Mondkraft heute 02. Februar 2020 mit Mondkalender – Halbmond im Stier am Tag der Sonne

Die Mondkraft heute mit Halbmond im Stier am Tag der Sonne sorgt dafür, dass wir unsere Kraftreserven wieder auftanken können. Nehmen wir uns vor dem Halbmond in Acht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Halbmond im Stier aufsteigend am Tag der Sonne.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute beim Halbmond im Stier am Tag der Sonne:

Lebendigkeit, Vitalität, Klarheit und Optimismus werden uns am Tag der Sonne geschenkt. Unternehmen wir am heutigen Sonntag alles, was uns Spaß und Freude bereitet!

Mondkalender und Mondkraft heute beim Halbmond im Stier am Tag der Sonne

Sonntag ist der Tag der Sonne, die uns mit ihrer Lebenskraft und Energie zur Freude und Lebendigkeit anspornt. Aktivitäten mit Familie und Freunden stehen am Tag der Sonne an erster Stelle, aber genauso gut können wir einfach die Seele baumeln lassen. Vermeiden wir jedenfalls, schon zu viel an die nächste Woche zu denken, denn besonders Abends verleitet der Sonntag zum unnötigen Grübeln. Störend für einen harmonischen und entspannten Sonntag könnte sich jedoch der Halbmond im Stier auswirken.

Auch wenn es uns schwer fällt, müssen wir heute einsehen, dass nicht jede Situation planbar und kontrollierbar verlaufen wird. Durch den Halbmond im Stier kann die Stimmung immer wieder kippen und die möglichen auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration. Nur wenn wir bedacht vorgehen, können wir vermeiden, dass der Sonntag von Konflikten überschattet wird!

.

.

Durch denn Halbmond Stier fühlen wir uns körperlich angeschlagen oder werden urplötzlich sogar in Konflikte verwickelt. Gesundheitliche Störungen, Familienkonflikte und auch Schwierigkeiten im Beruf sind beim Halbmond keine Seltenheit. Gehen wir besonders achtsam durch den heutigen Mondtag und nutzen wir am Tag der Sonne die positive Energie, die uns die Sonne immer wieder schenken wird.

Da beim Halbmond im Stier unsere Pläne auf Widerspruch treffen, ist es wichtig darauf zu achten, dass wir in dieser schwierigen Mondphase so hart arbeiten, wie wir können und dabei einen kühlen Kopf bewahren. Flexibilität bringt uns heute besonders weit, doch sollte man seine Intentionen stets im Hinterkopf behalten.



Umgeben wir uns heute am Tag der Sonne mit einem harmonischen und konfliktfreien Aussen, um den negativen Einflüssen des Halbmond im Stier entfliehen zu können!

Kosmische Energie der Mondkraft heute beim Halbmond im Stier am Tag der Sonne

Nehmen wir uns heute Zeit am Tag der Sonne Zeit zum Durchatmen und vermeiden wir unnötige Belastungen. Der Halbmond im Stier lässt uns nämlich deutlich spüren, wie sehr unsere Konstitution beansprucht wird, wenn wir uns nicht von unseren stressbelastenden Alltag lösen können. Wir sind zudem aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, damit wir neue Kraft schöpfen und unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anvisieren können.

Der Halbmond kann auch zu Konflikten und Missverständnissen innerhalb unserer Beziehungen führen, welche durch die Sturheit und Unnachgiebigkeit, die sich beim Mond im Stier leider sehr schnell Bahn brechen, zu einem handfesten Streit ausarten können, da sich die Fronten schnell verhärten und wir zu Extremismus neigen.

Achten wir beim Halbmond im Stier auf ausgleichende Bewegung und wohltuende Entspannung – die Lebenskraft und Vitalität, die uns am Tag der Sonne geschenkt wird, kann uns dabei kraftvoll unterstützen.

Erkältungen und Entzündung – Die Heilkraft der Natur nutzen



.



Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kiefer und Hals. Zu dieser Körperzone gehören Zähne, Ohren,

Kehlkopf und Sprachorgane, Hals, Nacken und die Schilddrüse.

Organsystem: Kreislauf



.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute



Weizengras ist eine “Gesundheits-Bombe” mit ungeahnten Auswirkungen auf viele Zivilisationskrankheiten. Die tägliche Einnahme von Weizengrassaft führt zu Wohlbefinden, Gesundheit und Lebensenergie. Als Saft in die Ernährung integriert, alkalisiert Weizengras den Organismus auf zellulärer Ebene, stärkt das Immunsystem gegen Krankheitserreger und verzichtet zugleich auf das säurebildende, verschleimende Gluten von Weizenkörnern.

Welche Heilkräfte Weizengras hat und wie es die Selbstheilungskräfte aktiviert, erfährst du in diesem Beitrag >>>

.

100% reiner Naturdrink BIO WEIZENGRAS-SAFT für eine 30-Tage-Kur >>>

*****

*****

Extra-Tipp

»Man muss nicht immer einen Grund haben, um glücklich zu sein. Man kann es auch einfach so sein.« – Christina von Dreien.

Nach den beiden ersten Bänden der Christina-Buchreihe, die zu Bestsellern wurden, liegt nun der lang ersehnte dritte Band vor. Christina schenkt uns Zuversicht und Hoffnung auf eine Zukunft des inneren und äußeren Friedens und nährt unsere Ahnung, dass sämtlichen düsteren Prognosen zum Trotz letzten Endes alles gut sein wird.

Bewusstsein schafft Frieden >>>.

. *****

Kraftvolle Mond – Magie am Tag der Sonne



Wenn wir zuviel Zeit vor dem Fernseher, an Computern oder Smartphones verbringen, hat dies einen messbar negativen Einfluss auf die Gehirnleistung. Wie wäre es, wenn wir an diesem Sonntag auch mal Verzicht üben und lieber plaudern, lesen, musizieren, malen oder spazieren gehen?

Starten wir in den Tag mit der Vielfalt der Natur und einem glutenfreien Frühstück, dass uns Vitalität und Kraft schenkt und ein starker Start in einen guten Tag für die ganze Familie ist.

MorgenStund’ – Wurzelkraft >>>.

.

.

Mondkraft heute und Mondkalender mit Halbmond im Stier am Tag der Sonne

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Halbmond im Stier am Tag der Sonne besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Heute kostet es Überwindung, mal rauszugehen. Tun wir es trotzdem!

Liebe und Partnerschaft – Der Mond im Stier sorgt für lustvolle Tage. Dementsprechend ist das Verlangen nach körperlicher Nähe besonders ausgeprägt. Zärtliche und liebevolle Stunden mit dem Partner sollten eingeplant werden.

Haushalt/Wohnen – Gemüse richtig lagern! Es lohnt sich unsere Lagerbestände zu überprüfen und gegebenenfalls Gemüse, das die Tendenz zum Faulen zeigt, auszusortieren.

Schönheit/Wellness – An diesen sinnesfrohen Tagen beim Mond im Stier können wir Massagen intensiv genießen. Ausserdem freut sich die Haut sehr über Kleidung aus schmeichelnden, seidigen Stoffen.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Halbmond im Stier am Tag der Sonne vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre.

Alles, was die Halsregion stärker belastet, wirkt beim Mond im Stier schädlicher als an anderen Tagen – Eine wertvolle natürliche Hilfe ist Salbei. Was Salbei alles kann – hier weiterlesen >>>.

Zahnarzt – Beim Mond im Stier ist der Gang zum Zahnarzt zum Zweck einer Zahnentfernung ebenfalls nicht ratsam. Im Gegensatz dazu ist jedoch die intensive Pflege der Zähne und der Mundpartie besonders empfehlenswert.

Problemwäsche – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist zudem jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Ernährung – Heute sollte man auf üppiges Essen verzichten, da die Kalorien viel stärker zu Buche schlagen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Tag der Sonne mit dem Halbmond im Stier einen entspannten Sonntag im Einklang mit dem Mond!

