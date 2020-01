Mondkraft heute 14. Januar 2020 mit Mondkalender – Mond in der Jungfrau – Venus in Fische

Die Mondkraft heute bringt mit der heilenden Kraft des Mond in der Jungfrau Körper, Geist und Seele wieder in Einklang. Eine romantische Venus in Fische beeinflusst unser Liebesleben! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: abnehmender Mond in der Jungfrau absteigend – Venus in Fische.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute mit Mond in der Jungfrau

Beim Mond in der Jungfrau sollten wir methodisch vorgehen und jeden unserer Schritte genau überdenken, bevor wir loslegen – das verleiht uns die nötige Sicherheit und Stärke für unsere Vorhaben.

Mondkalender und Mondkraft heute beim Mond in der Jungfrau und Venus in Fische

Auch wenn die herausfordernde und aggressive Steinbock-Energie durch die Konjunktionen von Saturn, Pluto und Sonne immer noch nachwirken, schenkt uns die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau die Möglichkeit, unserem inneren und äußeren Rhythmus wieder die nötige Balance zu geben, denn die heilende Mondenergie bringt Körper, Geist und Seele wieder in Einklang. Die romantische Venus in Fische lässt zudem die Liebe wieder aufleben und bringt Ruhe und Stabilität in bestehende Beziehungen.

Da unser sentimentales Wesen beim Mond in der Jungfrau ebenfalls geweckt wird, können wir diese Zeit gut nutzen, um entstandene Konflikte oder ungeklärte Probleme, die durch die Steinbock-Energie entstanden sind, aus der Welt zu schaffen. Da jedoch unsere Empfindsamkeit stark erhöht ist, können uns die noch herrschenden kosmischen Einflüsse der Steinbock-Konstellationen unter Umständen auch vom Wesentlichen ablenken.

.

.

Der Jungfraumond stimmt uns zudem analytisch und kritisch, so dass die Arbeit und die Pflichterfüllung die nächsten beiden Tage im Vordergrund stehen. Die Mondkraft heute fördert mit dem heilenden Mond in der Jungfrau nicht nur unsere geistigen Fähigkeiten, sondern stärkt auch unsere seelische und körperliche Gesundheit, so dass wir die Heilkraft des Mondes in der Jungfrau nutzen können, um uns von mancherlei Wehwehchen zu befreien.

Lassen wir die Seele baumeln und nehmen wir uns Zeit für alles, was dem harmonischen Einklang von Körper, Geist und Seele zuträglich ist. Wer Ruhe und Entspannung sucht, sich bewusst um die Anliegen seines Körpers kümmern will oder etwas dafür tun muss, um alte Geschichten zu bereinigen oder Seelenwunden zu heilen, kann von dieser heilenden Energie des Mond in der Jungfrau besonders profitieren.

Nutzen wir für alles, was der Heilung bedarf, die nahezu magische Heilkraft des Mond in Jungfrau und fokussieren wir uns heute auf alle Aktivitäten, die der Gesundheit dienen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute beim Mond in der Jungfrau und Venus in Fische

Liebesplanet Venus hat bereits gestern Abend um 19.38 Uhr den Wassermann verlassen und in das feinfühlige Tierkreiszeichen Fische gewechselt, wo sie sich nun bis 07.02.2020 aufhalten wird, bevor sie dann in den stürmischen Widder wechselt. Die Venus in Fische symbolisiert den Aspekt der Harmonie, Schönheit, Lebensfreude und die Suche nach Ausgleich, wobei Mitgefühl und Hilfsbereitschaft eine große Rolle spielen. Wir verspüren somit das Bedürfnis Brücken zu bauen, um scheinbar Gegensätzliches zu versöhnen.

Die Venus in Fische weckt unsere romantische Ader und verkörpert ausserdem die Weiblichkeit und Erotik, das Bedürfnis nach einem Gegenüber und lässt die Magie der Liebe Einzug halten. Partnerschaft, Beziehung und Ehe sind daher auch hier die Hauptbereiche der Venus, genauso wie Kontaktfreude und vermittelnde Funktionen.

Nutzen wir die Energie der Venus in Fische, um auf unsere Mitmenschen und deren Bedürfnisse zu achten und ihnen mit Wertschätzung zu begegnen!

Die Mondkraft heute mit Mond in der Jungfrau



.



Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

Gesundheit und Wohlbefinden mit der Mondkraft heute



Dieser 7-Tage Aktionsplan lässt sich einfach und mühelos umsetzen und umfasst praktische Tipps zu Ernährung, Entspannung und geistiger Entwicklung. So steigern wir unsere Abwehrkräfte und können zahlreichen Krankheiten wie chronischen Entzündungen, Bluthochdruck, Diabetes Typ 2 und sogar Alzheimer vorbeugen.

Das heilende Selbst >>>.

*****

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

Hier alle Informationen >>>

*****

Extra-Tipp

Glück ist kein Zustand, sondern eine Entscheidung! Wie man sein Leben in den Griff bekommt und die Seele aufbaut, zeigt Gabrielle Bernstein in 108 einfachen Verhaltensübungen, die wir jeden Tag praktizieren können. Gegen Ärger, Stress, Burnout, Frust und Neid…

>>> hier zu den Übungen >>>

*****

Kraftvolle Mond – Magie bei Venus in Fische



Steht ein Krisengespräch an, dann sollte man die Farbe Grün tragen. Grün sorgt als Heilfarbet für Harmonie, beruhigt die Atmung und entspannt die Muskeln. Zudem hört man auch besser zu und lässt sich auf Kompromisse ein.

Farben erzeugen Stimmungen und Emotionen. Farben erwecken Sympathien und Antipathien. Farben manipulieren Eindrücke. Farben beeinflussen Entscheidungen. Farben lösen Handlungen aus. Farben machen krank, können aber auch heilen…

Die geheimnisvolle Macht der Farben >>>.

.

.

Mondkraft heute und Mondkalender mit Mond in der Jungfrau und Venus in Fische

Was die Mondkraft heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit Mond in der Jungfrau und Venus in Fische besonders gut:

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Sehen wir mal wieder nach den Pflanzen, die im Keller überwintern, und zupfen verblühtes Laub ab.

Fitness – Tun wir etwas für Herz und Kreislauf, indem wir ein wenig Bewegung einbauen, vor allem dann, wenn man mehr als 2 Stunden am Stück nur sitzende Tätigkeiten ausübt. Am wirkungsvollsten sind heute auch Übungen, die den Bauch bzw. die Bauchmuskeln stärken.

Haarpflege – Wie immer ist der Mond in Jungfrau der perfekte Zeitpunkt für einen Friseurbesuch – egal ob schneiden oder färben… alles steht unter einem guten Stern.

Gesunde Ernährung – Heute ist ein guter Tag, um eine Diät zu starten oder gezielter auf eine gesunde Ernährung zu achten.

Haushalt – Zum Waschen und Putzen brauchen wir jetzt besonders wenig Reinigungsmittel und auch hartnäckiger Schmutz lässt sich nun besonders leicht entfernen. Im Haushalt sollten wir auch allgemein für Ordnung sorgen.

Tagestipp – Beginnen wir jetzt mit einer Blutreinigung- und Entschlackungskur. Da beim Jungfrau-Mond auch der Darm positiv beeinflusst wird, sollten wir zudem eine Darmreinigung durchführen.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute beim Mond in der Jungfrau und Venus in Fische vermeiden:

Gesundheit – Wir sollten derzeit keine zu schweren Gerichte essen – der Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

Fenster putzen – An Jungfrautagen sollten wir gänzlich aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden.

Einkochen – Kochen wir heute keine Marmelade ein, denn bei diesem Mondstand wird sie schneller schimmlig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute beim Mond in der Jungfrau und Venus in Fische einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

Die enthaltenen Heilkräuter begleiten uns immer dann, wenn es nötig ist einen neuen Weg zu erkennen, den es zu meistern gilt.

>>> hier weiter >>>

Der neue Healing Code >>>

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Heilkräuter spielen für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle. Durch die Wirkung von Heilkräuter-Kerzen können wir in allen Lebensbereichen von der heilkräftigen Wirkung profitieren.

.

Die Allgäuer Heilkräuterkerze ist 100 Prozent vegan und besteht aus 100 Prozent pflanzlichem Stearin sowie einer auf das jeweilige Lebensthema abgestimmten Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und Tinkturen.

Heilkräuter-Kerzen für alle Lebensbereiche >>>.

Gesunder Schlaf ist gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Seit alters her wird Zirbenholz wegen seiner wertvollen ätherischen Öle für tiefe Entspannung und einen ruhigen Schlaf genutzt. Zirbenkissen entfalten ihren Duft durch die Körperwärme, was vergleichbar mit einem Waldspaziergang an einem Winterabend ist. Man atmet unwillkürlich auf und wohlige Entspannung erfüllt den Körper und sorgt somit für einen erholsamen Schlaf.

Gesund mit der Kraft der Zirbe >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Nicht nur ungesunde Ernährung, sondern auch Umweltverschmutzung, Elektrosmog, Stress und Zeitdruck verursachen Ablagerungen und Übersäuerung im Körper und lösen letztendlich chronische Entzündungen aus. Deshalb brauchen alle Menschen, auch jene, die sich vegan und vollwertig ernähren, von Zeit zu Zeit eine Darmsanierung, Leberreinigung oder Entschlackungskur.

Wie man erfolgreich chronische Entzündungen verhindert… hier weiter >>>

Räuchern im Jahreskreis! Eine große Auswahl verschiedener Räuchermischungen, Räucherkegel und Räucherschalen für alle Lebensbereiche, die einer Reinigung bedürfen…

Findest du hier >>>

Ist Dein Leben so, wie Du es Dir immer gewünscht hast? Lebst Du glücklich, erfolgreich und selbstbestimmt? Oder besteht Dein Alltag aus lästigen Verpflichtungen und der Stress raubt Dir die Kraft, Dein Leben in vollen Zügen zu genießen?

Dann solltest Du hier weiterlesen >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Wie CBD-Öl wirkt und welche Krankheiten damit geheilt bzw. gelindert werden können…

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Wie und wann du am besten wünschst, verrät dir auch für das kommende Jahr 2020 wieder der Wunschkalender. Das Besondere an ihm: Speziell nach den Regeln der Astronomie, des Maya-Kalenders und von Zeitverwirbelungen wurden die besten Zeiten zum Wünschen ermittelt >>> hier weiter >>>.

Erfolg beginnt im Kopf!

Gesundheit, Geld und deine persönliche Entwicklung >>>

Eine großartige, neue Entdeckung hilft Dir bei allen Lebensproblemen –

Egal ob finanzielles, gesundheitliches, berufliches oder familiäres Problem >>>

Der Mond ist nicht nur Herrscher über die Gezeiten, sondern auch über unser Gefühlsleben. Das eigene Mondzeichen spiegelt unser Innerstes wider.

Dein ganz persönliches Mondhoroskop – findest du hier >>>

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Das große Tiroler Zahlenrad gibt Auskunft darüber, wie man seine Talente und Fähigkeiten besser einschätzen, große und kleine Veränderungen einleiten und zum richtigen Weg für sein Leben finden kann >>> hier weiter >>>.

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Dann kannst du leichter durch den Monat navigieren und ein Leben im Einklang mit der Natur führen. >>> hier weiter >>>

Der kleine Oups zaubert ein Lächeln in unser Herz

Hier weiter >>>.

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem wir nicht vom Wissen um dem Einfluss der Mondrhythmen profitieren können. Wie man die Mondkraft für über 100 Tätigkeiten aus allen wichtigen Bereichen nutzen kann… >>> hier weiter >>>

Entdecken Sie durch genaue Selbstbeobachtung die eigentliche Ursache Ihrer Krankheit und machen Sie sich auf den Weg zu Heilung und bleibender Gesundheit. Die praktischen Tipps und die Empfehlungen sinnvoller homöopathischer Mittel werden Sie dabei begleiten – hier weiter >>>

Die erste Begegnung mit dem Seelenpartner ist mit keinem anderen Kennenlernen zu vergleichen. Vielen wird sehr schnell klar, dass es sich hierbei um einen speziellen Partner handelt. Oft ist es jedoch eine himmlische Verbindung mit höllischen Seelenqualen. Warum dein Traumprinz die größte Prüfung für die bedingungslose Liebe ist, erfährst du hier >>>.

Mittels Energieübertragungen sowie durch die Kraft unserer Absicht können wir auf immer höhere Schwingungsebenen kommen. Auf uns wartet ein Leben voller Gnade, Erfüllung und Wunder. Wir müssen nur anfangen, uns mit der Realität des Nichtphysischen zu verbinden, und alles aus dem Weg räumen, was uns daran hindert, die beste Version von uns selbst zu werden – hier weiter >>>.

Mithilfe von wertvollen Werkzeugen und einfachen Übungen können wir im Einklang mit unserer Seele den Weg des Schamanen gehen – und uns selbst und anderen zu einem Leben in Harmonie, Gesundheit und Erfüllung verhelfen. Lerne die wichtigsten schamanischen Techniken kennen! >>> hier >>>

Weisheiten über die Liebe, das Leben, Partnerschaft, Heilung und Glücklichsein!

>>> hier weiter >>>

Menschen haben eine Aura, die sich fühlen lässt, Selbstheilung ist keine Illusion und manchmal scheint es, als hätten wir tatsächlich einen Schutzengel. Von der Wissenschaft bisher belächelt, bestätigt die aktuelle Forschung solche subjektiven Phänomene. Erfahren die Wahrheit hinter dem Übersinnlichen! >>> hier weiter >>>

Ursache, Verlauf, Sinn und Therapiemöglichkeiten aller gängigen Erkrankungen erfahren Sie hier >>>

Jeder kennt dieses Symbol – kaum jemand weiß, welche Kraft es in sich trägt. Die liegende Acht steht für das Unendliche, die immerwährende Entwicklung und den Ausgleich. Sie bringt uns in vollkommene Balance und Harmonie. Alles Wissenswerte zu diesem lichtvollen Symbol hier >>>.

…setzt als erste Diät bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten an und bringt Sie in den Zustand der natürlichen Fettverbrennung. Dieses Buch räumt mit gängigen Diätirrtümern auf und Thomas Sixt zeigt Ihnen einen neuen Weg zu Ihrer Wunschfigur. hier weiter

.

Für Harmonie in Beziehungen und inneren Frieden >>>

Das große Tiroler Zahlenrad gibt Auskunft darüber, wie man seine Talente und Fähigkeiten besser einschätzen, große und kleine Veränderungen einleiten und zum richtigen Weg für sein Leben finden kann >>> hier weiter >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...