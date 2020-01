Gedanken zum Coronavirus – Alles nur Zufall? Ein Arzt klärt auf (Video)

Alle Berichte über den Coronavirus dienen dem Erkennen und dem Handeln.

Nichts geschieht aus Zufall. Nur wenn wir die Zeichen nicht sehen oder nicht sehen wollen, ist ein ändern erst unmöglich.

Die Zahl der Infizierten, die Zahl der Toten und dann dazu die Zahl der Menschen in Quarantäne, ergibt kaum Sinn.

.

Gedanken zum Coronavirus – Alles nur Zufall? Ein Arzt klärt auf

Immer mehr Stimmen werden laut, dass China von dem Ausbruch des Virus überrascht worden sein könnte. Oder aber den Virus benutzt um nicht nur eigene Interessen, welcher Art auch immer durchzusetzen. Die restriktiven Maßnahmen des kommunistischen Systems sind ja wenig zimperlich, denn es wird dadurch abgelenkt von dahinterliegenden Abläufen auf einer völlig anderen, für die Öffentlichkeit unsichtbaren Ebene.

Andere Stimmen wiederum sagen, dieses ”Problem” ist weitaus größer und umfangreicher und wir können und sollen es nicht erkennen. Man vermutet hier, dass aufgrund der hohen Zahl der in Quarantäne gehaltenen Menschen, die wahre Zahl, sowohl der Infizierten als auch der inzwischen Gestorbenen, um ein vielfaches größer ist als man uns berichtet.

Beachten wir so ganz nebenbei auch Hinweise aus der Vergangenheit:

1720 Pest

1820 Cholera

1920 Spanische Grippe

2020 Coronavirus

Fakten über den Coranavirus

Es gibt erste Hinweise, dass selbst Menschen ohne Symptome das neue Coronavirus verbreiten können.

Laut ersten Schätzungen ist der Erreger ähnlich ansteckend wie Sars und einige Influenza-Viren.

Offenbar erkranken vor allem gesunde Menschen mittleren Alters, Männer etwas öfter als Frauen.

Laut Schätzungen, die verschiedene Forscherteams in den vergangenen Tagen veröffentlicht haben, gibt jeder Infizierte das Virus im Schnitt an zwei bis drei andere Menschen weiter.

Mit diesem Wert läge das neue Virus etwa in der gleichen Größenordnung wie das Sars-Virus und einige Influenza-Viren, sagt der Epidemiologe Christian Althaus von der Universität Bern, Autor einer der Arbeiten über die Ausbreitung der Viren.

Damit hätte das neue Virus das Potenzial, sich langfristig weiter zu verbreiten. Allerdings greifen die Berechnungen auf Annahmen zurück, die unsicher sind und sich ändern können.

Die Ausbreitung des Coronavirus könnte also auch schneller laufen – oder langsamer.

Was die Berichterstattung in den Medien angeht, war hinsichtlich des Coronavirus nichts anderes zu erwarten. Gut, man befindet sich auch in einer Situation, wo man nichts genaues weiß.

Nur eines vermisst man, denn jahrzehntelang haben die Weltuntergangsprofis gewarnt. In vielen Prophezeiungen ist von einer “großen Seuche” zu lesen. Von denen hört man jedoch gar nichts mehr. Aber die kommen schon noch.

Möge sich jeder selbst seine Gedanken über das Coronavirus machen und an Zufälle glauben.

Der Arzt und Wissenschaftsredakteur der NZZ Alan Niederer beantwortet die wichtigsten Fragen zum Virus.

Quelle: Züricher Zeitung – Die Alpenschau bedankt sich!

