Augen als Spiegel der Gesundheit – Krankheiten an den Augen erkennen

Schilddrüsenerkrankungen, Bluthochdruck, Rheuma, Multiple Sklerose, Krebs und viele weitere Krankheiten hinterlassen Spuren in den Augen, denn die Augen sind der Spiegel der Gesundheit.

Die Augen sind somit nicht nur der Spiegel der Seele, sondern sie sagen auch viel über unsere körperliche Gesundheit aus.

Welche Erkrankungen sich an den Augen erkennen lassen und wie sich die Symptome zeigen, erklären wir euch in folgendem Beitrag.

.

Die Augen sind häufig das Erste, was wir von unserem Gegenüber wahrnehmen und sie können uns einen Eindruck von der körperlichen und seelischen Verfassung des anderen vermitteln. – Was die Augen über uns verraten >>>.

Krankheiten an den Augen erkennen – Anzeichen und Symptome

Viele Erkrankungen zeigen ihre ersten Anzeichen an den Augen. An Unregelmäßigkeiten im Auge können Ärzte sogar früh Diabetes, einige Krebsarten und degenerative Erkrankungen erkennen. Die Augen öffnen einen Blick in das Gehirn, das Herz, das Kreislauf-, Nerven- und Immunsystem des Menschen und sind ein äußerst effizientes Frühwarnsystem des Körpers.

Die Krankheitserkennung anhand der Augen wird auch als Augendiagnose oder Irisdiagnose bezeichnet, wobei letztere in den Bereich der Alternativmedizin gehört und meist von Heilpraktikern durchgeführt wird. Die Irisdiagnose hat eher hinweisenden Charakter und bezieht sich allein auf die Iris, nicht auf das gesamte Auge.

Manche Symptome sind an den Augen direkt sichtbar, andere kann der Augenarzt mithilfe von speziellen Untersuchungen feststellen. Für die Gesundheit unseres ganzen Körpers lohnt es sich also, einen besonderen Blick auf oder auch in die Augen zu werfen.

.

Welche Symptome an den Augen auf welche Krankheiten hinweisen

Bluthochdruck erkennen – Herzinfarkt und Schlaganfall vermeiden

In den Industrienationen ist Bluthochdruck eine weit verbreitete Volkskrankheit, die schwerwiegende Konsequenzen haben kann – er kann beispielsweise zu einem Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Tückisch ist, dass ein zu hoher Blutdruck keine Schmerzen verursacht. Vielen Betroffenen ist somit über lange Zeit nicht klar, dass ihr Blutdruck erhöht oder zu hoch ist.

Anhand der Netzhaut ist jedoch schnell zu erkennen, ob ein Patient an Bluthochdruck leidet oder nicht. Sichtbar ist dies an verdickten Gefäßwänden, geschlängelten Arterien und in extremen Formen sogar an kleinen Einblutungen der Netzhaut.

Auch das Risiko für einen Schlaganfall kann anhand der Augen abgeschätzt werden: Die Gefäße, die die Netzhaut durchziehen, sind ein Part des Gehirnkreislaufs. Der Zustand der Gefäße im Auge erlaubt Rückschlüsse auf den Hirndruck und die Durchblutung.

.

Krebs an Augenflecken erkennen

Lymphome werden meistens bei Routineuntersuchungen vom Augenarzt entdeckt. Auf der Innenseite der Augenlider oder der Lederhaut, dem weißen Teil des Augapfels, zeigen sich bei einer Krebserkrankung kleine, erhabene lachsfarbene Flecken.

Auch andere Krebsarten wie Melanome zeigen sich regelmäßig in den Augen oder an den Lidern.

.

Diabetes – Regelmäßige Kontrollen verhindern eine Erblindung

Es gibt eine Erkrankung, die noch häufiger als Krebs an den Augen erkannt wird: Diabetes. Nach Erhebungen der Weltgesundheitsorganisation WHO stieg die Zahl der Erkrankten in den vergangenen 35 Jahren von 108 auf 422 Millionen weltweit, Diabetes ist längst zur Volkskrankheit geworden.

Eine geschwollenen Linse, poröse, erweiterte oder verengte Blutgefäße sowie Blutungen in der Retina – all dies zeigt sich, wenn der Arzt eine Augenspiegelung durchführt und Diabetes feststellt.

Je früher eine Schädigung der Netzhaut erkannt wird, eine sogenannte diabetische Retinopathie, die eine Folge von Diabetes ist, umso eher kann eine Erblindung verhindert werden. In westlichen Ländern ist sie die Hauptursache für Blindheit.

.

.

Lebererkrankung an der Bindehaut erkennen

Die Gelbsucht selbst ist keine eigenständige Erkrankung, sondern vielmehr ein Symptom für Gallen- oder Lebererkrankungen. Gerade im Anfangsstadium lässt sich eine Gelbsucht an der Bindehaut erkennen, die dann eine leichte Gelbfärbung aufweist.

Ursache dafür ist der zu hohe Anteil von Bilirubin im Blut. Bei Bilirubin handelt es sich um ein Abfallprodukt von Hämoglobin – dem roten Farbstoff des Blutes.

Probleme mit dem Fettstoffwechsel

Liegt eine Störung im Fettstoffwechsel vor, ist dies häufig an der Hornhaut im Auge erkennen. Auf dieser sind dann weiße, rundliche Ablagerungen sichtbar. Das Sehen wird dadurch jedoch nicht gestört. Bei diesen Ablagerungen handelt es sich um nichts anderes als Fett.

Findet ein Augenarzt diese Ablagerungen auf der Hornhaut, so ist dies ein Zeichen dafür, dass die Blutfettwerte des Patienten zu hoch sind. Wichtig zu wissen ist, dass das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, dadurch erhöht ist – gerade bei jüngeren Menschen.

.

Rheumatische Erkrankungen zeigen sich durch entzündete und rote Augen

Rheuma kann man an den Augen schon feststellen, wenn der Betroffene selbst noch gar keine Symptome wahrnimmt. Erste Anzeichen für Rheuma sind Entzündungen im Auge – meist an der Regenbogen- und Aderhaut. Symptome können zum Beispiel rote, tränende Augen sowie eine langsame Verschlechterung der Sehleistung sein.

Rote Augen können zudem durch eine Herpesinfektion verursacht werden. In diesem Fall sollte schnellstmöglich eine entsprechende Therapie eingeleitet werden, denn sonst kann auch Herpes zur Erblindung führen. Wer häufig oder langanhaltend unter geröteten Augen leidet, sollte die Ursache also unbedingt von einem Augenarzt abklären lassen.

Autoimmunerkrankungen – Morbus Basedow

Auch Autoimmunerkrankungen lassen sich am Auge erkennen – zum Beispiel bei Morbus Basedow, einer Schilddrüsenerkrankung. Der Körper bildet dabei Antikörper, die sich speziell gegen die Schilddrüse richten. Diese Antikörper reagieren wiederum mit dem Gewebe im Auge. Genau wie in der Schilddrüse lösen diese Antikörper im Augengewebe Entzündungen aus.

Mitunter sind Gewebeschäden die Folge. Diese kann der Augenarzt hinter dem Augapfel erkennen. Im fortgeschrittenen Stadium können die Augäpfel sogar hervortreten. Auch Einbußen in der Augenbeweglichkeit sowie eine Verschlechterung der Sehleistung sind mögliche Symptome.

.

Kleine Knötchen am Augenlid

Wenn am Augenlid kleine, gelbliche Knötchen auftauchen, kann das ein Rückschluss auf die Cholesterinwerte sein. Diese kleinen Knötchen, die aussehen wie Pickel, sind nämlich mit Fett gefüllt und nennen sich Xanthelasmen. Sie können sich am Ober- und Unterlid bilden und befinden sich meist zeitgleich an beiden Augen.

Ein erhöhter Cholesterinspiegel lässt die Xanthelasmen sprießen. Die Knötchen sind zwar an sich harmlos, liefern aber wertvolle Hinweis auf den Stand des eigenen Cholesterinhaushaltes.

.

Fazit:

Verschiedene Erkrankungen kann ein Augenarzt durchaus anhand der Beschaffenheit der Augen erkennen.

Bei den meisten Krankheiten hängt der Therapieerfolg entscheidend davon ab, dass die Krankheit in einem frühen Stadium erkannt wurde.

Wer Veränderungen an seinen Augen bemerkt, sollte sofort einen Augenarzt aufzusuchen – Ein Blick in die Augen kann lebensrettend sein.

Quellen:

augendiagnose.de – Was ist die Augendiagnose (Iridologie)

care-vision.de – Augendiagnostik (Iridologie)

Der Krankheit ins Auge sehen: Was die Augen über unsere Gesundheit verraten

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...