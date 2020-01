5G – Wie wir uns und unsere Gesundheit vor der Strahlenbelastung schützen können

Der neue Mobilfunkstandard 5G wird immer stärker ausgebaut werden.

5G soll Daten bis zu 100-mal schneller laden bzw. übertragen können als 4G.

Viele Menschen machen sich jedoch Sorgen um ihre Gesundheit und fragen sich, wie sie sich vor der verstärkten elektromagnetischen Strahlung durch 5G schützen können.

Die WHO hält elektromagnetische Strahlung für potentiell krebserregend

Bereits im Mai 2011 traf sich eine Gruppe von 31 Wissenschaftlern aus 14 Ländern in Lyon, Frankreich bei der IARC (International Agency for Research on Cancer), einer Organisation der WHO, um über die Auswirkungen von Mobilfunk auf die menschliche Gesundheit zu beraten.

Ergebnis war die Einstufung der elektromagnetischen Strahlung des Mobilfunks als „möglicherweise krebserregend beim Menschen“ (Kategorie 2B) aufgrund eines erhöhten Risikos von Gliomen (Hirntumoren des Zentralen Nervensystems).

Eine der Grundlagen dieser Einstufung war eine Studie aus dem Jahr 2004, die ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko für Gliome bei Handy-Intensivnutzern feststellte, die über einen Zeitraum von 10 Jahren länger als 30 Minuten pro Tag telefonieren. In den nächsten Jahren soll eine Neubewertung der Situation erfolgen.

Je höher die Frequenz der Strahlung, desto schädlicher ist sie für den Menschen

Sieht man sich die verschiedenen Arten von Strahlung an, wird klar, dass insbesondere die hochfrequente Strahlung mit extrem kurzen Wellenlängen tiefer ins menschliche Gewebe eindringen kann und dieses schädigen bzw. entarten lassen kann.

5 G – Die 7 besten Tipps für die Gesundheit

Mit den folgenden Tipps reduzieren Sie Ihre persönlichen Risiken durch elektromagnetische Strahlung und 5G.

Dadurch mindern Sie Ihre Strahlungsexposition und dadurch das Risiko, gesundheitliche Schäden durch 5G zu entwickeln.

