Die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus und die Todesfälle sind innerhalb eines Tages sprunghaft angestiegen – Ist die Coronavirus-Pandemie nicht mehr aufzuhalten?

Alleine gestern starben in Wuhan 242 Menschen durch das aggressive Virus und 1500 Neuerkrankungen wurden registriert. Wird das Coronavirus immer aggressiver?

“Die Ausbreitung ist nicht mehr zu verhindern. Eine Corona-Pandemie ist unaufhaltsam.” So äußern sich Virologen und Epidemiologen in diesen Tagen.

Wir haben drei Experten-Meinungen zu dem Thema Coronavirus-Pandemie zusammengefasst. Im Anschluss ein Video über das Ausmaß der Coronavirus-Epidemie in China.

.

Geben wir Viren und Bakterien keine Chance

Lage spitzt sich dramatisch zu! Ist die Coronavirus-Pandemie nicht mehr zu stoppen?

Der Seuchenexperte Jeremy Farrar, ehemaliger Professor für Tropenmedizin an der University of Oxford, geht davon aus, dass ein Impfstoff gegen das neuartige Coronavirus 2019-nCoV zu spät kommen wird, um die drohende globale Aus­breitung der Seuche zu verhindern.

“Und wenn wir Pech haben, wird es niemals gelingen“,

sagt Farrar im SPIEGEL-Interview.

.

.

Das Coronavirus hat nämlich eine fatale Eigenschaft. Zwar scheint sich das Virus doch nicht ohne Symptome zu verbreiten. In vielen Fällen ist der Krankheitsverlauf aber so milde, dass die Infizierten ihn kaum bemerken und so die Infektion unbemerkt verbreiten. Das macht die Ausbreitung nahezu unkontrollierbar.

In seiner Rolle als Direktor des ‘Wellcome Trust’ hat sich Jeremy Farrar dafür eingesetzt, dass ‘Wellcome’ bei der Bewältigung der großen globalen Gesundheitsherausforderungen unserer Zeit an vorderster Front bleibt. Farrar bezweifelt, dass die Bewohner westlicher Metropolen wie München oder ­Paris im Falle einer Pandemie eine wochenlange Abriegelung ihrer Städte wie in China hinnehmen würden.

Derartige Einschränkungen der Bürgerrechte “könnten eine hochexplosive Lage schaffen“, so der Mediziner.

“In China ist mein schlimmster Albtraum wahr geworden”, sagt Jeremy Farrar – und weiter:

“Das neuartige Virus verbreitet sich viel schneller als die frühere Lungenkrankheit SARS, mit deren Erreger es verwandt ist. Schon jetzt, nach wenigen Wochen, hat das Coronavirus auf der Welt mehr Menschen infiziert und in China mehr Menschen getötet als SARS in neun Monaten.

In Wuhan und zunehmend auch in anderen Teilen Chinas herrschen albtraumhafte Zustände. Die Krankenhäuser sind überfüllt, Ärzte und Krankenschwestern arbeiten am Limit. Sie riskieren ihr Leben um den Patienten zu helfen.”

Seit Wochen breitet sich das neue Coronavirus nun schon aus, täglich meldet die Weltgesundheitsorganisation mehr Infizierte und Tote. Damit sich die Gesundheitssysteme weltweit besser auf die Seuche vorbereiten können, muss man wissen, wie sich die Situation in China entwickelt. Aber genau das ist schwieriger als gedacht. Denn nach wie vor fehlen Forschern wichtige Daten.

Gérard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) erklärte dem Tagesspiegel:

“Mir ist keine Datenquelle bekannt, nach der es möglich wäre, die Steigung überhaupt vernünftig abzuschätzen!”

Gérard Krause bemängelt, dass die Fallmeldungen aus China immer noch in unterschiedlich groß aggregierten Paketen zu kommen scheinen, ohne dass Experten die Möglichkeit hätten, die Fälle nach dem Datum der Diagnose oder der Erkrankung zeitlich zuzuordnen. “Das wäre aber dringend erforderlich”, so der Mediziner.

.

.

China anscheinend mit der Situation überfordert!

Der Harvard-Epidemiologe Michael Mina meint bei Twitter, “dass in China die Krankenhäuser und Behörden mit der Situation überfordert sind.”

Mina weiter: “Ich kenne kein einziges Labor in den USA, das zum jetzigen Zeitpunkt mit dieser Anzahl von Tests und Berichten klar kommen würde – und wir hatten einen Monat Zeit, um uns darauf vorzubereiten.”

Fest steht: Niemand weiß zum jetzigen Zeitpunkt, wie tödlich das neue Coronavirus wirklich ist. Um das zu beurteilen, brauchen Experten eine verlässliche Messgröße: die “case fatality rate“.

Die “Case fatality rate” gibt an, wieviel Menschen, von denen man weiß, dass sie sich angesteckt haben, gestorben sind. Laut aktuellen Zahlen sind bis heute, Montag 10. Februar 2020, 40.171 Menschen als infiziert gemeldet, mehr als 908 sind an der Infektion gestorben. In Deutschland gibt es bereits vierzehn Infizierte.

Wir stellen also eine Sterblichkeit von etwas über zwei Prozent fest! Wobei uns diese Zahl seit Wochen immer wieder genannt wird und die Zahl bisher recht stabil blieb, kann man ihr nicht trauen.

“Wir haben keine belastbare Bezugsgröße für die Berechnung der Sterblichkeit”, sagt Gérard Krause.

Nicht nur, dass man nicht weiß, wie aktuell die Zahl der als infiziert gemeldeten Personen wirklich ist. Wahrscheinlich ist sie auch noch viel zu niedrig.

Das betonen Epidemiologen schon seit Beginn der Epidemie. Denn damit Menschen als krank erfasst werden, muss das Virus erst einmal Symptome verursachen, die Menschen letztendlich dazu bringen, sich bei einem Arzt vorzustellen, der sie dann auf das Virus testen kann.

Es wird allerdings immer klarer, dass 2019-nCoV in vielen Fällen nur leichte Beschwerden verursacht, etwa Halsschmerzen oder ein leichtes Krankheitsgefühl ohne Fieber. Menschen mit solchen Symptomen dürften es oft nicht für nötig halten, sich behandeln zu lassen. Damit tauchen sie in keiner Statistik auf.

Breitet sich das Coronavirus längst unbemerkt aus?

Viele Experten fragen sich, ob das wirklich alle Fälle sind oder ob sich das Virus schon längst unbemerkt ausbreitet. Während in China die Zahl der Infektionen kontinuierlich steigt, ist der Rest der Welt bisher deutlich weniger stark betroffen. angesteckt.

“Die Sorge, dass sich das Virus unbemerkt ausbreitet, haben wir alle”, sagt Gérard Krause vom HZI . Zumal eben viele Infizierte offenbar keine Symptome verspürten. Krause bemängelt, dass die Daten aus China nach wie vor zu ungenau sind.

Die Angaben, wann Menschen erkrankt sind, wann die Diagnose war und wie die Krankheit verlief müssen genauer sein, sagt Krause – und weiter:

“Darum fällt es uns so schwer, diese Epidemie richtig einzuschätzen – So kann man eigentlich nicht arbeiten.”

Coronavirus: Ausbreitung wahrscheinlich nicht mehr aufzuhalten



Clixoom Science & Fiction – gefunden bei Maria Lourdes – Die Alpenschau bedankt sich!

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Trinkwasser & Säure-Basen-Balance – Leben im Gleichgewicht

Reines Wasser ist heute zu einem knappen Gut geworden. Doch nur mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr kann der Organismus wichtige Stoffe im Körper verteilen und Abbauprodukte des Stoffwechsels hinausbefördern. Wie es um unser Wasser bestellt ist, zeigen die immer häufiger aufgedeckten Skandale zu Belastungen mit Mikroplastik, Hormonen, Antibiotika und Schwermetallen sowie mit Nitrat und Pestiziden.

Reines Wasser und ein ausbalanciertes Säure-Basen-Gleichgewicht sind die Basis für unsere Gesundheit!

Wie man reines Wasser selbst gewinnen kann >>>.

Können wir das Risiko, einen Infekt zu bekommen, beeinflussen? Die Antwort lautet Ja, beziehungsweise: wir können das Risiko signifikant verringern. Dr. Karsten Krüger zeigt uns wie – hier weiter.

Die Atemmaske schützt vor einer Ansteckung bzw. Infizierung durch Viren, Bakterien und Pilze. Der Mundschutz ist leicht und ohne fachliche Ausbildung zu handhaben und kann mehrfach verwendet werden.

Ding-Filter Mundschutz gegen Viren und Bakterien >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Viren sind gerissen: Durch Mutation entwickeln sie Resistenzen gegen antivirale Pharmazeutika. Wir befinden uns in einer globalen SARS-Coronavirus-Krise. Diese Viren verbreiten sich schneller als wir entsprechende Medikamente entwickeln können, um sie zu bekämpfen.

Stärken Sie Ihre Abwehr und schützen Sie sich durch eine Fülle von pflanzlichen Therapieanwendungen!

>>> hier weiter >>>

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können. Denn viele degenerative Krankheiten – Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Krebs -, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, haben gemeinsame Wurzeln in einer mitochondrialen Fehlfunktion – Gesund mit Mito-Medizin >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...