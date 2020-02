Die tibetische Heilkunde mit seit 1000 Jahre erprobten Kräuterrezepturen bietet einen reichen Schatz für unsere Gesundheit.

Gerade in einer Zeit, in der Zivilisationskrankheiten und chronische Beschwerden sehr stark verbreitet sind, sind diese Rezepturen eine hilfreiche Unterstützung.

Die tibetische Heilkunde strebt das innere Gleichgewicht der Kräfte im Körper an. Mit ihrer Hilfe kann sowohl die Vitalität des Geistes als auch des Körpers beeinflusst werden.

.

Die tibetische Heilkunde bietet ein weites Spektrum von Anwendungsmöglichkeiten und Kräuterrezepturen, die uns im ganzheitlichen Sinne die Wiederherstellung der Harmonie und damit unserer Gesundheit ermöglichen – hier weiter.

Tibetische Heilkunde: Altes Wissen und Kräuterrezepturen gegen chronische Beschwerden

Das Geheimnis tibetischer Kräuterrezepturen liegt in der feinen Abstimmung der Pflanzenbestandteile. Diese werden so zusammengestellt, dass sie ihr Potenzial gegenseitig verstärken und mögliche negative Nebenwirkungen der Einzelkräuter abwenden können.

Die Tibetische Medizin und Konstitutionslehre ist die Lehre der fünf Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Wind und Raum. Die komplexen Rezepturen wurden anhand der tibetischen Elementenlehre zusammengestellt und sollen die notwendigen Impulse geben, damit sich die Körperenergien harmonisieren und der gesamte Mensch wieder in ein gesundes Gleichgewicht gelangt.

Die tibetische Heilkunde hilft mit den Kräuterrezepturen dafür, den Körper vor Krankheiten zu schützen, die seelische Balance zu stärken, damit wir uns rundum wohl fühlen. Tibetische Mittel werden auch bei Arteriosklerose, Krebs, Diabetes und Depressionen eingesetzt – mit beachtlichem Erfolg.

.

Früher wurden nur einzelne, ausgewählte Mönche in tibetischer Medizin unterrichtet, oder das Wissen wurde innerhalb von Familien von Generation zu Generation übertragen. Erst seit wenigen Jahrzehnten wird auch Laien und Nicht-Tibetern Zugang zu diesem fundierten Wissen gewährt – Heilwissen der tibetischen Medizin >>>.

Tibetische Heilkunde: Anwendung und Wirkung der wichtigsten Kräuterrezepturen

Die hier vorgestellten Kräutermischungen basieren auf traditionellen Rezepturen. Die tibetischen Namen der Mischungen beschreiben die Hauptzutat. Die hier beschriebene Anwendung und Wirkung der Kräuterrezepturen beruht auf den alten tibetischen Überlieferungen zu den Rezepturen.

Bras bu – Drei-Früchte-Formel

Diese Kräuterrezeptur besteht aus drei medizinisch verwendeten Arten der Myrobalanenfrucht. In der tibetischen Heilkunde-Tradition wird sie aufgrund ihrer breiten Anwendungsmöglichkeit auch als “Königsmedizin” beschrieben. Die Frucht kommt in vielen Rezepturen vor, da sie alle Körperenergien wieder ins Gleichgewicht bringt.

Sie entlastet und regeneriert die Leber und unterstützt die natürliche Leberfunktion. Diese reinigt, entgiftet und stärkt den Körper, das Immunsystem und die Regenerationsfähigkeit. Die Rezeptur hilft bei Abgeschlagenheit und Müdigkeit (oft aufgrund einer Überlastung der Leber), unbestimmten, umherwandernden Beschwerden, die mit Hitze, Entzündungen oder Schmerzen einhergehen (etwa Fibromyalgie), Hautproblemen und Fiebern aller Art.

Dzati – Muskatnuss

Fördert die mentale Gelassenheit und hilft bei starker Vermehrung oder Beeinträchtigung von Lung (Windenergie), die oft aufgrund mentaler oder physischer Stressbelastung mit folgenden Beschwerden einhergeht: geistige und innere Unruhe, Nervosität, Einschlafstörungen, Stimmungs- · schwankungen, Depression und Konzentrationsschwierig¬keiten.

Außerdem wirkt sie herzstärkend bei Erkrankungen des Herzens, unregelmäßigem Herzschlag und Schmerzen im Brustbereich. Sie hilft bei Erschöpfung, Erkrankungen der Aorta, mentalen Problemen, nervösen Störungen, Aufmerksamkeitsdefizit, Redseligkeit und vegetativer Dystonie.

Die Pflanzen helfen, die dynamische Windenergie im Körper zu bändigen und zu zentrieren. Die Muskatnuss-Formel stärkt darüber hinaus allgemein den „Lebenskanal”.

Sebru – Granatapfel

Die tibetische Heilkunde empfiehlt diese Kräuterrezeptur generell bei Verdauungsschwäche, denn sie stärkt das Verdauungsfeuer und hilft bei allen “kalten” Erkrankungen. Das Energieniveau wird gesteigert und diese Rezeptur wirkt entgiftend auf den Gesamtstoffwechsel. Die Gewürzmischung bringt Wärme in die Extremitäten, in die Nieren, die Lumbal- und die Hüftregion.

Sie hilft bei kalten Händen und Füßen, Schmerzen im Nierenbereich und bei durch “Nierenkälte” entstandenen Schmerzen im unteren Rücken und in den Knien, bei innerem oder äußerem Kältegefühl, erhöhtem Körpergewicht, Fettleibigkeit, Meteorismus und Beeinträchtigung oder Verlust des Geschmacks- oder Geruchsinns.

Diese Kräuterrezeptur wird ebenfalls zur Kreislaufanregung, zur Gewichtsreduktion und begleitend bei Kinderwunsch, schwacher Menstruation und Vaginalausfluss aufgrund von Kälte sowie begleitend bei Dysfunktionen des Hormonsystems im Bereich der Nebennieren und der Geschlechtshormone eingesetzt.

Achtung: Bei Bluthochdruck nur eine geringe Dosis anwenden. Bei Kindern und älteren Menschen immer mit geringer Dosis beginnen. Da es sich um eine stark wärmende Rezeptur handelt, sollte sie nicht bei entzündlichen Erkrankungen angewendet werden!

Congzhi – Kalzit

Diese tibetische Medizin hilft bei zu viel Feuer im Bauch, wie bei Sodbrennen, Gastritis und Magengeschwüren, aber auch bei Beschwerden nach dem Essen, wie häufigem Aufstoßen. Bei wiederkehrenden Beschwerden mit aufsteigendem Magensaft hilft die Rezeptur in ein ausgeglichenes Magenklima zurück.

Garnag – Schwarzer Kampfer

Die Rezeptur hilft bei Schwierigkeiten mit der Fettverdauung und wird auch bei Galle- und Leberkrankheiten sowie Leberentzündungen oder Kopfschmerzen durch Leberbelastung, Übelkeit und Appetitlosigkeit angewendet. Sie unterstützt zudem die Entgiftung und Reinigung des Körpers.

Letre – Tinospora

Die tibetische Heilkunde nutzt diese Kräuterrezeptur um bei rheumatischen Beschwerden die Gelenke und die Muskulatur zu kühlen (auch bei Rötung, Schwellung, Schmerzen, Beeinträchtigung der Beweglichkeit).

Außerdem unterstützt die Rezeptur bei Fibromyalgie, Arthritis, Gicht, allgemeinen Schmerzen der Knochen und Gelenke (auch durch starke Beanspruchung), Schmerzen und Entzündung der Knochenhäute, Übersäuer¬ung des Körpers und des Lymphsystems. Sie wirkt entzündungshemmend, schmerz¬stillend, lymph- und blutreinigend.

Eine weitere Kräutermischung, die durch den Film „Das Wissen vom Heilen” in den 1990ern bekannt wurde, ist in Deutschland nur mit ärztlichem Rezept über die Apotheke, in Österreich und der Schweiz auch ohne Rezept erhältlich. Sie basiert auf der tibetischen Gabur-Formel und wird in den traditionellen Texten so beschrieben:

Gabur – Kampfer

Diese Mischung fördert die Durchblutung im ganzen Körper und wirkt harmonisierend auf das Kreislaufsystem (besonders in den Arterien). Außerdem wirkt die Rezeptur entzündungshemmend und hilfreich bei Atemwegbeschwerden. Sie kommt bei akuten und unterschwelligen Entzündungen und Fieber, aber auch bei chronisch entzündlichen Prozessen im ganzen Körper zum Einsatz.

Die Kräuterrezeptur hilft bei arteriellen Durchblutungsstörungen (z.B. “Schaufensterkrankheit”), Brennen oder Sensibilitätsstörungen in den Extremitäten durch Minderdurchblutung (z.B. Ameisenlaufen, Kribbeln), Gefühl von schweren Beinen und einer Minderdurchblutung der Hände und Füße, Morbus Raynaud (Gefäßkrämpfe der Hände), Krämpfe in den Waden oder Füßen, entzündlichen Hauterkrankungen oder begleitend beim Restless-Legs-Syndrom.

Die Rezepturen können in verschiedenen Ländern unterschiedliche Namen haben. Alle basieren jedoch auf diesen traditionellen Mischungen.

Kräuterrezepturen aus der tibetischen Heilkunde – hier erhältlich >>>.

Weiterführende Literatur: Heilsubstanzen und Rezepturen der Tibetischen Medizin >>>.

Im Laufe eines Lebens erkranken 50% der Menschen einmal an Krebs. Die Zahlen steigen rasant und in den allermeisten Fällen werden von Ärzten nur Symptome behandelt oder Menschen von teuren Medikamenten und Therapien mit oft bedenklichen Nebenwirkungen abhängig.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können. Denn viele degenerative Krankheiten – Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Krebs -, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, haben gemeinsame Wurzeln in einer mitochondrialen Fehlfunktion – Gesund mit Mito-Medizin >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

Hier alle Informationen >>>

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...