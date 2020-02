Die Entstehung des Coronavirus wirft immer wieder die Frage auf: Wurde das Virus bewusst im Labor gezüchtet? Alles nur Verschwörungstheorie… Oder?

Eigentlich war diese zentrale Frage bereits von Anfang an überfällig, doch die Massenmedien haben dies systematisch ausgeblendet. Selbst die Tatsache, dass nun sogar das Weisse Haus diese Tabufrage geklärt haben will, wird nicht öffentlich diskutiert.

Im Gegenteil – alternative Medien, die von Anfang an genau diese These aufgestellt haben, werden zensiert und auch sonst verschwindet alles, was zur Aufklärung über das Coronovirus dienen könnte, aus den Suchmaschinen und sozialen Netzwerken.

Am Dienstag den 4. Februar 2020 waren es mittlerweile mehr als 20.400 Coronavirus-Infizierte und bisher sind 425 Menschen an dem Virus gestorben – falls die Zahlen stimmen!

.

Eine Studie belegt, dass man das Coronovirus mit Hilfe von DMSO und MMS inaktivieren kann. Wie dies funktioniert, erfahren Sie in diesem Video >>>.

Coronavirus: US-Regierung verlangt Untersuchung – Kommt endlich die Wahrheit ans Licht?

Am 6. Februar befragte die Chefkorrespondentin von ABC News, Dr. Jennifer Ashton, den Direktor des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten zu Bedenken, die sich aus Online-Fehlinformationen ergeben, dass das neuartige Coronavirus manipuliert oder absichtlich freigesetzt worden sein könnte.

„Es gibt immer diese Sorge“, sagte Dr. Anthony Fauci. „Und eines der Dinge, die die Leute gerade tun, ist, sich die Sequenzen sehr genau anzusehen, um zu sehen, ob es diese Möglichkeit gibt, die viel weniger wahrscheinlich ist. Und Sie könnten das letztendlich feststellen. Also schauen die Leute es sich an, aber jetzt liegt der Fokus auf dem, was wir mit dem tun werden, was wir haben.“

Das Weisse Haus hat einen guten Grund, die offizielle Geschichte infrage zu stellen. Der Evolutionsbiologe, Dr. James Lyons-Weiler vom Institute for Pure and Applied Knowledge, hat aufgezeigt, dass die offiziell Version zur Entstehung des Coronavirus zum Himmel stinkt.

Die von China veröffentlichte genetische Sequenz des Coronavirus enthält ein einzigartiges “mittleres Fragment”, das ein SARS-Spike-Protein (schweres akutes respiratorisches Syndrom) codiert, das seiner Genomanalyse zufolge mit der “pShuttle” -Technologie in das 2019-nCoV-Virus inseriert wurde.

Dieses Phänomen wurde in der Natur bislang noch nie beobachtet. Das komplizierte Verfahren ist nur aus der Laborforschung bekannt.

.

Wer steckt hinter der Entstejung des Coronavirus?

In einem Artikel, der auf Twitter die permanente Verbannung von Zero Hedge bewirkt hatte, wurde aufgrund von öffentlich zugänglichen Daten die These aufgestellt, dass Peng Zhou, Ph.D., Forscher und Teamleiter für Fledermausvirusinfektion und Immunität der Entwickler des Coronavirus sein könnte.

Auf Zero Hedge wurde folgendes dokumentiert:

– Einer der besten Virologie- und Immunologie-Experten Chinas war und ist im erstklassigen Labor für biologische Waffen Chinas, dem Wuhan Institute of Virology, tätig.

– Seit 2009 ist Peng der führende chinesische Wissenschaftler, der den Immunmechanismus von Fledermäusen erforscht, die tödliche Viren in die Welt tragen und übertragen.

– Sein primäres Forschungsgebiet ist die Erforschung, wie und warum Fledermäuse mit einigen der schrecklichsten Viren der Welt wie Ebola, SARS und Coronavirus infiziert werden können und nicht krank werden.

– Er entwickelte verschiedene gentechnisch veränderte Immunwege (wie den STING-Weg bei Fledermäusen), um die Fledermäuse mehr oder weniger anfällig für Infektionen zu machen und dabei möglicherweise einen hochresistenten mutierten Supervirus zu erzeugen.

Im Rahmen seiner Studien untersuchte Peng auch mutierte Coronavirus-Stämme, die die natürliche Immunität einiger Fledermäuse überwunden haben. Dies sind “Superbug” -Coronavirus-Stämme, die gegen keinen natürlichen Immunweg resistent sind und nun in freier Wildbahn zu sein scheinen.

Mitte November stellte sein Labor unerfahrene Post-Docs ein, um die Erforschung von Super-Coronaviren und Fledermausinfektionen voranzutreiben. Pengs Arbeiten zur Virologie und Fledermausimmunologie wurden vom Nationalen “You Qing” -Fonds, dem Pilotprojekt der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, und dem Grossprojekt des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie unterstützt.

Wurde das neue Coronavirus aus Kanada gestohlen?

Die Chinesen sind dafür bekannt, dass sie gerne westliche Technologien klauen und 2017 kam in Dr. Michael Paul Pillsburys Washington Post Liste Nummer 1 Bestseller „The Hundred-Year Martahon“ sogar heraus, dass der Tiefe Staat den chinesischen Aufschwung über Jahrzehnte vorantrieb, indem unter anderem auch militärische Technologien nach China geschmuggelt wurden.

Letztes Jahr wurden chinesische Wissenschaftler beim Schmuggeln von Coronaviren aus Kanada erwischt und am 4. Februar 2020 wurde in den CBC News berichtet, dass der renommierte kanadische Wissenschaftler, Frank Plummer, im Alter von 67 Jahren an einer bislang noch unbekannten Ursache in Kenia verstorben sei.

Plummer war zufälligerweise auch eine Schlüsselfigur im Coronavirus-Schmuggel-Skandal. In einer umfassenden Untersuchung wird entsprechend der Verdacht erhoben, dass China Coronaviren aus Kanada gestohlen hat, um sie zu Biowaffen weiterzuentwickeln.

.

.

Wer sind die Nutzniesser des Coronavirus?

China schlachtet die Coronapandemie aus, um eine total überdimensionierte Übung durchzuführen, die verdächtig an Hollywood Endzeitfilme erinnert. Am 4. Februar kam auf ABC News sogar, wie eine alte Frau mit einer Drohne in die Schranken gewiesen wird, weil sie keine Atemschutzmaske trägt. Unheimlich – wenn das Schule macht?

Gleichzeitig wird die westliche Welt über die Massenmedien täglich über neue Verdachtsfälle informiert und als Lösung wird selbstverständlich die unsägliche Impfindustrie gepriesen, deren Profiteuere sich wieder einmal die Hände reiben.

Die westlichen Massenmedien haben sich über das neue Coronavirus auf die Zahlen der Krankheitsfälle und der Toten beschränkt. Aber abgesehen von immer wiederkehrenden kleinen Details und dem unvermeidlichen China-Bashing wurde nicht viel Licht auf die Umstände geworfen.

Bringen die Untersuchungen der USA nun endlich die Wahrheit über das Coronavirus ans Licht?

Quelle: Jan Walter auf legitim.ch – Die Alpenschau bedankt sich!

Wir stehen kurz vor der größten Katastrophe aller Zeiten!

Wer jetzt noch glaubt, dass wir in stabilen Zeit leben, der lebt in einer Scheinwelt!

Nur wer sich hier vorbereitet, hat eine Chance zu überleben – hier weiter.

Coronavirus ausser Kontrolle – Kommt jetzt der Crash?

Coronavirus-Epidemie in China: Mutiger Bürger durchbricht Zensur und packt die Wahrheit aus – Video.

Studie: DMSO und MMS inaktivieren den Coronavirus.

Verzehrfertig erhalten sie DMSO -noch- hier >>>.

Chlordioxid-Lösung CDL Plus erhalten Sie hier >>>.

Trinkwasser & Säure-Basen-Balance – Leben im Gleichgewicht

Reines Wasser ist heute zu einem knappen Gut geworden. Doch nur mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr kann der Organismus wichtige Stoffe im Körper verteilen und Abbauprodukte des Stoffwechsels hinausbefördern. Wie es um unser Wasser bestellt ist, zeigen die immer häufiger aufgedeckten Skandale zu Belastungen mit Mikroplastik, Hormonen, Antibiotika und Schwermetallen sowie mit Nitrat und Pestiziden.

Reines Wasser und ein ausbalanciertes Säure-Basen-Gleichgewicht sind die Basis für unsere Gesundheit!

Wie man reines Wasser selbst gewinnen kann >>>.

Können wir das Risiko, einen Infekt zu bekommen, beeinflussen? Die Antwort lautet Ja, beziehungsweise: wir können das Risiko signifikant verringern. Dr. Karsten Krüger zeigt uns wie – hier weiter.

Weltweit erster Mundschutz mit Strahlenschutz + antiviraler und antibakterieller Wirkung!

Die Atemmaske schützt vor einer Ansteckung bzw. Infizierung durch Viren, Bakterien und Pilze. Bescheinigt wird dies von der amerikanischen Umweltbehörde EPA sowie von der Hochschule Niederrhein. Der Mundschutz ist leicht und ohne fachliche Ausbildung zu handhaben und kann mehrfach verwendet werden.

Ding-Filter Mundschutz gegen Viren und Bakterien >>>

CDL aktiviert die Selbstheilungskräfte des Körpers, indem es das Immunsystem anspornt, die Krankheiten von Grund auf auszumerzen – hier weiter.

Viren sind gerissen: Durch Mutation entwickeln sie Resistenzen gegen antivirale Pharmazeutika. Wir befinden uns in einer globalen SARS-Coronavirus-Krise. Diese Viren verbreiten sich schneller als wir entsprechende Medikamente entwickeln können, um sie zu bekämpfen.

Stärken Sie Ihre Abwehr und schützen Sie sich durch eine Fülle von pflanzlichen Therapieanwendungen!

>>> hier weiter >>>

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können. Denn viele degenerative Krankheiten – Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Krebs -, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, haben gemeinsame Wurzeln in einer mitochondrialen Fehlfunktion – Gesund mit Mito-Medizin >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...