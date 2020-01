Roulette, Blackjack und Poker – Gedächtnistraining oder reiner Zufall?

Denksportarten wie Schach sind bekannt dafür, den Verstand jung zu halten und das Gehirn zu trainieren. Das ist besonders im höheren Alter sehr wichtig und macht dazu noch jede Menge Spaß. Alles Zufall?

Immer wieder werden auch Spiele wie Poker oder Roulette ähnliche Qualitäten nachgesagt. Diese Spiele basieren jedoch zumindest zum Teil auf einem Zufallsprinzip und sind daher nicht komplett steuerbar.

Wie groß ist also der Effekt des Gedächtnistrainings bei diesen Spielen?

Was versteht man unter Zufall?

In der Physik wird von verschiedenen Arten des Zufalls gesprochen. Der objektive Zufall ist dabei der einzige Fall, bei dem tatsächlich keine Ursache vorhanden ist – also das, was wir uns unter einem reinen Zufall vorstellen. Dieser Fall trifft z. B. auf den Zerfall von radioaktiven Atomen zu, der nicht vorhersehbar ist und dessen Zeitpunkt nicht durch eine Ursache bestimmt wird.

Aber auch andere Gegebenheiten werden als Zufall gedeutet. Ist keine Ursache erkennbar, möglicherweise aber vorhanden, spricht man ebenfalls vom Zufall.

Auch bei einer Situation, bei der die Einflussfaktoren bekannt sind, spricht man dann von einem Zufall, wenn diese nicht berechenbar oder vorhersehbar sind. Die vierte Form des Zufalls wird dann gesehen, wenn zwei Ereignisse in keinem Zusammenhang zu stehen scheinen.

Roulette – Die Kugel rollt

Von den drei klassischen Casinospielen hat Roulette den höchsten Zufallsfaktor. Zwar kennen wir Einflussfaktoren wie die Reibung im Kessel, die Winkel in denen der Ball abprallt und vieles mehr, diese sind jedoch nicht berechenbar oder vorhersehbar.

Trotzdem gibt es einige Strategien, die im Spiel angewandt werden können, um mehr Erfolg zu haben. Dies beginnt z. B. bei der Wahl der Spielvariante. Besonders wenn Roulette online gespielt wird, gibt es eine große Auswahl an Spielmöglichkeiten.

Wer sich beispielsweise für die französische Variante statt der amerikanischen entscheidet, hat seinen ersten strategischen Zug gut gemeistert, denn erstere hat einen besseren Hausvorteil. Sobald das Spiel beginnt, hat der Spieler jedoch keine Möglichkeiten, um auf den Zufall einzuwirken.

Blackjack – Die richtige Entscheidung treffen

Im Blackjack haben Spieler bereits deutlich mehr Kontrolle über ihre Züge und können tatsächlich durch Erfahrung und Strategie einiges wettmachen. Im Spiel tritt man gegen das Haus an und muss versuchen möglichst nahe an die Zahl 21 zu gelangen, ohne sie zu überbieten.

Zwar hat der Spieler keinen Einfluss auf die Karten, die er und der Croupier erhalten, die Entscheidung weiterzumachen oder aufzuhören, liegt jedoch in seiner Hand. Damit zählt das Spiel zwar noch nicht als Gedächtnistraining, fordert jedoch jede Menge Grips und gutes Entscheidungsvermögen.

Poker – Die Königsdisziplin

Beim Pokern ist Können gefragt, das ist eindeutig. Warum sonst würden Pokerprofis bei den größten Spielen der Welt immer wieder absahnen, während unerfahrene Spieler deutlich weniger Chancen haben?

Poker zählt daher als Denksport mit einer Glückskomponente, die jedoch weniger als die Hälfte des Spiels ausmacht.

Poker verlangt seinen Teilnehmern zahlreiche Fähigkeiten ab. Neben dem strategischen Denken und großartigen Kombinationsfähigkeiten müssen Spieler auch mental belastbar sein und unter Stress souverän agieren.

Dazu kommt noch ein starkes Pokerface und die Fähigkeit zu bluffen. Damit ist das Spiel nicht nur besonders anspruchsvoll, sondern fördert auch die Denkfähigkeit. Um in Poker wirklich gut zu werden, erfordert es jedoch auch jede Menge Übung.

Spiele die eine Zufallskomponente besitzen sind vom Spieler nicht vollkommen steuerbar.

Trotzdem macht es einen großen Unterschied, ob man Roulette spielt, bei dem alles auf dem Zufall beruht oder Poker, bei dem das eigene Können stark im Vordergrund steht.

Spaß machen sie auf jeden Fall alle – und einige halten sogar den Kopf fit!

