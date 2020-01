Coronavirus: WHO ruft internationalen Gesundheits-Notstand aus – Was das für uns bedeutet (Video)

Angesichts der weltweit fortschreitenden Verbreitung des Coronavirus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen.

212 Menschen sind bislang nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben, weltweit erkranken immer mehr. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist die Lage sehr ernst.

Die größte Sorge sei, dass sich das Virus auf Länder mit weniger gut ausgestatteten Gesundheitssystemen ausbreite, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Coronavirus: WHO ruft internationalen Gesundheits-Notstand aus

Obwohl chinesische Behörden weitreichende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben, breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Laut einer neuen Zwischenbilanz vom Donnerstag stieg die Zahl der Todesfälle in China um weitere 38 auf mindestens 170 an. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg auf weltweit mehr als 8.100 Patienten.

Damit ist die Zahl der Infizierten nun höher als bei der Sars-Pandemie 2002 und 2003.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Entscheidung im Überblick:

Was bedeutet ein internationaler Gesundheitsnotstand?

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benutzt den Begriff internationaler Gesundheitsnotstand, “Public Health Emergency of International Concern” (PHEIC), wenn ein “außergewöhnliches Ereignis” im Bereich der öffentlichen Gesundheit von globaler Bedeutung vorliegt.

Ein solcher Notstand liegt nun vor, da der Ausbruch der Krankheit durch das Coronavirus mehr als ein Land betrifft und eine international koordinierte Handlungsstrategie erforderlich ist.

Das Coronavirus hat schwerwiegende Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit und ist “unüblich” und “unerwartet” eingetreten, was die Ausrufung des Gesundheitsnotstandes unumgänglich machte.

Ziel des internationalen Gesundheitsnotstands ist es, die Verbreitung eines Erregers über Grenzen hinweg einzudämmen. Um das zu erreichen, empfiehlt die WHO mit dem Ausruf des Notstands verschiedene Maßnahmen. Von den mehr als Hundert WHO-Mitgliedstaaten wird zwar erwartet, dass sie diesen Empfehlungen folgen. Sie sind dazu aber nicht verpflichtet.

Ein weiteres Ziel ist, die Maßnahmen der einzelnen Länder aufeinander abzustimmen, damit sie koordiniert ablaufen. Viele Länder und Unternehmen haben schon jetzt Schritte eingeleitet, um den Erreger zu stoppen.

Die USA etwa erklärten am Donnerstag, dass eine neue Taskforce das Virus beobachte. Viele Airlines stellten den Flugbetrieb nach China ein. Manche Staaten haben sogar die Visa-Vergabe für chinesische Bürger gestoppt.

Die WHO empfiehlt nun unter anderem, dass Länder mit weniger entwickelten Gesundheitssystemen unterstützt werden sollen. Zudem soll die Arbeit an Medikamenten und Impfstoffen beschleunigt, Wissen und Daten geteilt und gegen Gerüchte vorgegangen werden. Gleichzeitig empfiehlt die WHO aber keine Handels- und Reisebeschränkungen – auch nicht mit und nach China.

In der vergangenen Woche wurde der internationale Gesundheitsnotstand nicht ausgerufen, jetzt doch.

Was hat sich in der Zeit geändert?

Ein Expertenkomitee hatte vergangene Woche bereits zwei Mal stundenlang darüber diskutiert, ob der internationale Gesundheitsnotstand ausgerufen werden soll. Am Ende entschied sich die Weltgesundheitsorganisation dagegen. Grund war zu diesem Zeitpunkt vor allem, dass der Ausbruch zwar eine Bedrohung für China darstellte, im Ausland aber nur vereinzelt China-Reisende erkrankt waren. Das hat sich unter anderem durch die Fälle in Deutschland geändert.

In München liegen aktuell vier Infizierte isoliert im Krankenhaus, die sich nicht in China, sondern in Bayern angesteckt haben. Ausgangspunkt ihrer Infektionen war eine Kollegin, die für ein Seminar aus China eingeflogen war.

Auch in anderen Ländern dokumentierten Behörden inzwischen Coronafälle, bei denen sich die Menschen nicht in China, sondern vor Ort durch den Kontakt mit China-Reisenden infiziert hatten. So wie beim neuesten Fall einer Erkrankung durch das Coronavirus in der Stadt Salzburg.

Hinzu kommt eine zweite Herausforderung, die erst seit dem Wochenende bekannt ist und sich an den Fällen aus Deutschland verdeutlichen lässt:

Das Virus kann von Menschen weitergegeben werden, die zwar infiziert sind, aber noch keine Beschwerden haben. Die chinesische Mitarbeiterin fühlte sich bei ihrer Einreise in Deutschland noch gesund. Erst während ihrer Rückreise nach China entwickelte sie so starke Beschwerden, dass sie einen Arzt aufsuchte.

Noch gibt es keinen Impfstoff und kein Medikament, das vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützt.

Der Ausbruch lässt sich in diesem Fall nur eindämmen, wenn Infizierte schnell gefunden und isoliert werden, sodass sie niemanden anstecken.

Das wird deutlich schwieriger, wenn sie das Coronavirus bereits übertragen, bevor sie ihre Erkrankung bemerken.

Quellen: Welt, Salzburg24 und Tagesspiegel – Die Alpenschau bedankt sich!

