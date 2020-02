Ist die große Koalition am Ende? Befindet sich die CDU in der kompletten Selbstauflösung? Ist die Demokratie in Gefahr?

Hat Merkel die Demokratie zerstört und bleibt sie jetzt die ewige Kanzlerin?

Die Situation ist vertrackt. Nach dem Intermezzo von Thomas Kemmerich (FDP) als Ministerpräsident steht Thüringen ohne handlungsfähige Regierung da.

Wahlen die rückgängig gemacht werden und, wenn es nach manchen Politikern geht, auch nicht mehr geheim sein sollen zeigen ganz deutlich, dass die Demokratie in Gefahr ist.

Das Beben von Thüringen – Ist die Demokratie am Ende?

Die CDU hat vieles falsch gemacht. Zum Beispiel Mitglieder der Werteunion aus der Partei auszuschließen und dem neuen Vorsitzenden nicht auch das Kanzleramt zu überlassen.

Die CDU steckt in der schwersten Krise seit der Affäre um die schwarzen Kassen im Jahr 1999. Damals wie heute geht es um die Abnabelung von zwei Persönlichkeiten, die die Partei für lange Zeit erfolgreich geführt hatten, Helmut Kohl und Angela Merkel. Damals wie heute ist die Partei zutiefst verunsichert und muss zudem gegen ihr überwiegend nicht positiv gestimmte Medien ankämpfen.

Doch gibt es zwei Unterschiede, die die Misere der CDU erheblich verschlimmern. Vor zwanzig Jahren verlor die CDU Stimmen an SPD und FDP. Jetzt aber machen ihr zudem die Grünen den Platz in der Mitte streitig, und mit der AfD droht eine in Teilen rechtsradikale, völkische Gruppierung die parteipolitische Statik grundlegend zu verändern.

Zudem befindet sich die CDU in einem heftigen Streit um ihre grundsätzliche Ausrichtung. Gerade in den neuen Ländern, aber nicht nur dort, gibt es Kräfte, die in der AfD einen potentiellen Partner sehen. Und im Osten wie im Westen mehren sich die Stimmen, die die CDU gegen die AfD abgrenzen wollen – und zwar ausgerechnet mit Hilfe der Linkspartei.

Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer: Merkels Experiment ist gescheitert

AKK hinterlässt in der CDU ein Chaos. Sie kann es nicht. Sie kann nicht CDU-Chefin – und schon gar nicht Kanzlerin. Lange schon wurde in der Union so über Annegret Kramp-Karrenbauer gelästert und geurteilt. Das Krisenmanagement in Thüringen war der dicke Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

AKK hat hingeworfen und damit ist auch das Experiment von Kanzlerin Angela Merkel gescheitert, eine Nachfolgerin aufzubauen und den reibungslosen Übergang zu organisieren.

Aus der Traum: Statt Siegesgewissheit mit Blick auf die nächsten Bundestagswahlen herrschen in der CDU Frust und Chaos.

Gleichzeitig sind beide, Merkel und AKK, nur noch Politikerinnen auf Abruf. Wie soll da in der Koalition etwas weitergehen?

Das sind keine guten Aussichten für Deutschland.

Das Beben von Thüringen – Haben wir noch Demokratie?

