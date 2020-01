Das Buch von Susanne Wiesinger – „Machtkampf im Ministerium“ – sorgt aufgrund der brisanten Enthüllungen landesweit für Aufregung und schlägt hohe Wellen.

Susanne Wiesinger, bis vor Kurzem noch Ombudsfrau des Bildungsministeriums, prangert darin Missstände in den Klassenzimmern an.

Sie zieht damit eine erschreckende Bilanz, wie die Parteipolitik unsere Schulen zerstört. Das Ministerium war darüber wenig erfreut und feuerte die Pädagogin.

Brisante Neuerscheinung! Nach einem Jahr im Bildungsministerium ist Susanne Wiesinger ernüchtert. Die Lehrerin ist aus dem Klassenzimmer ins Ministerium gewechselt, um Missständen an den Schulen entgegenzuwirken. Nun hat sie selbst erlebt, woran die Bildungspolitik scheitert – Machtkampf im Ministerium >>>.

“Machtkampf im Ministerium” – Neues Buch sorgt für einen handfesten Skandal

Dass Susanne Wiesinger keine Ombudsfrau mehr ist, hat sie aus den Medien erfahren. Ihr gegenüber hielt sich das Bildungsministerium bedeckt.

Ein Jahr war die Lehrerin in Österreich unterwegs, um das Ausmaß an kulturellen und religiösen Konflikten zu erheben und bei Missständen und behördlichen Versäumnissen beratend zu unterstützen. Unabhängig und weisungsfrei sollte diese Anlaufstelle sein.

Nach einem Jahr als Ombudsfrau im Bildungsministerium sagt sie ernüchtert:

„In unseren Klassenzimmern spielt sich tagtäglich eine bildungspolitische Katastrophe ab. Kinder sind zu oft der Kollateralschaden einer blinden ideologischen Politik. Die Parteilinie ist oft wichtiger als wirkliche Hilfe für die Schüler.“

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) ortete einen „Vertrauensbruch“ und feuerte die Expertin. Man fühle sich hintergangen, zumal Wiesinger niemanden im Ministerium über ihr Buchprojekt informiert habe.

.

Machtkampf im Ministerium >>>

.

Die Situation eskaliert – Ein Rechtsstreit droht

Wiesinger verwehrt sich gegen diese „haltlosen Vorwürfe“ und lässt über ihren Anwalt rechtliche Schritte prüfen. Es bestehe der Verdacht der „Ehrenbeleidigung“.

In einer offiziellen Aussendung nämlich wird die Lehrerin als „mehr Maulwurf als Ombudsfrau“ bezeichnet. Diese Bewertung wurde auch von Heidi Glück, ÖVP-Beraterin (sie war schon für Ex-Kanzler Wolfgang Schüssel unterwegs und spielt mitunter auch die Feuerwehrfrau für brennende türkise Angelegenheiten), vorgenommen.

Der Titel des Buches “Machtkampf im Ministerium” ist jedenfalls Programm, und beschert der Autorin unruhige Zeiten, darin sind sich wohl alle Parteien einig. Man wollte sie mundtot machen und als Querulantin darstellen, sagt Wiesinger.

Dabei habe sie nur die Finger, eifrig in Salz getaucht mit Sicherheit, in alle möglichen Wunden gelegt. Und deren gebe es viele. Doch man habe sie boykottiert und wollte die Wahrheit nicht hören oder sie zumindest nicht publiziert wissen.

Das Buch kommt tatsächlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Neue Regierung. Neues Glück. Neue Harmonie. Da braucht man keine Dissonanzen.

Brisant ist überdies: Von Ministeriumsseite habe man, so das Wiesinger-Lager, versucht, die unbequeme Dame mit einem lukrativen und hochrangigen Job im Ministerium quasi ruhigzustellen – offenbar habe man geahnt, dass sie sich nicht, wie sie selbst formuliert, „den Mund verbieten“ lassen würde.

Das Ministerium dementiert diesen Vorhalt vehement. Später, als man von dem Buch erfuhr, sei man direkt beim Verlag vorstellig geworden, um eine Veröffentlichung zumindest zu verzögern.

Das zumindest behaupten Verantwortliche des Verlages QVV. Das Problem ist nur: Der Verlag zählt zum Imperium von Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz. Der ist eher nicht bekannt dafür, für politische Einflüsse empfänglich zu sein.

.

.

“Machtkampf im Ministerium” sorgt für Politskandal

Nach dem Rauswurf sei Wiesinger zwar zunächst schockiert gewesen, nun aber „bin ich in erster Linie zornig und wütend. Ich werde die Angelegenheit jetzt erst recht durchziehen“.

Der Grund für diese heftige Auseinandersetzung ist eben ihr Buch “Machtkampf im Ministerium”. Darin hat sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen festgehalten, welche sie in den vergangenen Monaten im Auftrag des Bildungsministeriums gesammelt hatte.

„Es droht ein Kollaps des Schulsystems. Parteiideologie und Bürokratie verhindern Reformen“, lautet eine zentrale These. Die Schule werde immer mehr zur Brutstätte von Parallelgesellschaften.

Die deutsche Sprache verliere an Bedeutung. Wiesinger spricht von „Message Control“ durch Ministeriumsbeamte, vorgefertigten Antworten bei Interviews etc.

“Machtkampf im Ministerium” ist heute erschienen und sorgt für ein wahres Beben in der Politlandschaft!

