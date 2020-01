Wucherungen, Rheuma, Rückenschmerzen, Herzprobleme – die Liste der Krankheiten, an denen viele Menschen leiden, ist endlos – und haben meiste eine seelische Ursache.

Genauso endlos wie die Krankheiten ist die Anzahl der medizinischen Behandlungsmethoden, denen Patienten ausgesetzt werden. Prof. Dr. Franz Ruppert verfolgt einen anderen Ansatz.

Forschungsergebnisse haben ergeben, dass quasi sämtliche Krankheiten die Folgen von psychischem Trauma sein können. Professor Dr. Franz Ruppert ist Experte für Psychotraumata.

Sie sind überzeugt, dass Krankheiten mit unserem Seelenleben zusammenhängen? Aber Sie meinen, man könne die exakte Ursache nie genau herausfinden? Dann sollten Sie hier weiterlesen >>>.

Auslöser Trauma – Jede Krankheit hat eine seelische Ursache

Es ist eine tägliche Tragödie: Die Menschen klagen über Schmerzen in Rücken, Bauch, Kopf oder den Gelenken, sie fühlen sich müde und erschöpft, haben Herz- oder Atembeschwerden, Magen-Darm- Probleme oder Schwindel – und kein Arzt kann eine eindeutige organische Ursache für ihre Probleme aufspüren.

Aber wenn sich körperlich nichts feststellen lässt, was haben diese Menschen dann bloß?

Bilden sie sich das alles nur ein? Sind sie zu wehleidig? – Nein, nichts von alledem.

Wer keine innere Heimat hat, kann sie auch im Außen nicht finden. Zahlreiche Übungen helfen dabei, alte Muster abzulegen, die uns immer wieder in Sackgassen und ins Unglück sowie zu Krankheiten führen. Das Kind in dir muss Heimat finden! – Hier weiter >>>.

Wenn schreckliche Dinge passieren, die oft aus Erlebnissen in der Kindheit begründet sind, kann uns das anhaltend beeinflussen. Bei manchen sind die Auswirkungen dieses Trauma von solcher Dauer und Schwere, dass sie die Funktionsfähigkeit stark beeinträchtigen und Krankheitswert haben.

Krankheit entsteht, wenn man einer Thematik im Leben nicht gerecht geworden ist. Lebensprinzipien haben immer eine positive und eine negative Seite. Wenn einer zu sehr ins Negative kippt und somit in Disharmonie gerät, entstehen Krankheiten.

Jede Krankheit hat somit einen geistigen Zusammenhang. Sehen wir Krankheit als Symbol, denn jedes körperliche Problem hat eine seelische Entsprechung. Für alle Symptome gibt es somit einen seelischen Grund.

Im Gespräch mit Robert Fleischer erläutert Trauma-Experte Prof. Dr. Franz Ruppert, wie es zu Psychotraumata kommt und welche Bedeutung sie nicht nur für unsere Gesundheit haben.

Auslöser Trauma – Jede Krankheit hat eine seelische Ursache

