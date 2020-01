Krebs und Zucker – ein Teufelskreis! Ein stetiger Zuckerkonsum erhöht das Krebsrisiko und ist der perfekte Treibstoff um Krebszellen wachsen zu lassen.

Zucker versteckt sich überall in unseren Nahrungsmitteln. Klammheimlich hat die Lebensmittelindustrie den Zucker in nahezu katastrophalem Ausmaß in ihren Produkten platziert.

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden viele Studien und Untersuchungen zu den toxischen Auswirkungen von Zucker durchgeführt – und alle zusammenfassenden Ergebnisse sind äußerst besorgniserregend.

Experten empfehlen Patienten bereits seit Jahren eine ketogene Ernährung bei einer Krebserkrankung, bei der kaum Kohlenhydrate und kein Zucker auf dem Teller landen. Die Diät soll die Krebszellen aushungern – Ketogene Ernährung bei Krebs >>>.

Krebsrisiko: Krebs und Zucker – Perfekter Treibstoff für Krebszellen

Zucker erhöht die Aggressivität von Krebszellen und regt das Tumorwachstum an. Krebszellen ziehen ihre Energie aus Zucker, denn sie brauchen ihn, um zu wachsen.

Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr 492.000 Krebserkrankungen diagnostiziert. Daher wird für das Jahr 2020 eine Zunahme der neu diagnostizierten Krebserkrankungen auf rund 510.000 Erkrankungsfälle prognostiziert, von denen traurigerweise ungefähr die Hälfte einen tödlichen Verlauf nehmen werden.

Im Jahre 2018 gab es bereits weltweit mehr als 15 Millionen Krebskranke. Dieser Wert wird allen Erwartungen gemäß auf über 25 Millionen im Jahr 2030 ansteigen. Wenn wir diese Entwicklung nicht als weltweite Epidemie bezeichnen, was bitteschön denn dann?

Angesichts solcher Statistiken scheint es ganz so, als seien die derzeitigen Ansätze zur Prävention oder gar Behandlung von Krebs mehr als nutzlos. Mittlerweile ist es wahrscheinlich nicht übertrieben festzustellen, dass mehr als nur ein symbolischer „cancer walk“ von Nöten ist, um diesen schrecklichen Trend ein für alle Mal zu stoppen.

Interessanterweise verlagern nun viele Wissenschaftler ihren Forschungsschwerpunkt auf die Erforschung der Auswirkungen von Umwelteinflüssen (wie zum Beispiel das Essverhalten) auf das Krebsrisiko, um so neue Erkenntnisse zu dem beschriebenen Problem zu erlangen.

Es gibt Naturheilmittel, die erfolgreich Krebs heilen oder vorbeugend wirken. Da diese jedoch der Krebsmafia milliardenschwere Verluste einbringen würden, wird dafür gesorgt, dass so wenige Menschen wie möglich von dieser Methode erfahren.

Befreien Sie sich aus den Fängen der Schulmedizin und therapieren Sie Ihren Krebs selbst – ohne Chemo! – hier weiter >>>

Krebs und Zucker: Zucker ist der perfekte Treibstoff für Krebszellen

Mehrere Studien haben gezeigt, dass Krebszellen zum Leben vor allem Glukose benötigen. Angesichts dieser Erkenntnis ergibt es logischerweise durchaus Sinn, seinen Zuckerkonsum zu minimieren um so die Bildung oder gar die Ausbreitung bereits existierender Krebszellen zu verhindern.

Leider aber muss einmal mehr festgestellt werden, dass der schulmedizinische Ansatz zur Behandlung von Krebserkrankungen keine wirklich ernstzunehmenden Strategien auf dem Gebiet der Ernährung umfasst. Vielmehr verlässt sich die westliche Medizin in diesem Zusammenhang noch immer auf Chemotherapien und aggressive Medikamente.

Warum macht sich niemand Gedanken darüber, welche Lebensmittel oder natürliche Substanzen helfen könnten, bzw. vermieden werden sollten um Krebs überhaupt zu verhindern?

Die allermeisten Untersuchungen zum Zusammenhang von Zucker und Krebs haben klar gezeigt, dass Krebspatienten genau darauf achten sollten, wie viel Zucker sie letztlich zu sich nehmen.

Einfacher gesagt: Weniger Zucker ist praktisch gleichbedeutend mit einem geringeren Krebsrisiko.

Die besten Freunde des Krebs sind Weizen, Zucker, Milchprodukte und Fett. Unser Ernährungsstil fördert nicht nur die Entstehung von Krebs, sondern auch seine Ausbreitung. Ernährungsbedingte Krebserkrankungen sind auf dem Vormarsch – Neue, bisher unbekannte Informationen >>>.

Krebs und Zucker: Versteckter Zucker in unseren Lebensmitteln

Zucker kann buchstäblich überall gefunden werden. Doch leider scheint es nicht der Fall zu sein, dass allzu viele Menschen sich ausreichend Gedanken über das große Ausmaß machen, in welchem Ausmass sich Zucker nahezu überall in unserer Lebensmittelversorgung finden lässt.

So zum Beispiel in:

Kommerziell vertriebenen Dressings

Süßigkeiten und Snacks für Kinder

Säften

Limonade

Brotsorten

Industriell verarbeiteten Fleischprodukten

Backwaren

So genannten Sportgetränken

Nährstoffriegeln

Nahrungsergänzungsmitteln

Konserven

Man muss sich jedoch immer wieder vor Augen halten, dass die hier gelisteten Nahrungsmittel kaum zu vermeiden sein werden, wenn man einen herkömmlichen Lebenswandel verfolgt. Wer jedoch seiner Gesundheit etwas Gutes tun will – und vermeiden will, an Leiden wie Krebs zu erkranken – wäre es eine hervorragende präventive Maßnahme, einem ganzheitlicheren (zuckerarmen) Lebensstil zu frönen.

Ein geringerer Zuckerkonsum, ein vermehrter Verzehr von Gemüse und gefiltertem Trinkwasser, sowie qualitativ besserer Lebensmittel insgesamt sind in diesem Zusammenhang gut geeignete Strategien, deren Wirksamkeit auf dem Bereich der Erkrankungsprävention viele Male auf wissenschaftlichem Weg nachgewiesen wurden.

Den Zuckerkonsum zu reduzieren ist nicht nur für Krebspatienten sinnvoll. Starker Zuckerkonsum kann zu einer Zuckersucht führen. Zucker wirkt wie eine Droge, sowohl psychologisch als auch physiologisch.

Große Zuckermengen führen wie Heroin zu einem erhöhten Ausstoß von Dopamin. Das Blockieren der Opioidrezeptoren (das sind jene Stellen im Körper, auf die auch Endorphin und Morphin wirken) reduziert den Appetit auf Süßes. Darüber hinaus funktioniert Zucker als Täuschungsmittel, als Geschmacksverstärker.

Zucker und Krebs: Die Empfehlung der WHO

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt die Aufnahme an freiem Zucker in sämtlichen Lebensphasen auf unter 10 Energieprozent zu reduzieren. Dies entspricht nicht mehr als 50 Gramm Zucker pro Tag (ca. 12 Teelöffel) für einen durchschnittlichen Erwachsenen (bei einer Kalorienzufuhr von 2.000 kcal).

Zusätzlich hält die WHO eine weitere Reduktion der Aufnahme freien Zuckers auf unter 5 Energieprozent (also täglich nicht mehr als 6 Teelöffel Zucker für Erwachsene) für sinnvoll. Dies ist jedoch noch eine bedingte Empfehlung, deren Umsetzung auf gesundheitspolitischer Ebene zu diskutieren ist.

Als kritischer, freier Zucker gilt dabei aller Zucker, der Speisen und Getränken zugesetzt wird sowie Zucker, der natürlicherweise in Honig, Sirup, Fruchtsäften und Fruchtsaftkonzentraten enthalten ist.

Insbesondere warnt die WHO vor allem vor sogenannten versteckten Zuckern:

Ein Großteil der Menge, den man Tag für Tag aufnehme, befinde sich in verarbeiteten Lebensmitteln, die gar nicht als süß angesehen werden würden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Krebs und Zucker – Zusammenfassung

Es ist wissenschaftlich erwiesen worden, dass es einen offensichtlichen Zusammenhang zwischen Zucker und einer Krebserkrankung gibt.

Will man das Krebsrisiko senken – oder die Krankheit besiegen, nachdem man eine Diagnose erhalten hat – sollte man daher auf seinen Zuckerkonsum achten und diesen erheblich reduzieren.

Die wissenschaftlich gesicherten Fakten, die dieser Empfehlung zu Grunde liegen, sind erdrückend. Es ist an der Zeit, dass mehr Menschen ihre Ernährung genauestens unter die Lupe nehmen, um schwere Erkrankungen in den Griff zu bekommen.

Denn es ist nicht nur der Krebs, über den man sich im Zusammenhang mit Zucker den Kopf zerbrechen sollten.

Der übermäßige Konsum von Zucker ist auch mit Herz-Kreislauferkrankungen und Diabetes in Verbindung zu bringen.

Quellen: Nature.com, heilpraxis.net, WHO und Horizonworld – Die Alpenschau bedankt sich!

