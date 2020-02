Die Impfpflicht kommt! Wie man sich dem Impfzwang widersetzen kann

Am 1. März 2020 wird in Deutschland das Masernschutzgesetz und damit eine Impfpflicht gegen Masern eingeführt.

Eltern, die sich diesem Gesetz nicht beugen und ihre Kinder nicht impfen lassen, müssen mit einer Strafe rechnen.

Dennoch stehen wir der Impfpflicht nicht machtlos und ohnmächtig gegenüber. Es gibt Wege, sich gegen den drohenden Impfzwang zu wehren.

Kritisch sein und alles zu hinterfragen ist heute vonnöten, denn Lügen hüllen sich in das Gewand von Wahrheit und täuschen damit viele Menschen. Der Plan, unterstützt vom Staat, Babies durch Impfungen krank zu machen, damit sie später als Erwachsene gute Abnehmer der Pharmalobby sind, wird nicht aufgehen – hier weiter >>>.

Die Impfpflicht kommt! Tipps, wie man sich widersetzen kann

Impfen gehört zu den kontrovers diskutierten Thema in Deutschland. Es polarisiert die Gesellschaft in Impfbefürworter und Impfgegner, führt zu sozialer Ausgrenzung und verunsichert die Menschen zutiefst. Die Verabreichung von kritikwürdigen Impfstoffen wird in den Massenmedien als notwendig und sicher dargestellt.

Jedoch ist die bevorstehende Impfpflicht nicht nur im Hinblick auf unsere Gesundheit als problematisch zu verstehen. Sie greift auch in die Entscheidungsfreiheit der Menschen ein – und steht damit im vielfachen Widerspruch zum Geist unseres Grundgesetzes.

Wenn Du Dein Kind und/oder Deine Liebsten davor schützen willst, dann lies unbedingt weiter. Aber ohnehin geht uns die Thematik alle etwas an. Denn dieses Beispiel ausführender, gesetzlicher Gewalt steht repräsentativ dafür, in welche Richtung wir gelenkt werden sollen.

Damit kann die Dynamik der unkritischen Auseinandersetzung mit Impfen ein noch weit schlimmeres Ausmaß annehmen als wir jetzt für möglich halten.

Deshalb ist jetzt Dein Widerstand gefragt.

Du bist dazu aufgerufen, aktiv und kreativ zu werden! Empöre Dich!

Mit welchen Massnahmen Du Dich der Impfpflicht widersetzten kannst…

