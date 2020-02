Die Chemotherapie wird schon seit Jahrzehnten gegen Krebs eingesetzt. Obwohl sich sowohl die Technik, als auch die Medizin weiterentwickelt hat, hat sich die Behandlung von Krebs kaum weiterentwickelt.

In einem Wirtschaftssystem, das ohne exponentielles Wachstum zusammenbrechen würde, kann sich die Pharmaindustrie kein Heilmittel gegen Krebs erlauben.

Jeder geheilte Patient ist ein verlorener Kunde.

.

Therapieren Sie Ihren Krebs selbst und schützen Sie sich und Ihre Liebsten erfolgreich vor dem Ausbruch dieser schrecklichen Krankheit..! hier weiter >>>

Chemotherapie – Tod auf Rezept?

Für viele ist es schwer vorstellbar, dass wir absichtlich krank gemacht werden, um uns dann behandeln zu lassen. Da wir in einem kapitalistischen System leben ist das leider vorprogrammiert. Alle Industrien leben und überleben durch Wachstum.

Da spielt weder die Umwelt, noch Menschenleben eine übergeordnete Rolle. Oder denkst du, dass der Industrie ein Menschenleben in Europa mehr Wert wäre als in Afrika? Es interessiert sie nicht. Was sie interessiert ist Profit. Genau so funktioniert auch die Pharmaindustrie.

Medizinische Fakultäten werden von der Pharmaindustrie finanziert. Sie bestimmen, was die angehenden Ärzte lernen sollen.

Versetze dich in die Lage der Pharmalobby.

Was würdest du Medizinern beibringen? Wie sie Menschen heilen oder behandeln?

Heilpflanze Aloe arborescens

Die von Pater Romano Zago erprobte und weiterentwickelte Rezeptur aus dem Saft von Blättern der Aloe arborescens – eine Heilpflanze aus der brasilianischen Klostermedizin -, hat bereits bei zahllosen Fällen von Krebs und anderen schweren Erkrankungen geholfen.

Die Aloe arborescens verfügt über 200 Prozent mehr heilkräftige Inhaltsstoffe als die allseits bekannte Aloe vera!

Heilwirkung und Rezeptur >>>.

Bio-Aloe arborescens Saft – nach dem Original-Rezept von Pater Romano Zago >>>.

Im Laufe eines Lebens erkranken 50% der Menschen einmal an Krebs. Die Zahlen steigen rasant und in den allermeisten Fällen werden von Ärzten nur Symptome behandelt oder Menschen von teuren Medikamenten und Therapien mit oft bedenklichen Nebenwirkungen abhängig.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Rabatt-Aktion: Kauf 3 – bekomme 5! Hier klicken >>>

Krebs muss kein Schicksal sein Die vielleicht revolutionärste medizinische Erkenntnis der letzten Jahre lautet: Gene lassen sich steuern. Das gilt auch für Krebsgene. Unser Lebensstil entscheidet darüber, ob eine Zelle krank wird, zur Krebszelle wird. Das bedeutet aber auch: Wir können wirksam gegensteuern – hier weiter.

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs. Wie Sie sich selbst und Ihre Liebsten vor einer Krebserkrankung schützen können – Erfahren Sie hier >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...