Coronavirus hat Deutschland erreicht! Wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann

Das aus China stammende Coronavirus hat Deutschland erreicht. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums hat sich ein Verdachtsfall bestätigt.

Millionen Menschen stehen in China unter Quarantäne, 106 Menschen sind bereits durch den Coronavirus verstorben. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Erkrankungen ist bereits auf 4515 gestiegen.

Den Behörden in China gelingt es offensichtlich nicht, die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Ob man sich Sorgen machen muss, wie die Übertragung erfolgt, wie die Symptome aussehen und wie man sich am besten schützen kann – Wir klären auf.

Coronavirus hat Deutschland erreicht! Wie man sich am besten schützen kann…

Jeden Tag gibt es mindestens eine neue Hiobsbotschaft was das Coronavirus betrifft. Entgegen allen Vermutungen wurde jetzt auch die erste Infektion mit dem Coronavirus in Deutschland festgestellt. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hat sich infiziert und befindet sich in Quarantäne.

Die Sorge vor einer Ansteckung lässt in deutschen Apotheken die Nachfrage nach Atemmasken steigen wie nie zuvor. Ein Sprecher des Pharma-Großhandels Phoenix besätigt, dass die Nachfrage nach Grippeschutzmasken das Normalniveau um das Zehnfache übertreffe.

Coronavirus – Welche Symptome gibt es?

Laut WHO löst das neue Virus Atembeschwerden, Fieber und Husten aus. In schwereren Fällen kann es eine Lungenentzündung verursachen und zu Nierenversagen und zum Tod führen. Todesfälle traten bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten bzw. älter waren.

Wie unterscheidet sich das Virus von Influenza?

Da derzeit eine Grippewelle herrscht, muss abgeklärt werden, ob ein Kontakt mit dem neuen Coronavirus möglich gewesen sein kann. Empfohlen wird, sich im Fall eines Verdachts an die Rettung zu wenden oder an Ärzte bzw. Allgemeinmediziner.

Coronavirus – Wie kann man sich schützen?

Um generell die Ausbreitung von Infektionskrankheiten der Atemwege zu vermeiden, sollte besonders in Regionen mit Fällen des neuartigen Coronavirus auf gute Händehygiene geachtet werden und die Husten- und Nies-Etikette sowie Abstand zu Erkrankten eingehalten werden.

Schutzmaßnahme Hygiene

● Hände gründlich (über 20 Sekunden) mit Wasser und Seife waschen, dann sorgfältig mit einem sauberen Tuch abtrocknen

● Schleimhäute von Augen, Mund und Nase so wenig wie möglich mit den Händen berühren

● Händeschütteln möglichst vermeiden und Abstand zu niesenden oder hustenden Personen halten

● wenn kein Taschentuch griffbereit, beim Husten und Niesen die Armbeuge vor Mund und Nase halten und sich dabei von anderen Personen abwenden

● nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten gründlich die Hände waschen

● bei Krankheitssymptomen zu Hause bleiben

Die Weltgesundheitsorganisation WHO korrigierte bereits eigene Angaben zum internationalen Gefährdungsniveau durch das neuartige Coronavirus.

Weltweit sei die Gefährdung “hoch”, erklärte die Organisation, die bisher nur von einer “moderaten” weltweiten Gefahr gesprochen hatte. Eine WHO-Sprecherin begründete dies mit einem “Formulierungsfehler”.

Die WHO schätze das Risiko “sehr hoch in China, hoch in der Region und hoch auf weltweitem Niveau” ein.

Ein weltweiter Gesundheitsnotstand könnte bei weiterer Ausbreitung des Virus die Folge sein.

Quellen: Welt.de, Tiroler Zeitung und DW – Die Alpenschau bedankt sich!

