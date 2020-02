Wie entstehen Krankheiten?

Unser Körper ist vollkommen und von Natur aus gesund.

Der Gedanke ist es, der unser Leben beeinflusst.

Negative Gedanken führen zu Ängsten, Schuldgefühlen,

seelischen Konflikten (negative Emotionen) –

und wenn wir uns diesen Problemen nicht stellen,

verankert sich dieses “Ungleichgewicht” in unserem Körper.

.

Oft sendet der Körper schon jahrelang Symptome, die allerdings oft unbeachtet bleiben oder gar verdrängt werden. Dabei spricht unser Körper mit uns, wir müssen nur darauf hören – Wenn der Körper zu uns spricht >>>.

Unser Körper ist unendlich komplex aufgebaut

Er besitzt ein eigenes Bewusstsein und eine eigenen Intelligenz.

Unser Körper will uns über unsere Krankheiten mitteilen, dass etwas “aus dem Gleichgewicht” geraten ist – er möchte, dass wir hinschauen, wo wir nicht “in Harmonie schwingen”.

Wir weigern uns, die Krankheiten unseres Körpers als Botschaft unserer Seele zu sehen, betrachten sie als rein physische Funktionsstörung, die deshalb funktional zu beheben ist.

Wir reden uns ein, dass, wenn wir das Symptom beseitigen (oft durch Medikamente), damit auch die Ursache erledigt ist.” (Zitat: Axel Philippi – Die Flamme der Erkenntnis)

Nur wenn wir die Intelligenz unseres Körpers liebevoll annehmen und hinschauen, können wir die Ursachen für unsere Krankheiten erkennen und uns mit ihnen auseinander setzen.

.

Durch genaue Selbstbeobachtung erkennen wir die eigentliche Ursache der Krankheit und können uns erst dann auf den Weg zu Heilung und bleibender Gesundheit machen. – Hier weiter >>>.

Der Körper folgt der Seele

Die Zellen und selbst ganze Organe erneuern sich

durch unsere Selbstheilungskräfte ständig.

Wir selbst können einen großen Schritt zu unserer vollkommenen Gesundung beitragen. Unterstützen wir unseren Körper, in dem wir unsere Kraft der Gedanken und unsere Kraft der Selbstheilung auf eine vollkommene Gesundheit ausrichten.

Beste GESUNDHEIT FÜR UNS ALLE

in einem NEUEN BEWUSSTSEIN!

Alles Liebe fließt zu euch!

Quelle: Rita Saviera Cramer – Die Alpenschau bedankt sich!

