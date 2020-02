Heilung durch kosmische Symbole (Anleitung!)

Die Heilung durch kosmische Symbole und die Verwendung von Formen und Farben zur Energieübertragung von Informationen, ist eine der ältesten Heiltechniken überhaupt.

Schon seit urdenklichen Zeiten haben Menschen intuitiv gewusst, dass sie durch die Übertragung bestimmter Zeichen, Formen, Farben und Symbole auf die Haut in der Lage waren, Informationen und Ordnungskriterien aus dem Universum aufzunehmen und damit außergewöhnliche Kräfte und Energien zu aktivieren.

Dieses Wissen wird in Form von Kriegsbemalung, Tätowierungen, Talismanen und Amuletten angewendet. Dies funktioniert, weil Geometrie die Sprache des Universums ist, sie formt Energie zu stofflicher Realität.

Welche heilende kosmische Symbole es gibt und zu welchem Zweck sie an welchen Stellen aufgetragen werden müssen, erklären wir euch in folgendem Beitrag.

Zeichen und Symbole können heilen

Sie wirken als Antennen für kosmische Energie oder ändern wie Weichen deren Fluss, so dass Energiestaus aufgelöst und das gesamte System harmonisiert wird. In der Neuen Homöopathie hat diese Kunst ihren westlichen Ausdruck gefunden.

Stärke, Schutz oder Gesundheit können wir auf einfache Weise verwirklichen, wenn wir wissen, welches Zeichen an welcher Körperstelle getragen wird.

Das Bemalen des Körpers und das Aufbringen geometrischer Zeichen auf der Haut zu medizinischen Zwecken hat Tradition bei allen Völkern dieses Planeten. In manchen Erdteilen wird es bis in die Gegenwart erfolgreich praktiziert. Die Tattoos bei Südseevölkern, die Narbensetzungen in Afrika oder die Körperbemalungen bei den australischen Aborigines zeigen die Anwendung dieser Heilkunst bis heute.

Aber auch in Europa hat es ein Wissen um die Wirkung von Zeichen auf der Haut gegeben. Ein beeindruckendes und weltweit wohl einmaliges Zeugnis dafür ist die über 5.000 Jahre alte Gletschermumie, die 1991 in den Ötztaler Alpen gefunden wurde.

Zu sehen sind 15 blauschwarze Tätowierungs-Gruppen, die aus Kohlestaub bestehen und die sich aus insgesamt 47 Einzeltätowierungen zusammensetzen – parallele Linien im Lendenbereich, Streifen um den rechten Fußknöchel und eine Tätowierung in Form eines Kreuzes hinter dem rechten Knie.

Kosmische Symbole sind Mittler des Bewusstseins

Dadurch lassen sich die 20 wichtigsten körpereigenen Botenstoffe – wie etwa Adrenalin, Östrogen oder Testosteron – aktivieren.

Schließlich sind ein gesunder Stoffwechsel, ein vitaler Körper und ein stabiles Gefühlsleben eine Frage des richtigen Verhältnisses biochemischer Verbindungen.

Kosmische Symbole und ihre Anwendung – So funktioniert die Heilung!

Alles auf unserer Erde schwingt. Jeder Mensch, jede Pflanze, jeder Stein, jede Narbe. Und auf Schwingungen, die wir nicht vertragen, reagiert der Körper mit Beschwerden, Unwohlsein oder gar Krankheiten.

Da auch jedes der sechs Heilzeichen eine eigene Schwingung hat, können sie auf unseren Körper so einwirken, dass bestimmte Unverträglichkeiten oder Störfaktoren (wie Lebensmittel, Schlafstätten oder Entzündungen) wieder besser vertragen werden.

Kosmische Symbole – VIER STRICHE

Die Anwendung der vier Striche bewährt sich bei Wunden, aber auch bei entzündlichen Prozessen im Körper zur Anregung des Immunsystems (also bei Schnupfen, Husten oder Nebenhöhlenentzündung).

Malen wir die vier parallelen, horizontal verlaufenden Striche wie Armreifen auf beide (!) Handinnengelenke – und zwar unabhängig vom Ort der Entzündung.

Sobald die Beschwerden abgeklungen sind, sollten wir die Entzündungszeichen wieder entfernen.

Bei Wunden jeder Art: Malen wir die vier Striche auf das Pflaster oder den Verband – das beschleunigt den Heilungsprozess!

Kosmische Symbole – DAS KREUZ

Das balkengleiche (keltische) Kreuz symbolisiert die vier Himmelsrichtungen. Es wird hauptsächlich zur Wohnraumentstörung genutzt, zum Beispiel auf Wasseradern.

Es hat eine abschirmende Funktion: Die schädlichen Strahlen bleiben zwar bestehen, werden für den Organismus jedoch verträglicher.

Verlegen wir den Schlafplatz auf eine störungsfreie Zone.

Ist dies nicht möglich, malen wir das Kreuz auf ein Papier oder ein Laken und legen dies mit dem Zeichen direkt auf den Boden (oder auf die Matratze oder unters Leintuch).

Wenn wir den Effekt verstärken möchten, malen wir in jeden der vier Quadranten je ein weiteres kleines Kreuz.

Kosmische Symbole – SONNENZEICHEN

Der Kreis mit Punkt wird in vielen Kulturen als Symbol für die Sonne verwendet, der alles Leben entspringt und die uns in unsere innere Mitte führt.

Das Zeichen wirkt harmonisierend und hilft, der eigenen Intuition zu vertrauen.

Wann immer wir uns nicht in unserer Mitte fühlen: Malen wir einen Kreis mit Punkt und schauen wir auf das Zeichen. Wir können es auch auf ein Blatt Papier malen und uns direkt auf das Zeichen stellen (sehr hilfreich, wenn wir unseren Standpunkt in Diskussionen stärker vertreten wollen).

Das Sonnenzeichen wirkt auch ausgleichend bei hormonellen Störungen, Regelschmerzen oder dem prämenstruellen Syndrom: Dazu malen Sie das Zeichen außen auf beide Handgelenke (dort, wo die Armbanduhr sitzt).

Bei Besserung wieder entfernen!

Kosmische Symbole – DAS YPSILON

Will ein Mensch Energie tanken, so stellt er sich aufrecht hin, hebt die Arme und bildet mit dem ganzen Körper ein Ypsilon.

Auch Pflanzen wissen um diese Wirkung: Das Y wirkt immer positiv. Unverträgliche Informationen werden in verträgliche gewandelt und verträgliche werden verstärkt.

Malen wir bei Verstopfung ein Y auf den Bauch (unterhalb des Nabels). Wir können das Y dabei auch auf den Kopf stellen: Spüren wir selbst, in welcher Ausrichtung uns das Zeichen gut tut (es genügt dabei, sich das Zeichen vorzustellen, bevor wir es dann malen).

Bei Menstruationsbeschwerden malen wir das Zeichen auf die Gebärmutter. Hilft auch zur Beschleunigung des Geburtsvorganges!

Sehr gut bei Schlafstörungen jeder Art: Malen wir ein rotes, nach oben hin offenes Y hinter das linke Ohrläppchen.

Schreiben wir unser Ziel (also zum Beispiel „gesunde Haut“ oder „Selbstvertrauen“) auf einen Zettel und malen wir das Y-Zeichen darüber.

Kosmische Symbole – DER STRICH

Der Strich ist das einfachste geometrische Zeichen. Wenn eine Narbe den Energiefluss im Körper blockiert, können wir diese entstören, indem wir sie einfach einmal quer durchstreichen.

Testen oder spüren wir selbst, wie lange unser Körper den Querstrich braucht! Der Strich kann aber noch mehr:

Senkrecht auf die schmerzhafte Zone der Wirbelsäule gemalt, kann er Rückenschmerzen lindern.

Wir können auch je einen Strich quer über jene Wirbel machen, die von den Beschwerden betroffen sind.

Kosmische Symbole – SINUS-ZEICHEN

Der Sinus ist ein Umkehrzeichen: Unverträgliche Informationen werden in verträgliche gewandelt.

Verträgliche Informationen können durch dieses Zeichen jedoch auch unverträglich werden! Der Sinus ist vielfältig einsetzbar:

Zum Umschreiben sämtlicher Krankheiten und Beschwerden: Leiden wir beispielsweise immer wieder an Kopfschmerzen, dann schreiben wir das Wort „Kopfschmerzen“ auf einen Zettel und malen den Sinus über diesen Begriff.

Bei Ohrenschmerzen: Malen wir das Sinus-Zeichen vor das betroffene Ohr.

Insektenstiche, die mit dem Sinus-Zeichen bemalt werden, hören nach zehn Minuten auf zu jucken. Am besten sofort nach dem Stich mit der Anwendung beginnen!

Bei Halsschmerzen: Zeichnen wir einen Sinus entweder vorne über den gesamten Hals oder rechts und links auf die Mandeln.

Bei Schmerzen jeder Art: Einen Sinus auf die entsprechende Körperstelle malen. Ein oder zwei Striche vor und hinter dem Zeichen verstärken die Wirkung zusätzlich!

Die Dynamik der Spirale

Eine Sinuswelle findet sich im Zentrum jeder Spirale, auch das chinesische Zeichen für das Yin/Yang-Zeichen wird durch eine Sinuswelle gebildet.

Spiralbewegungen sind überall im Universum das Zeichen für Lebendigkeit und Dynamik. Wechselstrom bewegt sich an einem Leiter immer in Links- und Rechtsrotationen fort, unser Universum ist ein riesiger Spiralnebel.

Wir Menschen tragen an jeder Fingerspitze und an allen Zehen Spiralen, die Spitze unseres Herzmuskels ist eine Spirale und am Schädel, an der Fontanelle, befindet sich ebenfalls eine Spirale.

Wenn Wasser aus der Badewanne abfließt, bildet sich eine Spirale aus, wobei viele Technologien zur Wasserbelebung auf den Erkenntnissen von Viktor Schauberger über Wasserverwirbelungen aufbauen.

Der Erkenntnis, dass Verwirbelungen aller Art immer zu Dynamik, Lebendigkeit und Ausgeglichenheit führt, schließt sich auch die Praxis der Heilmethode der Neuen Homöopathie an, daher werden vor allem die geometrische Form Sinus und Kombinationen dieser Form mit Strichcodes am menschlichen Meridiansystem eingesetzt.

Einmal verstanden ist dieses verhältnismäßig einfach anzuwenden, leicht nachzukontrollieren, logisch nachvollziehbar und ohne anderweitige Störungen für den komplexen bioelektrischen und biochemischen Organismus einsetzbar.

Aber das sicherlich wichtigste dabei ist:

Es funktioniert – und dies auf teilweise verblüffende Art und Weise – auch bei ansonsten als schwer oder nicht heilbar angesehenen Krankheiten.

Kosmische Symbole – Anwendungs-Tipps

Wenn die Zeichen auf den Körper gemalt werden, kann hierfür jeder beliebige Stift (Filzstift, Kugelschreiber) verwendet werden.

Im Gesicht, am Hals oder an den Armen empfiehlt sich ein unsichtbarer UV-Stift. Man bestimmt immer selbst, wie lange das Zeichen auf der Haut bleiben soll.

Entfernen sollte man das Zeichen, wenn die Symptome abklingen, aber auch, wenn man sich damit unwohl fühlt. Abwaschen oder Durchstreichen genügt!

Verschwindet das Zeichen früher als geplant (durch Waschen oder Schweiß), dann zeichnet man es einfach wieder nach.

Skeptiker, die schon die Wirkungsweisen der klassischen Homöopathie anzweifeln, werden dieser Methode fraglos erst recht kritisch gegenüberstehen.

Man muss jedoch nicht an die Heilkraft der Zeichen glauben.

Sie entfalten ihre Wirkung angeblich trotzdem.

Die Alpenschau wünscht euch viel Erfolg beim Anwenden der kosmischen Symbole!

