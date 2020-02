Osteoporose: Knochenschwund in den Wechseljahren – Online-Test zur Früherkennung

Osteoporose ist eine häufige Erkrankung der Knochen vor allem in den Wechseljahren und gehört zu den zehn größten Volkskrankheiten.

Viel zu spät wird bei vielen Frauen während der Wechseljahre ein Knochenschwund festgestellt – oft erst dann, wenn der erste Knochen bricht.

Durch den Östrogenabbau in den Wechseljahren steigt das Risiko der Osteoporose deutlich an. Ein neuer Test zur Früherkennung kann helfen, den Knochenschwund aufzuhalten.

.

Osteoporose entwickelt sich unmerklich und wird meist unterschätzt. Betroffen sind nicht nur ältere Frauen, sondern zunehmend auch Männer. Oft beginnt der Knochenschwund bereits im frühen Erwachsenenalter.

Doch steife Knochen, Bänderrisse, Zerrungen und Gelenkschmerzen müssen nicht sein! Jeder Betroffene kann seine Knochen stärken, Muskelkraft und körperliche Disziplin trainieren, um Sturz- und Frakturrisiko auch im Alter gering zuhalten – hier weiter.

Osteoporose: Knochenschwund in den Wechseljahren

Osteoporose macht die Knochen poröser und somit anfällig für Brüche. Ungefähr 85 Prozent aller Osteoporosen betreffen Frauen in den Wechseljahren. Von diesen entwickelt wiederum etwa ein Drittel eine klinisch relevante, behandlungsbedürftige Osteoporose. Je früher Frauen in die Wechseljahre kommen, desto größer ist das Osteoporose-Risiko.

Grundsätzlich beginnt ab dem 35. Lebensjahr der Knochenabbau und beschleunigt sich mit dem Alter. Gesunde ältere Menschen verlieren pro Jahr etwa 0,5 bis 1 Prozent ihrer Knochenmasse. Wer unter Osteoporose leidet, kann im Extremfall jährlich bis zu 6% seiner Knochenmasse verlieren, wenn der Knochenstoffwechsel gestört ist.

Anzeichen für Osteoporose können neben anhaltenden, unklaren Rückenschmerzen, ein Rundrücken sowie eine abnehmende Körpergröße sein, weil die Wirbelkörper langsam in sich zusammenbrechen.

Die Krankheit verursacht eine erhöhte Sterblichkeit und kann die Lebensqualität im Alter enorm einschränken. Es ist daher wichtig, sich über Osteoporose zu informieren, um eine mögliche Erkrankung so früh wie möglich zu erkennen, damit Therapien rechtzeitig ergriffen werden können.

Eine wichtige Rolle für einen funktionierenden Knochenstoffwechsel spielen die weiblichen Hormone, die Östrogene. Sie hemmen die Wirkung knochenabbauender Zellen (der Osteoklasten), sie fördern die Kalzium-Aufnahme über die Nahrung und sorgen für eine gute Durchblutung der Knochen.

Mit Beginn der Wechseljahre entwickelt der weibliche Körper immer weniger Östrogene, die knochenabbauenden Zellen nehmen zu und die Dichte der Knochenmasse nimmt langsam ab. Zu Beginn der Wechseljahre liegen die Werte noch in einem Bereich, in dem die Knochen wenigstens eine Weile stabil bleiben.

Test zur Früherkennung von Osteoporose

Osteoporose zeigt sich auf den Röntgenbildern erst, wenn sie schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hat. Wenn Patientinnen dann mit einer Therapie beginnen, ist es oft zu spät.

Was sich auf den Röntgenbildern erst im Alter zeigt, bringt ein neuer Test schon früher zum Vorschein. Der Osteoporose-Test erkennt nach wenigen Wochen, ob das so wichtige Kalzium im Skelett ein- oder abgebaut wird.

.

Wann beginnen die Wechseljahre? Bin ich schon mittendrin? Diese Fragen stellen sich wohl viele Frauen über 40 – Mach den Selbsttest! >>>

.

Osteoporose: Wer sollte sich testen lassen?

Spätestens bei den ersten Symptomen der Wechseljahre sollten Sie wissen, ob sich bei Ihnen Anzeichen einer späteren Osteoporose zeigen.

Risikofaktoren sind beispielsweise

• Alkohol- und Zigarettengenuss

• familiäre Veranlagung

• Alter (ab 50 Jahre)

• Gabe von Medikamenten wie Kortison

Bei Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt ihres Vertrauens können Sie sich dazu Blut abnehmen lassen. Auf diese Weise kommen Sie nicht nur um die Röntgenstrahlung herum, sondern haben viele Jahre früher Gewissheit und können früher mit der Therapie beginnen.

Leide ich an Knochenschwund?

Machen Sie den Osteoporose-Selbsttest!

Ob Sie die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, können Sie mit dem Osteoporose-Test von Osteolabs überprüfen. Dieser Test bestimmt die Kalzium-Verhältnisse in den Knochen – und zeigt auch, wenn die Knochendichte wieder zunimmt.

Sie haben also jetzt schon die Möglichkeit, viel für einen beschwerdefreien Alltag nach den Wechseljahren zu tun. Testen Sie Ihr Osteoporose-Risiko online und prüfen Sie den Zustand Ihrer Knochen mit dem unkomplizierten Osteoporose-Test von Osteolabs.

Der Frühtest von Osteolabs gibt Aufschluss darüber, ob sich bei Ihnen eine Osteoporose entwickeln könnte oder nicht oder ob diese bei Ihnen bereits vorliegt.

Osteoporose: In drei Schritten Gewissheit

Der Frühtest von Osteolabs funktioniert einfach und schnell und ohne Röntgen, denn er bestimmt die Kalzium-Verhältnisse in den Knochen.

1. Sie geben bei Ihrem Arzt eine Urin- oder Blutprobe ab. Für den Test reicht eine Probe aus Morgenurin an drei aufeinander folgenden Tagen aus. Sie können den Test also auch in Ruhe zu Hause machen. Alles Notwendige ist in dem Paket Osteoporose-Test von Osteolabs enthalten.

2. Der Arzt sendet die Proben ein. Die Tests werden auf hochpräzisen Massenspektrometern durchgeführt.

3. Sie erhalten das Ergebnis und können mit Ihrem Arzt das weitere Vorgehen besprechen.

.

.

Wie lässt sich Osteoporose behandeln?

Neben der medikamentösen Therapie spielt auch die Ernährung eine große Rolle, um ein Fortschreiten der Erkrankung zu verringern. Wichtig ist die Zufuhr von ausreichend Kalzium und Vitamin D. Ein großes Glas Milch zum Frühstück etwa deckt rund ein Drittel des von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlenen Tagesbedarfs von 1.000 Milligramm Kalzium pro Tag.

Zudem sind Käsesorten wie Parmesan, Emmentaler und Edamer reich an Kalzium. Wer keine Milchprodukte mag oder verträgt, hat zahlreiche Alternativen. Grüne Gemüsesorten wie Grünkohl, Spinat oder Brokkoli sind kalziumreich, ebenso Sesam und Mohn.

Gute Kalziumquellen sind auch Mineralwässer. Osteoporose-Patienten sollten zu einem Mineralwasser mit mindestens 350 Milligramm pro Liter greifen.

.

“Du bist was du isst” – das gilt bei der Osteoporose in ganz besonderem Maße. Es wird sogar behauptet, eine ungünstige Ernährung sei das größte Risiko überhaupt, an Osteoporose zu erkranken. Die richtige Ernährung bei Osteoporose >>>.

.

Welche Lebensmittel helfen beim Knochenaufbau?

Milchprodukte wie Milch, Käse, Joghurt oder Kefir

Gemüsesorten wie Broccoli, Grünkohl, Fenchel, grüne Bohnen, Lauch oder Soja

Nüsse wie Haselnüsse, Mandeln, Sesam

kalziumreiches Mineralwasser

Lebensmittel, die Vitamin-D enthalten

Fisch, insbesondere Hering, Lachs, Aal, Makrele

.

.

Osteoporose mit Bewegung vorbeugen

Richtige körperliche Betätigung hat einen positiven Einfluss auf das Wachstum und die Festigkeit der Knochen. Die Krafteinwirkung auf den Knochen fördert die Stärkung und verdichtet die Knochenstruktur.

Auch eine kräftige Muskulatur hilft, die Knochen zu stärken. Daher ist es wichtig, regelmäßig Übungen zum Muskelaufbau zu machen.

Geeignet sind beispielsweise Treppensteigen, Walking, Gymnastik, Tanz, Tai Chi oder Qi Gong sowie ein kleines, gezieltes Krafttraining.

Ein Vitamin-D-Mangel fördert den Knochenschwund und wird auch durch fehlendes Sonnenlicht begünstigt. Regelmäßige Spaziergänge im Freien, täglich circa 30 Minuten, reichen normalerweise aus, damit ausreichend Vitamin-D in der Haut gebildet werden kann.

Zur Unterstützung bei einem Vitamin-D-Mangel >>>.

