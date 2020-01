Auf den Schwingen der Liebe ist eine neue Energie aktiviert, die von der Menschheit „angezapft“ werden kann.

Somit wird es jetzt wesentlich einfacher, sich positive Ziele zu setzen und auf diese fokussiert zu bleiben.

Es herrscht ein Gefühl, dass es jetzt plötzlich einfacher geworden ist, sich des Lebens und Erlebens zu erfreuen, – und ein Gefühl, dass jetzt „alles möglich ist“!

Das schafft stärkeres Vertrauen in die eigene intuitive innere Führung, und die Verbindung zu den persönlichen geistigen Führern gewinnt wieder an Kraft.

Ihr seid einzigartig – Auf den Schwingen der Liebe!

Das Gefühl des Getrenntseins, das ihr empfunden haben mögt, ist vorbei, und die Luft fühlt sich klar und stärkend an. Die „Spinnweben“ sind weg, und es geht jetzt „mit voller Kraft voraus“!

Damit endet ein alter innerer „ewiger Kreislauf“ und der vor euch liegende Weg ist angefüllt mit wunderbaren Möglichkeiten. Ihr spürt die Verbindung zu Mutter Erde und seid vollständig im materiellen Reich verankert; das erfüllt euch mit Hoffnung und dem inbrünstigen Wunsch, die in euch vorhandene Lebenskraft auf eine Weise zum Ausdruck zu bringen, wie es nur ihr selbst tun könnt.

Euch ist bewusst, dass ihr einzigartig seid, und tragt einen Song, eine persönliche Note bei, wie nur ihr selbst es tun könnt. Das Leben fühlt sich wieder gut und wunderbar an! Die Wahrheit schwingt durch euren physischen Körper und öffnet einen Torweg zu deren größeren Ausdrucksmöglichkeiten in allen Aspekten eures Lebens.

Während dies geschieht, sprudelt Lachen aus euch hervor und macht die Last leichter, die ihr viel zu lange mit euch herumgeschleppt habt.

Wie Phönix erhebt ihr euch wieder… auf den Schwingen der Liebe

Es ist an der Zeit, jene alten Energien los zulassen, – sie weiterziehen zu lassen. Wie Phönix erhebt ihr euch wieder, im Geist erneuert und erlöst. Neue Leitlinien und Strukturen gewinnen an Gestalt, und die Integration mit diesem neuen Seins-Zustand expandiert zu weiterem Wachsen und zu besserem Verstehen.

Das „Hegen des Selbst“ hat vorrangige Bedeutung, und dieser neue Seins-Zustand gibt den Ton an – in perfekter Einstimmung auf die neue Zeit, die jetzt beginnt. Ein neuer Aspekt des Selbst entfaltet sich, und neues Gewahrsein und neue Verständnis-Fähigkeit eröffnen sich für euch.

Die vor euch liegenden Wahl-Möglichkeiten sind unbegrenzt in ihrem Potential.

Innere Freiheit, die aus innerer Heilung entsteht, eröffnet euch euren weiteren Weg.

Die Zeit der Wunder ist in Reichweite

Erwartet das Unerwartete, das scheinbar aus dem Nichts kommt, jedoch eurem Leben eine Wende gibt!

Beachtet die zahllosen Wunder, die in eurem Leben geschehen.Seid offen für etwas Neues, Unvorhergesehenes und Aufregendes, was mit euch geschieht.

Ihr müsst lediglich den unerschöpflichen Brunnen jener Energie anzapfen, der in euch existiert, denn ihr selbst seid die Quelle der Wunder und der Magie, das Wunder des richtig gelebten Lebens. Diese inneren Reiche werden zum Ausdruck der Seele, da eure innere Zuversicht zum großen LICHT und zu jener Kraft wird, die eure innere Entschlossenheit und Erkenntnis stärkt.

Die Wahrheit ist, dass „ihr selbst das Wunder seid“!

Der innere Wandel verschafft euch eine neue Grundlage und Ausrichtung. Ihr seid eine neue Selbstverpflichtung eingegangen an das Weiterwachsen und die weitere Expansion der Evolution des Selbst.

Ein tieferes Verständnis der Gegensätze wird die Tür für Optionen öffnen, die euch bisher nicht erkennbar waren, und eine größere innere Ausgeglichenheit weckt die Fähigkeit, sich selbst lieben, hegen und verstehen zu können und offen dafür sein zu können, in gleichem Maße empfangen und geben zu können.

Das wird die neue Grundlage bilden und das Sprungbrett liefern, von dem aus man ein größeres Potential manifestieren kann.

Alles ist gut, und alles ist vollkommen… Auf den Schwingen der Liebe!

Quelle: BaGhira von Esoterik Plus Die Alpenschau bedankt sich!

