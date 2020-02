Yamswurzel: Anwendung und Wirkung – nicht verwechseln mit…

Immer öfter werden Sie in den Regalen exotischer Nahrungsmittel oder im örtlichen Supermarkt fremdartiges Wurzelgemüse, wie die Yamswurzel, vorfinden. Da ist es gut, genau zu wissen, was Sie da vor sich haben.

Verwechseln Sie jedoch keinesfalls die Süßkartoffel mit der Yamswurzel. Beide gehören völlig unterschiedlichen Pflanzenfamilien an. Die Süßkartoffel zählt wie die gewöhnliche Kartoffel zu den Nachtschattengewächsen.

Die Yamswurzel bildet im Pflanzenreich eine eigene Ordnung, die der Dioscoreales. Mit etwa 800 Unterarten ist die Familie der Yamswurzel-Gewächse in allen tropischen Ländern als Nahrungs- und Heilpflanze bedeutsam.

Anwendung findet die Yamswurzel insbesondere in der Frauenheilkunde und ist eine natürliche Hilfe bei Wechseljahresbeschwerden.

.

Wechseljahresbeschwerden werden oft mit einer Hormonbehandlung wegtherapiert. Doch es geht auch schonender und natürlicher mit der Kraft der Yamswurzel – hier weiter >>>.

Die Yamswurzel in der traditionellen Heilkunde

Ein Gastbeitrag von Valerie Junker – Die Alpenschau bedankt sich!

Die Mehrheit der Yamswurzeln ist im Rohzustand giftig! Interessant ist die Wirkung, die die traditionelle Heilkunde der Herkunftsländer der Yamswurzel zuschreibt. Hier kommt der wildwachsenden Yamswurzel die größte Bedeutung zu.

Die enthaltenen Alkaloide (Dioskorin) in der Yamswurzel sind verantwortlich für die toxische Wirkung von Yams in rohem Zustand.

Die bioaktiven Bestandteile der Yamswurzel sind – je nach Unterart natürlich in unterschiedlicher Konzentration:

Steroidale Saponine, Dioskin und Diosgenin ähneln körpereigenen Hormonen.

Beta-Sitosterol ist ein Phytosterin, das die Aufnahme von Cholesterin ins Blut im Magen-Darm-Trakt hemmt. Weiterhin sind noch Tannine enthalten, Bitterstoffe.

Dazu kommen Spurenelemente, Aminosäuren, Muzine (schleimbildende Biopolymere), sowie Amylase, ein Enzym, das den Abbau und die Verwertung von Kohlehydraten aus der Nahrung verbessert.

Das Zusammenspiel der Wirkstoffe in der Yamswurzel ist entscheidend für Verträglichkeit und Wirksamkeit.

.

Besonderheiten der Yamswurzel

Indigene Völker wussten, dass die Inhaltsstoffe der Wilden Yamswurzel beispielsweise

– Magen- und Darmbeschwerden oder beispielsweise schmerzhafte Gallen-Koliken oder das Reizdarm-Syndrom besänftigen,

– schmerzhaften rheumatischen Beschwerden und entzündlichen Prozessen im Bewegungsapparat wirken entgegenwirken,

– gegen Blasen- und Harnwegsbeschwerden helfen,

– Bluthochdruck regulieren kann,

– die Fettverwertung aus der Nahrung herabsetzt

– sowohl als Verhütungs- als auch als Potenzmittel für den Mann angewendet werden kann.

Dies sind nur wenige Beispiele aus der langen Liste der traditionellen Anwendungsmöglichkeiten. In der Neuzeit war die Wilde Yamswurzel das pharmazeutische Ausgangsmaterial, wenn es darum ging, Progesteron, Kortison, Östrogen und andere Substanzen im Labor herzustellen! Die Natur lieferte hier buchstäblich den Bauplan!

Wissenschaftlich dokumentierte Wirkung der Yamswurzel

Mehrere ausführliche Studien belegen mittlerweile drei Wirkungsspektren der Yamswurzel: Die Einnahme

beugt altersbedingter Osteoporose vor und hält die Knochen stabil

harmonisiert den Hormonhaushalt, beispielsweise bei Prämenstruellem Syndrom oder in den Wechseljahren, wenn die Östrogenproduktion dominiert, während andere Hormone immer weniger produziert werden.

hält die Gefäße geschmeidig und wirkt so Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sowie einer Arteriosklerose entgegen.

.

Wann beginnen die Wechseljahre? Bin ich schon mittendrin? Diese Fragen stellen sich wohl viele Frauen über 40 – Mach den Selbsttest! >>> hier weiter >>>



Yamswurzel gegen Osteoporose

In den letzten Jahrzehnten wurde eingehend erforscht, welche natürlichen Heilmittel die knochenbildenden Zellen aktiv und gesund erhalten und zugleich die Kalziumaufnahme verbessern. Parallel dazu erhöhen sie die Produktion von Kollagen und anderen für die Knochen wichtigen Proteine.

Zu diesen Pflanzen zählen beispielweise Tragant, die chinesische Engelwurz und die Wilde Yamswurzel. In Kombination mit der ausgleichenden Wirkung auf die Sexualhormone ist Yamswurzel-Extrakt ein gutes Mittel, um beispielsweise bei Frauen in den Wechseljahren das Risiko der Osteoporose deutlich zu senken.

Wer nicht nur Yamswurzel-Extrakt einnimmt, sondern sich auch noch sportlich betätigt und gesund ernährt, kann so dieser typischen Alterserkrankung effektiv vorbeugen.

Yamswurzel gegen Progesteronmangel

Ob Unausgeglichenheit in „den Tagen vor den Tagen“, bei unerfülltem Babywunsch, bei Menstruationsbeschwerden, Myomen, Zysten oder Wechseljahresbeschwerden: Oft liegt die Ursache in einem Überschuss an Östrogenen, während der Progesteronspiegel sinkt. Dem lässt sich mit Yamswurzel-Präparaten offensichtlich gut vorbeugen.

In kritischen Phasen verändern sich Stimmung, Haut, Haare, Zyklus und Gesamtverfassung der betroffenen Frauen oft erheblich. Zu den Beschwerden zählen Migräne-Attacken, Depressionen, Müdigkeit, Zyklusstörungen, Hauterkrankungen wie Akne, Haarausfall und viele weitere.

In den meisten klinischen Tests mit Yamswurzel besserten sich alle Beschwerden deutlich. Eine Wirkung gegen die typischen Hitzewallungen der Wechseljahre wurde bislang noch nicht dokumentiert.

Yamswurzel-Präparate ersetzen keine Hormontherapie. Doch auf lange Sicht unterstützen sie den Organismus und wirken auf sanfte Weise ausgleichend. In Absprache mit dem Gynäkologen lohnt sich ein Versuch mit Yamswurzel auf jeden Fall!

.

Yamswurzel als Verhütungsmittel?

Einer der Rohstoffe für die ersten Antibabypillen wurde aus Wilder Yamswurzel gewonnen! Diosgenin allein schützt allerdings nicht vor einer unerwünschten Empfängnis: Das wurde im Labor bewiesen. Offenbar bilden verschiedene, bislang noch gar nicht entschlüsselte Inhaltsstoffe des Wilden Yams eine Art biochemischer „Blockade“ im Gebärmutterhals.

Die Ureinwohner im heutigen Lateinamerika wussten unter anderem, dass sich diese Barriere frühestens nach einem halben Jahr der Einnahme aufbaut und die Wirkung stark von den Lebensgewohnheiten der Frauen abhängt. Exakte Studien dazu existieren noch nicht – daher sind Experimente in dieser Richtung nicht zu empfehlen.

.

Fazit

Präparate aus oder mit Yamswurzel-Extrakt sind zur Einnahme, als Tabletten oder Kapseln erhältlich. Auch Gels oder Cremes sind eine Möglichkeit der Anwendung.

Vor allem Frauen profitieren von der positiven Wirkung der Yamswurzel auf den Hormonhaushalt. Zur Linderung von Wechseljahresbeschwerden oder zur Vorbeugung gegen Arteriosklerose oder Osteoporose ist die Yamswurzel sehr empfehlenswert.

.

Lebensmittel und eine afrikanisch inspirierte Ernährung, die vor Krebs schützen und ihn bekämpfen! – hier weiter >>>.

Die Wechseljahre sind eine Lebensphase, die alles Bisherige ins Wanken bringen kann und ein Gefühlschaos wirkt sich auch auf unser Liebesleben aus. Wie sie unsere Beziehung wirklich beeinflussen, erfahren Sie hier >>>.

Kann die Einrichtung der Wohnung die Stimmung beeinflussen? Ja! Wir wollen uns Zuhause wohlfühlen, von der Arbeit abschalten und dem Stress des Alltags entfliehen. Diese Dinge bringen schlechte Stimmung in die Wohnung >>> hier weiter >>>.

Das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Umso größer ist die Angst, wenn unsere Augen von Erkrankungen betroffen sind. Häufig stecken Botschaften unserer Seele hinter diesen Beeinträchtigungen: Ein Katarakt kann durch Furcht vor der Zukunft verursacht werden, ein Glaukom weist auf zu viel Druck hin, hinter trockenen Augen steckt oft unterdrückte Wut.

Was unsere Augen über uns verraten >>>.

Allergien, Migräne, Schlafstörungen und sogar Krebs – viele chronische Krankheiten haben keine körperlichen, sondern seelische Ursachen und können allein durch deren Aufdeckung und »Neuinterpretation« zum Verschwinden gebracht werden. Finden Sie selbst heraus, was hinter Ihrer Krankheit steckt, und gewinnen Sie die Kontrolle über Ihre Gesundheit zurück! – Hier weiter.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung, denn Heilung kommt von innen! >>> hier weiter >>>.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Haben Sie auch schon beobachtet, dass es immer mehr Krankheiten gibt, deren Ursache wir nicht kennen? Autoimmunerkrankungen, Arthritis, Schuppenflechte, Morbus Crohn, Hashimoto, Allergien und viele weitere chronische Beschwerden quälen Millionen Menschen, und die Ärzte haben keine Erklärung dafür, geschweige denn eine gute Behandlungsmethode mit Heilungsaussichten.

Verborgene Krankheitsursachen erkennen und vermeiden >>>

Die erfahrene Südtiroler Heilerin Bernadette Schwienbacher zeigt, wie 12 Kräuter für ganzheitliches Wohlbefinden sorgen: Mit vielen erprobten Atem-, Mental- und Körperübungen, Anregungen für einen gesunden Biorhythmus und vor allem mit Tees, Elixieren, Rezepten und Bädern aus der Kräuterkunde. Hier weiter >>>

In Zusammenarbeit mit zwei praktizierenden Ärztinnen stellt Tamara Lebedewa Methoden vor, die die Selbstheilungskräfte stärken und die kranken Zellen schwächen.

Behandlung und Heilung von Krebs und anderen chronischen Krankheiten >>>.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können. Denn viele degenerative Krankheiten – Autoimmunerkrankungen, Diabetes oder Krebs -, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun zu haben scheinen, haben gemeinsame Wurzeln in einer mitochondrialen Fehlfunktion – Gesund mit Mito-Medizin >>>.

Wird der Körper nur unzureichend mit einschlägigen Nährstoffen versorgt, fehlen diese für den Aufbau der Botenstoffe im Hirn. Exakt dieser Fakt schlägt sich dann in Depression, aber auch Angstgefühl und Überforderung (Burnout) nieder! Depressionen, Ängste und Burnout natürlich und ohne Medikamente heilen… >>> hier weiter >>>

Ein Wegbegleiter – Schätze aus der Praxis eines Naturheilarztes – Hier plaudert Dr. Karl J. Probst, vereinfacht ausgedrückt, nicht nur aus dem Nähkästchen, sondern vielmehr aus dem Schatzkästchen. In diesem “Schatzkästchen” hat sich im Laufe der Jahrzehnte durch unzählige Praxis-Erfahrungen des Autors und Arztes auf dem Gebiet der “Natürlichen Heilweisen” und ebenso durch unermüdlichen Forschens ein Wissen angehäuft, welches seinesgleichen sucht – Hier weiter >>>.

Heilung von Körper und Seele >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

Hier alle Informationen >>>

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...