Andreas Popp zum Coronavirus: Kollabiert die Weltwirtschaft vor unseren Augen?

Die rasante Verbreitung des Coronavirus macht immer mehr Branchen zu schaffen – Die Weltwirtschaft steht kurz vor dem Kollaps.

Die simple Annahme, der Ausbruch des Corona-Virus wäre eine Aktion der Pharma-Industrie, um die Menschen einer Impfwelle zuzuführen, ist, isoliert betrachtet, zu kurz gesprungen.

Die jetzt schon erkennbaren dramatischen Auswirkungen der Welt-Ökonomie zeigen deutlich, dass auch die Pharma-Industrie dadurch nachhaltig große Einbrüche erfahren wird.

Andreas Popp nimmt Stellung zum offenbar bereits laufenden Kollaps des Welthandels.

Negative Folgen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft werden immer deutlicher und besonders Deutschland ist von diesen Auswirkungen betroffen. Kommt der bereits seit langem prophezeite Crash nun eher als gedacht? – hier weiterlesen >>>.

Coronavirus: Kollabiert die Weltwirtschaft vor unseren Augen?

Die rasante Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zieht die globale Wirtschaft immer stärker in Mitleidenschaft.

Zwar haben Institutionen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die OECD ihre offiziellen Wachstumsprognosen bisher noch nicht nach unten korrigiert. Doch zumindest die verbalen Alarmsignale nehmen in dichter Folge zu.

So warnt die US-Notenbank Fed in ihrem Halbjahresbericht, dass die Coronavirus-Epidemie ein „neues Risiko“ für die Weltwirtschaft sei. Die Ausbreitung der neuartigen Lungenkrankheit könne Verwerfungen in der chinesischen Wirtschaft auslösen, die auf die weltweite Wirtschaft übergreifen könnten.

Eine Studie belegt, dass man das Coronovirus mit Hilfe von DMSO und MMS inaktivieren kann.

Wie dies funktioniert, erfahren Sie in diesem Video >>>.

Auch Italiens Notenbankchef Ignazio Visco, der im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) sitzt, warnte davor, dass der ökonomische Ausblick für Europa wegen des neuen Virus „erheblichen Abwärtsrisiken“ behaftet sei.

Coronavirus: Kollabiert die Weltwirtschaft vor unseren Augen?

Wissensmanufaktur – Die Alpenschau bedankt sich!

Wir stehen der Impfpflicht nicht machtlos und ohnmächtig gegenüber. Es gibt Wege, sich gegen den drohenden Impfzwang zu wehren! Auch du bist dazu aufgerufen, aktiv und kreativ zu werden! Empöre Dich!

Mit welchen Massnahmen sich jeder Einzelne der Impfpflicht widersetzten kann…

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

Nur wer sich hier vorbereitet, hat eine Chance zu überleben – hier weiter.

Coronavirus ausser Kontrolle – Kommt jetzt der Crash?

Coronavirus-Epidemie in China: Mutiger Bürger durchbricht Zensur und packt die Wahrheit aus – Video.

Studie: DMSO und MMS inaktivieren den Coronavirus.

Verzehrfertig erhalten sie DMSO -noch- hier >>>.

Chlordioxid-Lösung CDL Plus erhalten Sie hier >>>.

Trinkwasser & Säure-Basen-Balance – Leben im Gleichgewicht

Reines Wasser ist heute zu einem knappen Gut geworden. Doch nur mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr kann der Organismus wichtige Stoffe im Körper verteilen und Abbauprodukte des Stoffwechsels hinausbefördern. Wie es um unser Wasser bestellt ist, zeigen die immer häufiger aufgedeckten Skandale zu Belastungen mit Mikroplastik, Hormonen, Antibiotika und Schwermetallen sowie mit Nitrat und Pestiziden.

Reines Wasser und ein ausbalanciertes Säure-Basen-Gleichgewicht sind die Basis für unsere Gesundheit!

Wie man reines Wasser selbst gewinnen kann >>>.

Können wir das Risiko, einen Infekt zu bekommen, beeinflussen? Die Antwort lautet Ja, beziehungsweise: wir können das Risiko signifikant verringern. Dr. Karsten Krüger zeigt uns wie – hier weiter.

Weltweit erster Mundschutz mit Strahlenschutz + antiviraler und antibakterieller Wirkung!

Die Atemmaske schützt vor einer Ansteckung bzw. Infizierung durch Viren, Bakterien und Pilze. Bescheinigt wird dies von der amerikanischen Umweltbehörde EPA sowie von der Hochschule Niederrhein. Der Mundschutz ist leicht und ohne fachliche Ausbildung zu handhaben und kann mehrfach verwendet werden.

Ding-Filter Mundschutz gegen Viren und Bakterien >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Viren sind gerissen: Durch Mutation entwickeln sie Resistenzen gegen antivirale Pharmazeutika. Wir befinden uns in einer globalen SARS-Coronavirus-Krise. Diese Viren verbreiten sich schneller als wir entsprechende Medikamente entwickeln können, um sie zu bekämpfen.

Stärken Sie Ihre Abwehr und schützen Sie sich durch eine Fülle von pflanzlichen Therapieanwendungen!

>>> hier weiter >>>

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können. Denn viele degenerative Krankheiten – Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Krebs -, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, haben gemeinsame Wurzeln in einer mitochondrialen Fehlfunktion – Gesund mit Mito-Medizin >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Bankenkredite – ein Betrug? Banken leihen nicht Geld aus, welches vorher jemand bei ihnen deponiert hat, sondern sie schaffen neues Geld durch Kreditvergabe. Die Zentralbanken, die eigentlich den Prozess der Geldschöpfung kontrollieren sollen, sind allerdings seit der letzten Finanzkrise kaum mehr in der Lage dazu – hier weiter.

Steuerfreiheit geht auch ohne illegale Steuerflucht und zwar für jeden, egal ab Normalverdiener oder Millionär. Sie müssen nur wissen wie…

Steuerfrei ohne Steuerflucht >>>

Ihr Vermögen und Ihre Altersvorsorge sind in höchster Gefahr! Doch damit nicht genug, denn auch Demokratie und Freiheit stehen auf dem Spiel. Wie Sie trotz Nullzins, Geldentwertung und Staatspleiten Ihr Vermögen erhalten, schützen und vermehren können… Erfahren Sie hier >>>.

Menschen haben mit einer normalen, sinnstiftenden Arbeit nicht mehr die Sicherheit, eine Familie ernähren zu können sowie eine ordentliche Kranken- und Altersversorgung zu haben. Es ist wichtiger denn je, Vorsorge zu treffen – ehe es zu spät ist – hier weiter.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...