir durchs Leben gehen, umso robuster wird unser Stirnhirn gegen Demenz. Immer wieder zeigt sich in den Studien, dass Glaube die Gesundheit fördert. Eigentlich müssten mit diesem Buch die Zahl der Taufen und Kircheneintritte steigen…

Zielgerichtete Gedanken sind eine wichtige Grundlage für ein gesundes Leben. Dr. Katharina Schmid erklärt, wie die Kraft der Gedanken heilend wirken kann und wie wir diese Heilkraft am besten nützen können – Gesundheit ist Kopfsache >>>.

Gedanken als Medizin

Mit seinem Entdeckerdrang liebt es Dr. Marcus Täuber, den Dingen auf den Grund zu gehen. Der promovierte Neurobiologe entlarvt populäre Irrtümer rundum die menschliche Psyche und enthüllt, in welcher Weise das Mentale auf alle Bereiche unseres Lebens wirkt.

Jeder kann den Turbo im Kopf zünden, um über sich selbst hinauszuwachsen – Hier zum Buch >>>.

