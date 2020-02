Die Energiekraftwerke in unserem Körper sind die Mitochondrien, die nahezu jede Zelle mit Energie versorgen und uns somit gesund erhalten.

Gesunde Mitochondrien sind die Voraussetzung für ein langes Leben. Wie gut unsere Mitochondrien funktionieren, ist sehr entscheidend dafür, wie vital und gesund wir sind.

Ist die Energiezufuhr der Mitochondrien gestört, entsteht eine breite Palette scheinbar unzusammenhängender degenerativer Krankheiten.

In folgendem Beitrag stellen wir euch ein Aufbauprogramm in vier Schritten vor, dass die Energiezufuhr der Mitochondrien wieder herstellt.

Warum altern wir? Wie entsteht Krebs? Welche Verbindung gibt es zwischen Alzheimer und Herzinfarkt? Was haben chronische Erschöpfung und Stress mit dem Stoffwechsel zu tun? Die Antworten auf all diese Fragen liefern die Mitochondrien.

Wenn wir verstehen, wie unsere Mitochondrien funktionieren, können wir unsere Lebenszeit um Jahre verlängern und dafür sorgen, dass wir unser langes Leben auch tatsächlich genießen können.

Energiekraftwerke Mitochondrien

Die Wächter unserer Gesundheit

Mitochondrien sind winzige Organellen, die in jeder Zelle vorkommen. Sie verarbeiten die zerkleinerten Bausteine aus unserer Nahrung zu der Energie, die wir im Leben brauchen. Mitochondrien sind nicht nur bei Höchstleistung aktiv: Selbst, wenn wir nur ruhig auf dem Sofa sitzen und lesen, wenn wir unsere Hand bewegen, einen Gedanken denken oder schlafen – alle unsere Lebensprozesse sind auf eine verlässliche Energieversorgung angewiesen. Ohne Mitochondrien wären wir wie ein Handy ohne Akku.

Die Anzahl der winzigen Kraftwerke in unserem Körper ist kaum vorstellbar, in einer einzigen Nervenzelle stecken bereits 10.000 Mitochondrien. Das erklärt auch, warum wir es so schnell spüren, wenn etwas nicht rund läuft.

Billionen winziger Kraftwerke versorgen uns von Kopf bis Fuß mit Energie.

Wenn sie das nicht mehr tun, haben wir ein Problem.

Kraftlose Mitochondrien lassen unser Energie-Level drastisch sinken und sind für viele Folgeerkrankungen mit verantwortlich. Die Ernährung ist der Schlüssel: Boost it! – Die ultimative Energie-Liste für starke Mitos >>>.

Warum die Mitochondrien so wichtig für die Gesundheit sind

Werfen wir einen Blick in unsere Energiekraftwerk, dann wird schnell klar, warum die Mitochondrien als unsere Energie-Erzeuger so mächtig sind. Ohne unsere Mitochondrien hätten wir keinen Herzschlag, denn sie sind wie ein Motor für unseren Körper.

Unser Herz enthält besonders viele Mitochondrien, weil es ständig mit Energie versorgt werden muss. Etwa 36 Prozent des gesamten Herzgewichtes gehen auf das Konto der Mitochondrien.

Mitochondrien sind empfindlich. Sie reagieren besonders schnell auf Störungen und können durch Schadstoffe in unserer Umgebung genauso geschädigt werden wie durch bestimmte Arzneimittel. Ebenso haben stille Entzündungen oder Schlaf- und Bewegungsmangel negative Auswirkungen auf die Zellkraftwerke.

Fühlen wir uns kraftlos, geht es unseren Mitochondrien nicht gut

Häufig wissen wir gar nicht, wenn wir schlappe Mitochondrien haben. Wir fühlen uns einfach kraftlos und fragen uns, was mit uns nicht stimmt. Wie gut unsere Mitochondrien funktionieren, ist jedoch sehr entscheidend dafür, wie vital und gesund wir sind.

Es gibt viele Signale, die darauf hindeuten, dass es unseren Mitochondrien nicht gut geht. Wenn die kleinen Kraftwerke beschädigt sind, fühlen wir uns nicht nur müde und schlapp, wir leiden möglicherweise auch an Konzentrations- und Schlafstörungen, Erschöpfung, Depressionen, Burn-out, Migräne, Reizdarm und vielem mehr.

Die Forschung hat zahlreiche Mitochondrien-Krankheiten identifiziert. Doch nicht nur das: Inzwischen gilt eine eingeschränkte Funktionalität der Mitochondrien als eine der wichtigsten Ursachen für eine breite Palette scheinbar unzusammenhängender degenerativer Krankheiten sowie des Alterungsprozesses selbst.

Mitochondrien sind nicht nur bei der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen beteiligt, sondern auch bei neurodegenerativen Erkrankungen.

Auch Typ-2-Diabetes und Autoimmunerkrankungen stehen auf der Liste der mitochondrial bedingten Krankheiten.

Wie wir unsere Mitochondrien gesund erhalten

Wir können einiges dafür tun, um unsere Mitochondrien aufzupäppeln und neue Kraft zu gewinnen. Unser Lebensstil und unsere Ernährung spielen dabei eine große Rolle. Zu viel Fast-Food und zu wenig frische Lebensmittel führen dazu, dass wir nicht genügend Vitamine und Mineralstoffe mit unseren Mahlzeiten aufnehmen.

Das Problem daran ist, dass die Mitochondrien eine Vielzahl an Vitalstoffen brauchen, um reibungslos zu funktionieren. Vor allem die große Menge an Weißmehlprodukten und Zucker in der modernen, westlichen Esskultur macht unseren Zellkraftwerken das Leben schwer.

Unser Vitaminhaushalt hängt jedoch nicht nur von unserer Nahrung ab, sondern auch von unserem Lebenswandel. Unser Körper bildet in stressigen Phasen besonders viele Neurotransmitter, zu deren Herstellung er unter anderem B-Vitamine und Magnesium benötigt.

Zu allem Überfluss stehen auch Handys und WLAN im Verdacht, die Feinde unserer Lebensenergie zu sein. Während dieses Thema in der Wissenschaft noch kontrovers diskutiert wird, ist mittlerweile bekannt, dass die Frequenzen des Mobilfunks und des WLANs die Spannung in der Mitochondrien-Membran verändern können. Dies hemmt wiederum deren normale Funktion.

Das tut unseren Mitochondrien gut

Aufbauprogramm in vier Schritten

1. Sauerstoff schenkt Energie

Mitochondrien brauchen Sauerstoff für die Atmungskette. Ein Mangel an Sauerstoff führt zu einer veränderten Aktivität der Mitochondrien. Deshalb: Regelmäßig das Fenster öffnen und gut durchlüften, tief einatmen oder kurz raus gehen. Am besten ist es, die Fenster nicht nur zu kippen, sondern für ein paar Minuten ganz zu öffnen. Gleichzeitig beseitigen wir damit auch Schadstoffe aus der Raumluft, die ebenfalls die Mitochondrien schädigen können.

2. Bewegung macht munter

Wer nur auf der Couch sitzt, lässt seine Mitochondrien auf Sparflamme laufen. Jede Form der Bewegung ist sinnvoll, egal ob Yoga, Tai Chi oder ganz normales Treppensteigen im Alltag. Auch Wandern oder schnelles Gehen an der frischen Luft wirken sehr heilsam. Anders sieht es jedoch aus mit intensivem Leistungssport, denn die extreme körperliche Anstrengung kann unsere kleinen Kraftwerke schwächen.

3. Entspannung und Stress reduzieren

Stress erhöht unseren Bedarf an Vitaminen und Spurenelementen. Das heißt, wenn es in unserem Leben hoch hergeht, erschöpfen wir unsere Reserven. Doch unsere Mitochondrien sind auf eine ausreichende Zufuhr an Nährstoffen angewiesen. Nicht nur deshalb sollten wir versuchen, Stress möglichst zu reduzieren, und zum Ausgleich Ruhepausen zur Erholung einplanen. Yoga oder Meditation können dabei helfen, im hektischen Alltag zur Ruhe zu finden.

4. Ausgewogene und gesunde Ernährung

Unsere Mitochondrien essen mit, denn die Energiekraftwerke brauchen Vitamine und Spurenelemente, um gut zu funktionieren. Diese Nährstoffe kommen in einer gesunden und ausgewogenen Ernährung vor, weshalb Gemüse, Salat, Hülsenfrüchte, Fisch, Nüsse, Obst, Kräuter und hochwertige Öle auf unserem Speisezettel stehen sollten. Vor allem einfache Kohlenhydrate wie Zucker und Süßigkeiten, gesüßte Getränke und Weißmehlprodukte sollten wir reduzieren.

Die 4 wichtigsten Faktoren für eine gute Mitochondrien-Funktion

Wie es scheint, haben wir uns eine Welt erschaffen, die zwar viele Annehmlichkeiten bietet, aber leider nicht besonders Mitochondrien-freundlich ist. Wir können aber mit einem harmonischen Lebensstil und gesunder Ernährung einen großen Beitrag zu unserer Vitalität leisten.

Selbst die Medizin hat mittlerweile erkannt, welche Rolle die Mitochondrien bei unserem Alterungsprozess und bei der Entstehung von degenerativen Erkrankungen spielen. ,,Mitochondrien-Schutz” ist deshalb nicht nur ein Gesundheitstrend, sondern ein Weg zu mehr Vitalität bis ins hohe Alter.

Die Mitochondrien sind somit nicht nur winzige Kraftwerke in unseren Zellen,

sondern mächtige Wächter unserer Lebenskraft und Gesundheit.

