Alpenrausch im Klimawandel – Der Ausverkauf der Alpen (Video)

Das “Klima” in den Alpen wandelt sich – Einheimische gehen gegen den Massentourismus auf die Barrikaden!

Der Kampf um die Urlauber in den Alpen wird immer härter, denn viel Skigebiete sind nicht mehr schneesicher.

70 bis zu 90 Prozent der Pisten müssen ständig künstlich beschneit werden.

Um den Skizirkus in den Alpen in Gang zu halten, schrecken viele Betreiber auch vor illegalen Baumaßnahmen am Berg nicht zurück.

Doch mittlerweile regt sich Widerstand bei den Einheimischen, die sich gegen solche Maßnahmen und gegen extremen Massentourismus wehren. Sie sehen nicht nur die Natur in Gefahr, sondern auch das soziale Leben in ihren Dörfern.

.

Alpen im Klimawandel – Einheimische protestieren gegen Eingriffe in die Natur

Ein seltenes Bild – Wanderer beim Demonstrieren: Einheimische aus dem Vorarlberg und Tirol haben sich zusammengetan. Mit dem Ruf „As langat!“ (es reicht!) wollen sie Touristen und Politiker aufrütteln.

Sie kämpfen gegen den Bau von riesigen Speicherseen zur Beschneiung der Pisten und gegen geplante Skischaukeln, die bislang naturbelassene Hänge überbauen würden.

Deren Betreiber und Investoren schrecken beim Bau oft auch nicht vor illegalen Machenschaften zurück. Bereits jetzt spüren Einheimische die Folgen der Eingriffe in die Natur.

Hänge werden immer instabiler, wie eine Bewohnerin aus Pettneu in der Nähe von St. Anton berichtet. Im Sommer vergeht kaum ein Monat, in dem keine Muren abgehen, die Straßen zuschütten oder gar Häuser zerstören.

.

Am Arlberg gab es im Januar 2019 mehrere Lawinentote und in Balderschwang im Allgäu zerstörte eine riesige Schneelawine Teile eines Hotels.

.

Ausverkauf der Alpen – Ausgestorbene Bergdörfer außerhalb der Tourismussaison

Während einige Skigebiete immer größer werden, sterben kleinere Dörfer aus – für viele Einheimische ein ruinöser Wettbewerb. Zu den scheinbaren Gewinnern zählen die Hotspots wie St. Anton oder Ischgl. Hier setzt man auf Masse und Expansion.

Viele Hotelliers finden jedoch kein Personal mehr. Es gibt kaum Wohnraum für Saisonkräfte, da jeder Quadratmeter lukrativ an Touristen vermietet wird.

Stößt der Tourismus in den Alpen an seine Grenzen?

Dabei geht es auch anders: Orte wie Balderschwang im Allgäu investieren in neue Konzepte für einen nachhaltigeren Tourismus.

Alpenrausch im Klimawandel – Der Ausverkauf der Alpen



Schneeschuhwandern ist ein Booster für das Immunsystem, sorgt für Stressabbau sowie Entschleunigung und stärkt somit die Gesundheit im Winter. Es ist eine ungefährliche Sportart, die jeder in wenigen Stunden erlernen kann – hier weiterlesen >>>.

Millionen von Menschen kennen das Gefühl von Abgeschlagenheit und mentaler Erschöpfung, leiden an Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, depressiven Verstimmungen oder Angststörungen.

Wie wir uns ernähren müssen, um seelisch gesund und glücklich zu sein >>> hier weiter >>>.

Das Wunder der Selbstheilungskraft

»Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Die Wahrheit über unseren inneren Arzt >>> hier weiter >>>.

Gesund und schön mit Naturkosmetik >>>

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden. Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich selbst entgiften und somit heilen kann >>> hier weiter >>>.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!





Premium CBD Öl aus Bio-Hanfsamenöl

10 % CBD – hier erhältlich >>>

Ist Dein Leben so, wie Du es Dir immer gewünscht hast? Lebst Du glücklich, erfolgreich und selbstbestimmt? Oder besteht Dein Alltag aus lästigen Verpflichtungen und der Stress raubt Dir die Kraft, Dein Leben in vollen Zügen zu genießen?

Dann solltest Du hier weiterlesen >>>

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

BioMat Heilwärme-Matte >>>

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Der neue Healing Code >>>

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann. Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.. hier weiter >>>

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Karin Buchart ist Kräuterexpertin und sammelt altes Heilwissen. Sie verrät uns ihre bewährtesten Rezepte für die ganze Familie, die in keinem Haushalt fehlen dürfen. Hier weiter >>>

Selleriesaft ist reich an antioxidativen Flavonoiden und ätherischen Ölen. Er enthält außerdem die Vitamine A, C, K, D, B1, B2, B6. Selleriesaft besitzt wertvolle Inhaltsstoffe wie Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Folsäure und Eisen. Zudem ist er reich an wichtigen Ballaststoffen und Aminosäuren.

Heiltonikum Bio Selleriesaft – naturrein und vegan >>>

Vitamin K2 fördert eine normale Blutgerinnung und trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei. Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei – hier weiter.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

…setzt als erste Diät bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten an und bringt Sie in den Zustand der natürlichen Fettverbrennung. Dieses Buch räumt mit gängigen Diätirrtümern auf und Thomas Sixt zeigt Ihnen einen neuen Weg zu Ihrer Wunschfigur. hier weiter

Wenn Sie schon seit langer Zeit an Knieschmerzen leiden und Ihre gesamte Lebensqualität dadurch eingeschränkt ist… und Sie schon lange nach einer natürlichen Methode suchen, um ihre Knieschmezen FÜR IMMER loszuwerden und endlich wieder unbeschwert durch´s Leben gehen wollen, dann ist das hier die wichtigste Webseite, die Sie jemals dazu lesen werden… hier weiter

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>

Hier weiter >>>

Die Fähigkeit dein Gehirn in Zustände des Glücks, Fokus, Kreativität oder Meditation zu versetzen, hört sich an wie Magie, doch ist es letztendlich nichts anderes als Wissenschaft und Technologie. Man nennt das Brainwave Entrainment.

Der schnellste Weg Ihren Traumkörper zu bekommen. Jede Woche 3kg reines Fett verlieren – hier weiter

Schlafstörungen, schnelle Erschöpfung, Hauterkrankungen, Verdauungsbeschwerden, Reizdarm oder Sodbrennen sind oft unerkannte erste Symptome für eine Übersäuerung des Körpers. Mit dem basischen Naturstoff Natron lassen sich das Säure-Basen-Verhältnis im Körper ausbalancieren sowie Krankheiten und Beschwerden günstig beeinflussen – Anleitung für die richtige Anwendung! >>>.

Natron im Sparpack hier bestellen >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...