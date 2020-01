„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“ Dieser viel zitierte Ausspruch ist heute aktueller denn je, denn viele zweifeln an der so hochgelobten Demokratie.

Diese Aussage wird übrigens häufig Johann Wolfgang von Goethe in den Mund gelegt, der Autor ist jedoch unbekannt.

Wie sollen wir jedoch agieren, in einer „Demokratie“, in der die Presse größtenteils gleichgeschaltet ist? Die Journalisten ihre Meldungen hauptsächlich von zwei bis drei eingebetteten Agenturen beziehen.

In der auch die Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und im Radio einer Zensur unterworfen sind, die einer Bananenrepublik alle Ehre machen würde.

.

Auch vergangenes Jahr wurde alles zensiert, was wir nicht erfahren sollten. Doch Erfolgsautor und Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski schaut hinter die Kulissen und deckt auf, was uns an Nachrichten innerhalb des Jahres 2019 vorenthalten wurde. Begeben wir uns auf eine kritischen Zeitreise durch das Jahr 2019!

Verheimlicht-Vertuscht-Vergessen 2020 >>>

„Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf!“

Nehmen wir den Fall Julian Assange — wer berichtet schon über ihn? Wer klärt die Welt darüber auf, dass er in einem Hochsicherheitsgefängnis in London schleichend ermordet wird?

Wer traut sich noch, für ihn einzutreten — gegen das Diktat der USA, die an ihm ein Exempel statuieren wollen und ihn am liebsten „wegdrohnen“ (Hillary Clinton) würden?

Assange ahnte dies schon in seiner „Unautorised Biography“, als er schrieb:

„Manche von uns gaben sich wohl dem Wahn hin, dass die zukünftige Welt uns danken würde — sie würde es nicht. Die Gefängnisse warteten schon auf solche Opfer von Wahnvorstellungen.“

Er träumte als junger Hacker davon, einen Wandel anzustoßen in der Beziehung zwischen dem Individuum und dem Staat, zwischen Information/Wissen und Herrschaft — und dieser Wandel sollte die alte Ordnung ins Wanken bringen.

Dies hat ihn nach Belmarsh gebracht, wo er an der psychischen Folter, die er dort erleidet, möglicherweise sterben wird — so schätzt Nils Melzer, der Sonderbeauftragte der UNO für Folter, Assanges Situation ein.

Melzers Bericht über die Haftbedingungen Assanges und deren Folgen wurde noch bis vor kurzem vom Auswärtigen Amt geleugnet.

„Es gibt zwei Pressemitteilungen, aber keinen Bericht“, äußerte noch Ende November Rainer Breul, Pressesprecher der Bundespressekonferenz des Auswärtigen Amtes.

.

.

Leugnen, Totschweigen, Ignorieren und Verleugnen — die Waffen des Establishments gegen Menschen, die ihren Herrschaftsanspruch bedrohen. Das sieht auch Assange ganz deutlich:

„Mit der Zeit erschließen sich dir … die Verleumdungen und Racheakte vonseiten der Mächtigen, wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlen.“

Wir brauchen eine Presse, die frei ist, die sich frei äußern darf, in der alle Farben des Meinungs- und Interpretationsspektrums erstrahlen dürfen — nicht nur das Grau-in-Grau einer gleichgeschalteten Propaganda.

Wir brauchen eine Presse, die die wahren Verhältnisse nicht nur aufdecken darf, sondern auch muss!

Nur dann zeigt sich wahre Demokratie!

Quelle: Rubikon – Die Alpenschau bedankt sich!

