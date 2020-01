Schneeschuhwandern ist ein Booster für das Immunsystem, sorgt für Stressabbau sowie Entschleunigung und stärkt somit die Gesundheit im Winter.

Schneeschuhwandern ist ein ausgezeichnetes Ausdauertraining mit positiven Auswirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem. Es ist eine ungefährliche Sportart, die jeder in wenigen Stunden erlernen kann.

In den Alpen waren die Schneeschuhe seit jeher unverzichtbare Helfer bei wichtigen Wanderungen durch den Schnee. Kaum eine Alpenüberquerung wäre in der kalten Jahreszeit ohne Schneeschuhe möglich gewesen.

Schneeschuhwandern – Starkes Immunsystem, Stressabbau und Entschleunigung

Bewegung ist Gold wert, wenn man den Körper stärken möchte. Wer schon mal eine Schneeschuhwanderung mitgemacht hat, weiß vielleicht um die Wirkung auf die Gesundheit bei dieser mittlerweile sehr beliebten Freizeitaktivität im Schnee.

Zum einen ist Schneeschuhwandern gesund, weil die Bewegung gleichmäßig ist und jeder sein eigenes Tempo gehen kann. Hinzu kommen die positiven Einflüsse in der Höhe auf den Bergen der Alpen.

In den Alpen ist die Umgebung allergenfrei, der Grundumsatz vom Sauerstoff ist höher und die Produktion der roten Blutkörperchen findet vermehrt statt.

Ausserdem profitiert der Körper in der Höhe von der Sonne:

Vitamin D wird durch die UVB-Strahlung im Körper gebildet und die Aufnahme von Kalzium gefördert. Zusätzlich wirkt sich das helle Licht positiv auf die Psyche aus – und Schneeschuhwandern ist Stressabbau und Entschleunigung pur.

Was Sie über das Sonnen-Vitamin D wissen sollten und wie Sie es am besten nutzen – nicht nur um Ihre Immunabwehr zu stärken – erfahren Sie in diesem Beitrag



Anleitung für das richtige Schneeschuhwandern

Technisch ist das Wandern mit den Schneeschuhen keine große Hexerei. Man geht zwar breiter und die Ähnlichkeit mit dem Entengang ist nicht zu leugnen, aber der korrekte Schritt ist eine diagonale Bewegung. Wobei der Fuß nie ganz hochgehoben und wieder auf der Schneefläche aufgesetzt wird, sondern der Schneeschuh wird parallel zum Untergrund durch den Schnee geführt.

Grundsätzlich geht man in der Falllinie bergauf, dabei müssen dann die Krallen an den Schneeschuhen ihre Dienste leisten. Seitliches Queren empfiehlt sich gar nicht, da rutscht man viel zu leicht weg und kann stürzen.

Auch abwärts geht man am besten in Fallrichtung und wenn es steiler wird, nimmt man am besten Anleihe bei den Skispringern mit ihrem Telemark-Landungsstil. Beansprucht werden jedenfalls alle Muskeln, die Arme und Beine – Körperspannung hilft dabei ungemein.

Schneeschuhwandern – Die passende Ausrüstung wählen

Schneeschuhe haben einfache Bindungen, in die man mit jedem Schuh einsteigen kann. Am besten geeignet sind wasserdichte Bergschuhe, darüber eventuell Gamaschen, damit die Füße nicht schneenass werden. Harscheisen oder Krallen verhindern bei hartem Schnee ein Abrutschen, Teleskopskistöcke erleichtern die Fortbewegung.

Wie bei allen Wintersportarten sollte auch beim Schneeschuhwandern eine funktionelle Bekleidung getragen werden, also eine Unterwäsche, die den Schweiß von der Haut wegtransportiert. Die Außenbekleidung wiederum soll wind- und wasserdicht sein.

Die Modelle der Schneeschuhe haben sich im Gegensatz zu den traditionellen Holz-Schneeschuhen, die früher in den Alpenregionen Verwendung fanden, ziemlich gewandelt. Die modernen Hightech-Modelle sind aus Aluminium und Plastik und können schnell und einfach unter die Schuhe bzw. Stiefel geschnallt werden.

Alles was man als Einsteiger oder auch Profi für das Schneeschuhwandern braucht

Der Schneeschuh sollte sich gut im Schnee festkrallen können, daneben braucht er ein Fell oder eine Kunststofffläche in der Mitte, die einem im Schnee den nötigen Auftrieb gibt. Bei längeren Touren sollte man auch an Proviant, Getränke und Sonnenschutz denken.

Die ersten Schritte beim Schneeschuhwandern gehen bereits sehr einfach und fast jeder kann sofort losgehen, der über eine gewisse Ausdauer und körperliche Fitness verfügt. Kinder haben ebenso ihren Spaß daran wie Erwachsene, Geübte wie Ungeübte.

Allerdings gilt bei Schneeschuhwandern vorsichtig und ohne Risiko unterwegs zu sein. Die Länge und Schwierigkeit der Tour sollte den persönlichen Fähigkeiten angepasst sein.

Die Natur mit Wälder und Wiesen, Flüsse und Seen ist ein wertvoller Freizeit- und Erholungsraum, zugleich auch Wohnraum von Tieren. Gerade Anfänger sollten nicht alleine, sondern innerhalb einer erfahrenen Gruppe wandern.

Die Devise beim Schneeschuhwandern in den Alpen lautet:

Ausdauernd gehen, denn in der Ruhe liegt die Kraft!

Langsam und gleichmäßig gehen. Den Puls nicht zu hoch ausschlagen lassen (max. 180 minus Lebensalter) – nur dann kann man von den gesundheitlichen Vorteilen profitieren.

Zahlreiche Kurse und Möglichkeiten das Schneeschuhwandern zu erlernen, findet man bei allen Tourismusinformationen des jeweiligen Urlaubsortes.

Die Alpenschau wünscht allen Lesern eine gesunde Winterzeit!

