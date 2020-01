EILMELDUNG! Coronavirus ausser Kontrolle! Todes-Virus hat Österreich erreicht… Was uns die Medien verschweigen (Video)

Die Zahl der Todesfälle in China durch den Coronavirus steigt stetig an und die Pandemie gerät ausser Kontrolle. Der Virus hat bereits Österreich erreicht, doch die Medien verschweigen die ganze Wahrheit!

Wuhan und andere Städte sind mit Militär abgeriegelt, denn nicht nur Wuhan ist vom Coronavirus betroffen. Auch andere Städte wurden wegen dem Coronavirus komplett in den Ausnahmezustand versetzt.

Der Coronavirus ist in Deutschland noch nicht angekommen. Was passieren kann, wird im Video am Ende des Beitrags gezeigt.

.

.

Aussnahmezustand: Coronavirus Pandemie ausser Kontrolle!

In Wien gibt es den ersten Verdachtsfall auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Die betroffene Person ist eine chinesische Flugbegleiterin, die vor einigen Tagen in Wuhan gewesen sein dürfte. Sie befindet sich derzeit auf der Isolierstation des Kaiser Franz Josef-Krankenhauses (KFJ). Endgültige Gewissheit gibt es erst nach Abschluss der Untersuchungen, die bis zu 48 Stunden dauern können.

Bestätigt sind dagegen drei Krankheitsfälle in Frankreich. Ein Paar, das in einem Pariser Krankenhaus Bichat behandelt wird, war am 18. Jänner von einem Aufenthalt in Wuhan zurückgekommen, ein 48-jähriger Franzose chinesischer Herkunft, der im Weingeschäft tätig ist und regelmäßig zwischen Frankreich und China reist, wird in Bordeaux behandelt.

Auch aus Kanada wird der erste Fall einer Ansteckung mit dem Coronavirus gemeldet. Die Gesundheitsbehörde von Toronto teilte mit, es handle sich um einen Mann, der kürzlich aus Wuhan zurückgekommen sei. Sein Zustand sei stabil.

In Kanada nimmt man die neue Viruserkrankung besonders ernst. Das Land war mit 44 Toten 2002/2003 das einzige Land außerhalb Asiens, in dem Tote des SARS-Virus zu beklagen waren.

Auch in den USA, Thailand, Südkorea, Japan und Australien wurden bereits Erkrankungen mit dem neuen Virus registriert.

Coronavirus – 56 Todesfälle in China

In China ist die Zahl der Todesfälle indes weiter angestiegen. Laut chinesischen Behörden starben bisher mindestens 56 Menschen an der Atemwegserkrankung.

Auch in der Finanzmetropole Shanghai hat es einen ersten Todesfall gegeben. Bei dem Toten soll es sich um einen 88-jährigen Mann handeln, der bereits unter bestehenden Gesundheitsproblemen litt, erklärten die Behörden der Stadt am Sonntag.

Bisher seien insgesamt 40 Fälle der Atemwegserkrankung in der Millionenstadt bestätigt worden. Die Zahl der Infizierten in der gesamten Volksrepublik wird mit über 1.975 angegeben.

Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping berief am heutigen Samstag in Peking ein Krisentreffen ein. Alle Ebenen von Partei und Regierung müssten dem Kampf gegen das Coronavirus höchste Priorität einräumen, sagte er laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua. Die Partei habe eine Arbeitsgruppe eingerichtet, um das Vorgehen zu lenken.

Teams würden in die Provinz Hubei entsandt, um die Arbeit vor Ort zu steuern. Die Provinzhauptstadt von Hubei, die Millionenmetropole Wuhan, ist besonders stark vom Coronavirus betroffen: Dort war der Erreger vor wenigen Wochen vermutlich auf einem Tiermarkt auf Menschen übergesprungen.

In der Metropole mit elf Millionen Einwohnern werden bereits zwei Sonderkliniken für Corona-Patienten gebaut.

Die nationalen Gesundheitsbehörden schickten mehr als 1.200 Ärzte und anderes medizinisches Personal zur Verstärkung nach Wuhan.

Die Coronavirus Pandemie in China ist ausser Kontrolle!

Was uns die Medien verschweigen…



