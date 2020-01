Klimawandel und Klima-Katastrophe – Deutsche Firmen werden unter dem Vorwand der “Klimarettung” in die Knie gezwungen

Seit knapp einem Jahr hat das Thema Klimawandel und Klima-Katastrophe alle anderen Themen verdrängt und der Ruf nach Klimarettung dominiert permanent die Nachrichten.

Nahezu alle gesellschaftlichen Gruppen, Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, Kirchen, Medien und etablierte Parteien haben vor dem Klima-Wahn bereits kapituliert.

Die Hysterie um den vermeintlich menschengemachten Klimawandel erreicht jedoch immer neue und groteske Höhepunkte. Die deutsche Industrie wird permanent unter dem Deckmantel der Klimarettung in die Knie gezwungen.

»Hilfe, die Deutschen sind (wieder einmal) verrückt geworden«, schrieb die österreichische Presse. Und tatsächlich ist der Irrsinn der Ökoapokalyptiker kaum noch zu überbieten. Was die Massenmedien uns verschweigen!

Klimawandel und Klima-Katastrophe

So werden deutsche Firmen unter dem Vorwand der “Klimarettung” in die Knie gezwungen

Nachdem sich die deutsche Autoindustrie bereits dem Klimawandel ergeben hat, erwischt es nun im Zuge der Klimarettung das Traditionsunternehmen Siemens, weil es als Zulieferer für ein neues Kohlekraftwerk in Australien tätig ist.

Vergangene Woche hat deshalbe Siemens-Chef Joe Kaeser der „Fridays for Future“-Sprecherin Luisa Neubauer einen Sitz im Aufsichtsgremium der neuen Gesellschaft Siemens Energy angeboten. Er unterstütze Fridays for Future, beteuerte Kaeser.

„Ich möchte, dass die Jugend sich aktiv beteiligen kann.“ Diese peinliche Anbiederung hat ein vernichtendes Echo ausgelöst. Wie kann man so vor der Kampagne der Klima-Chaoten in die Knie gehen?

Als panisch Getriebene agiert vor allem die Bundesregierung, die soeben erst hektisch ein absurdes „Klima-Paket“ zur Klimarettung verabschiedete, das Bürger mit gigantischen Milliardenbelastungen zu „klimafreundlicherem“ Verhalten zwingen soll.

.

Der Mainstream der globalen Klimaforschung macht sich gerade zum politischen Gefangenen einer CO2-Apokalypse und aus Angst vor einer prognostizierten Klimakatastrophe setzen wir unsere Marktwirtschaft außer Kraft. Klimahysterie ist keine Lösung >>>.

.

Die Mobilisierung der „Fridays for Future“-Kampagne ist gigantisch.

Es ist eine der erfolgreichsten PR-Kampagnen aller Zeiten – soviel steht fest. Die Indoktrination von Kindern und Jugendlichen ist beispiellos. Innerhalb nur eines Jahres wurde das heute 16jährige Mädchen Greta Thunberg, das von ehrgeizigen Eltern und einem professionellen PR-Team von Anfang an ununterbrochen begleitet wird, zur Ikone eines „spontanen Jugendaufstandes“ aufgebaut.

Quer durch Deutschland kapitulierten Schulleitungen und Kultusbehörden und duldeten, dass in Serie an Freitagen die Schule geschwänzt wird, um „für das Klima“ auf die Straße zu gehen.

Zur Klarstellung: Es ist zweifellos notwendig und eine urkonservative Forderung, Verschwendung natürlicher Ressourcen zu stoppen, den Raubbau an der Natur zu bremsen und Alternativen zu fossilen Treibstoffen zu entwickeln. Letztlich weil es vernünftig ist.

Das apokalyptische Gerede aber vom nahenden Untergang der Welt, drohendem Massenaussterben, alternativlosen Lösungen und monokausalen Erklärungen hat das Terrain seriöser Wissenschaft jedoch schon lange verlassen und die Ebene eines irrationalen Glaubenskrieges erreicht, den links-grüne Ideologen im Interesse einer politischen Agenda führen, über deren Ziele sie nicht mit offenen Karten spielen.

.

Die Welt ist im Klima-Wahn. Fakt ist, die weltweite Klimahysterie schürt nicht nur Ängste, sondern lässt auch die Kassen klingeln. Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Proteste haben eine mediale Lawine los getreten, die viele Fragen aufwirft – hier weiter.

Klimarettung: Wer steht hinter Greta Thunberg und Luisa Neubauer?

Bei den Klimaführern wie Greta Thunberg, Luisa Neubauer, Carla Reemtsma oder Jakob Blasel handelt es sich nämlich keineswegs um Wunderkinder. Vielmehr ziehen hinter ihnen erwachsene Vertreter einer Klima-Lobby sowie zumeist die eigenen Eltern die Strippen.

Diese schieben die Ideologie der angeblich von Schülern ins Leben gerufenen „Fridays for Future“-Bewegung maßgeblich an und sorgen für die notwendige organisatorische Unterstützung.

Haben Sie sich auch schon gefragt: Wieso stehen eigentlich „zufällig“ junge Frauen an der Spitze der „Fridays for Future“-Bewegung? Wer sind die PR-Profis, die diese jungen Frauen nach vorne geschoben haben und dafür sorgten, dass diese „Bewegung“ Hunderttausende Schüler zum Schulschwänzen verleitet und im Zuge der Klimarettung zu generalstabsmäßig organisierten Massendemonstrationen mobilisiert?

Schulen und Elternvertreter hetzen die Kinder systematisch auf

In den Schulen mobilisieren Elternvertreter und Lehrer ihre Schüler und deren Erziehungsberechtigte. Weltanschauliche Neutralität der Schule und Wissensvermittlung vor Meinungsindoktrination – das war einmal. Wer wollte auch mit so kleinlichen Einwänden kommen, wo es doch gilt, mal wieder die Welt zu retten.

Mit „Wissenschaft“ hat das alles nicht mehr zu tun. Es geht um Glaubensfragen; aber nicht im Sinne eines „Jeder nach seiner Façon“, sondern nach der Parole „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns“.

Wer es wagt, „Klimamodelle“ zu hinterfragen, die Welt-Durchschnittstemperaturen in fünfzig oder hundert Jahren prognostizieren wollen, wo doch nicht einmal das Wetter in drei Tagen zuverlässig vorausgesagt werden kann, wer Skepsis äußert, wie es durch politische Entscheidungen möglich sein soll, die in einigen Jahrzehnten herrschenden Klimaverhältnisse zu beeinflussen, der ist „Klimaleugner“ und verfällt der sozialen Ächtung.

.

.

„Klimarettung“-Welle hat eine Hysterie wie bei Endzeit-Sekten erreicht

Die „Klimaschutz“-Welle hat einen Grad an Hysterie erreicht, der an Endzeit-Sekten erinnert. Das verbissene Eiferertum und die fanatische Unbedingtheit der Protagonisten legt davon beredtes Zeugnis ab.

Wer ihren Maximalforderungen widerspricht, dem wird unterstellt, mindestens den Weltuntergang oder doch die Vernichtung der Menschheit billigend in Kauf zu nehmen. Eine Abwägung von Fakten und eine nüchterne Auseinandersetzung mit den Grenzen des Machbaren ist auf dieser Grundlage gar nicht mehr möglich.

Die einfältige Ergebenheit, mit der Medienleute und Politiker ergriffen den unausgegorenen Maximalforderungen frühverhärmter Jungaktivisten – von „Kohleausstieg sofort“ bis „alle Autos verbieten“ – lauschen, zeigt letztlich nur, wie dünn der Firnis der Aufklärung ist und wie nah der totalitäre Ungeist samt der Versuchung, ihm wieder zu erliegen.

Der Kult um das Klima und die Klimarettung bedeutet freilich nicht, dass dahinter nicht handfeste Interessen stecken. Das gilt nicht nur für militante Linksextremisten, denen auch diese Strömung als Vehikel für vulgärmarxistisch gerechtfertigten Straßenterror gerade recht kommt und sogar der systematischen Zerstörung des auto-mobilen Eigentums anderer die willkommene höhere Rechtfertigung liefert.

Für die etablierte Politik lautet das Destillat aus der Klima-Hysterie: Steuern erhöhen und den in Panik versetzten Bürgern noch mehr Geld abpressen und Beschränkungen auferlegen; Ablasszahlungen eintreiben, die jetzt sofort ausgegeben werden können, ohne dass der Beweis für die versprochene Wirkung jemals angetreten werden muss.

Schon wieder soll am deutschen Wesen die Welt genesen – jetzt bei der Klimarettung

Zum deutschen Wesen, an dem immer wieder mal die Welt genesen soll – unterhalb der „Menschheitsaufgabe“ und der „Rettung des Planeten“ geben sich weder Merkel noch die Grünen zufrieden –, gehört leider auch die Unart, Irrwege rechthaberisch bis zum bitteren Ende zu gehen und den angerichteten Schaden zu maximieren.

Wer wagt es in den Medien überhaupt noch, diese Hysterie, diese propagandistische Mobilisierung der Bevölkerung zu hinterfragen? Wer sich hier kritisch äußert, wird sofort zum „Klimaleugner“ gestempelt.

Anfang 2019 wagte ein erfahrener Journalist festzustellen:

»Die Rettung des Weltklimas hat für große Teile der deutschen Gesellschaft mittlerweile den Rang einer Ersatzreligion. Darf man noch fragen, welchen Beitrag die extreme Subventionierung von erneuerbarer Energie für das Klima der Erde geleistet hat, angesichts der Tatsache, dass der Ausstoß von Kohlendioxid in Deutschland kaum gesunken ist?

Oder ist ein Ketzer, wer fragt, ob die eine Billion Euro, mit der hierzulande Steuerzahler und Stromverbraucher Wind-, Solar-, Biogasanlagen und Netze fördern müssen (die Hälfte unserer Staatsverschuldung!), klug investiert wird?« (Quelle FAZ, 15.02.2019)

Holger Steltzner war damals noch Mitherausgeber der FAZ.

Kurz nach Erscheinen dieses Textes musste er seine Koffer packen und die Zeitung verlassen.

Klimanostand in Europa:

Klimahysterie zur Klimarettung erreicht einen neuen Höhepunkt!

