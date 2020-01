Gesundheitsminister Spahns Widerspruchslösung zur Organspende löst heftige Diskussionen aus – Wer nicht ausdrücklich widerspricht, ist automatisch Organspender.

Nur 36 Prozent der Deutschen besitzen einen Organspendeausweis. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will deshalb die Widerspruchslösung zur Organspende einführen.

Geht es nach Spahn, sollen wir also alle als potenzielle Organspender eingestuft werden, wenn wir nicht zuvor widersprochen haben. Werden wir so zu ungewollten Organspendern?

Viele Menschen haben Angst davor, Opfer von Manipulation und medizinischen Fehlern zu werden. Andere sehen eine Spende als unrechtmäßigen Eingriff in die Schöpfung. Umstritten ist außerdem, wie der Tod eines Menschen festgestellt werden kann.

Alle, die sich mit der Organspende auseinandersetzen und sich eine eigene Meinung bilden wollen, sollten hier weiterlesen!

Spahns Widerspruchslösung zur Organspende: Werden wir zu ungewollten Organspendern?

Etwa 10.000 Menschen hoffen auf ein neues Organ, 2.000 werden vermutlich sterben, ehe eine Transplantation möglich wird. Denn freiwillige Spender sind rar: Die Zahl liegt deutlich unter 1.000 im Jahr, und rutschte auch wegen diverser Skandale im Spendenwesen zuletzt auf einen Tiefststand.

Am Donnerstag stimmt der Bundestag nun über die von Spahn geforderte Widerspruchslösung zur Organspende ab. Das heißt jedoch nichts anderes, als dass wir vom Staat genötigt werden, als Organspender zur Verfügung zu stehen. Parallelen zur aufgezwungen Impfpflicht gegen Masern sind dabei unverkennbar.

Bei der geforderten Widerspruchslösung zur Organspende gilt man erst einmal automatisch als Organspender, sofern man nicht ausdrücklich widerspricht oder die Angehörigen im Fall des Hirntods die Organentnahme nicht ausdrücklich anhand eines mutmaßlichen Patientenwillens ablehnen.

In einem Zentralregister soll der Widerspruch zur Organspende dokumentiert werden. Gibt es dort keinen Eintrag, sollen dann zusätzlich die Angehörigen gefragt werden, ob es einen schriftlichen Widerspruch des Verstorbenen gibt – doch schützt uns diese doppelte Widerspruchslösung vor einer Organspende?

Die Einsicht in das Register wird nämlich erst nach der Todesfeststellung vorgenommen. Das widerspricht einer Berücksichtigung der elementar wichtigen Patientenautonomie und zudem der gelebten Praxis in der Intensivmedizin.

In diesem spannenden Interview wird erklärt, warum der Hirntod erfunden werden musste. Es werden zudem die fast unglaublichen Vorgehensweisen bei einer Organentnahme beschrieben, da diese bei schlagendem Herzen durchgeführt wird und somit der Mensch nicht tot sein kann.

Widerspruchslösung zur Organspende – Keine Organspende ohne Entscheidung

Der Theologe Peter Dabrock bezeichnet die Widerspruchslösung zur Organspende als übergriffiges Verfahren, das mit einer Spende nichts mehr zu tun hat. Der Vorsitzende des Deutschen Ethikrates möchte unter keinen Umständen, dass alle Bürger automatisch zu Organspendern werden – er lehnt die Widerspruchslösung strikt ab.

Er ist der Meinung, dass die Widerspruchslösung zur Organspende gar schädlich ist, weil sie das Vertrauen in das System zum wiederholten Male unterminiert.

“Wenn aus welchen Gründen auch immer, ein Mensch nicht in der Lage ist, psychisch, physisch, oder auch emotional sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann automatisch zu sagen, wenn ich nicht eine klare Auskunft habe, dann ist derjenige nach dem Hirntod ein Objekt des Staates. Das kann verfassungsrechtlich nicht richtig sein und so weit sollte auch Solidarität nicht gehen”.

Die Angehörigen können zwar im Falle einer bevorstehenden Organentnahme widersprechen, aber nur, wenn der potenzielle Spender sich zu Lebzeiten dazu geäußert hat. Man muss jetzt schon befürchten, dass diese Zusatzfrage eines Tages aus dem Gesetz gestrichen wird.

Dann bleibt die reine Widerspruchslösung zur Organspende so, wie sie sich viele Transplantationsmediziner heute schon wünschen.

Die Frage, ob es mit Demokratie und Selbstbestimmung grundsätzlich vereinbar ist, einen Hirntoten zum Organspender zu machen, ohne dass er selbst zuvor eingewilligt hat, wird in den Hintergrund gedrängt.

Auch die besondere Problematik des Hirntodkonzepts – ist der Mensch schon tot oder ist er noch im Sterbeprozess? – wird außen vor gelassen.

Die Wahrheit über Organentnahme nach Hirntod

Die Stimmung im Lande ist mittlerweile so, dass jeder als unsolidarisch angesehen wird, der sich gegen eine Organspende ausspricht.

Das Recht darauf, Nein zu sagen, darf jedoch nicht infrage gestellt werden. Und begründungspflichtig darf das persönliche Nein niemals werden.

Bezüglich des Organspende-Registers wird häufig kolportiert, Menschen hätten Angst, sich dort eintragen zu lassen, weil sie befürchten, nach einem schweren Unfall nicht alle medizinische Hilfe zu bekommen – weil die Ärzte dringend einen Organspender brauchen.

Umgekehrt wird ein Schuh daraus:

So wie die Debatte geführt wird, muss man Angst haben, weniger gut behandelt zu werden, wenn der Arzt in der Patientenakte sieht, dass bei Organspende Nein angekreuzt ist.

Quellen: Deutschlandfunk, TAZ und Welt – Die Alpenschau bedankt sich!

