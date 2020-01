Der Mensch im Affen – Warum wir nach dem Tod der Affen so leiden…

Der Brand im Krefelder Zoo hat in ganz Deutschland die Menschen bewegt. Wenn wir so um diese Tiere trauern können, gibt es Hoffnung.



Wir trauern um Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen, weil wir zur Empathie mit Tieren fähig sind.

Mehr als 30 Tiere starben, als eine Himmelslaterne das Affenhaus des Krefelder Zoos in Brand setzte.

Die Bestürzung über das Unglück in der Silvesternacht ist nach wie vor groß.

Der Mensch im Affen

In der ersten Stunde des neuen Jahres ging das Affenhaus im Krefelder Zoo in Flammen auf. An die 30 Tiere starben im Feuer, fünf Borneo-Orang-Utans, ein Westafrikanischer Schimpanse, zwei Flachlandgorillas.

Es verbrannten Krallenaffen, Löwenäffchen, Silberäffchen, Zwergseidenäffchen – auch Flughunde und Nagetiere. Zwei Schimpansen überlebten. Eine junge Gorillafamilie entging dem Feuer, weil sie nicht im Affenhaus selbst eingesperrt war, sondern in einem angrenzenden Gehege.

Der Verlust der Tiere geht vielen Menschen so nahe, als seien Menschen gestorben.

Die Tiere hatten Namen bekommen, Massa, der Gorilla, der Orang-Utan Lea mit seinem Baby Suria, Scharly, der Schimpanse. Wenn jetzt in der Presse über sie geschrieben wird, wird ihr Alter erwähnt sowie ihr Familienstand, man spricht nicht von Nachkommen, sondern von Söhnen, Töchtern und Lebensgefährten.

Warum wir nach dem Tod der Affen so leiden

und warum ein Umdenken notwendig ist …

