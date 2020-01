EILMELDUNG: Passagierjet wurde vom Iran abgeschossen!

Der ukrainische Passagierjet, der am Mittwoch im Iran abgestürzt ist, ist von einer iranischen Rakete getroffen worden.

Laut Angaben des Pentagons und mehrerer Geheimdienstbeamten handelte es sich vermutlich um einen Unfall, wie der Sender CNN unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen heute berichtete.

Die iranische Luftfahrtbehörde weist die Berichte zurück und dementiert, dass der ukrainische Passagierjet im Iran von einer Rakete abgeschossen wurde.

.

Wo herkömmliche Jahresrückblicke enden hakt Erfolgsautor und Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski wieder nach, schaut hinter die Kulissen und deckt auf, was uns an Nachrichten innerhalb des Jahres 2019 vorenthalten wurde.

Begeben wir uns auf eine kritischen Zeitreise durch das Jahr 2019

Verheimlicht-Vertuscht-Vergessen 2020 >>>

Iranischem Raketensystem zum Opfer gefallen

Die Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines, deren Absturz nahe Teheran 176 Menschen das Leben kostete, wurde von einem iranischen Kurzstrecken-Flugabwehr-Raketensystem abgeschossen, wird aus einem noch nicht veröffentlichten Bericht des US-Verteidigungsministeriums zitiert.

Das Flugzeug sei von einer in Russland gebauten Boden-Luft-Rakete vom Typ Tor-M1 (NATO-Codename SA-15) getroffen worden. Wie die britische „Daily Mail“ berichtete, vermuten die US-Beamten, dass der Passagierjet dem iranischen Raketensystem zum Opfer gefallen sei, das am Mittwochabend aktiv war, als der Iran Raketen auf zwei US-Stützpunkte im Irak abfeuerte.

Laut Olexij Danilow vom ukrainischen Sicherheitsrat würden Ermittler derzeit unbestätigten Berichten im Netz nachgehen, wonach Fragmente der in Russland hergestellten Rakete am Absturzort gefunden worden sein sollen.

.

Satellit registrierte Infrarot-Blitze zweier Raketenstarts

Wie der Sender CBS unter Berufung auf Quellen im Pentagon berichtet, habe man „die Signale eines eingeschalteten Radars des Tor-Systems empfangen.

Satelliten registrierten kurz darauf Infrarot-Blitze von zwei Raketenstarts und kurz darauf einen weiteren Infrarotblitz einer Explosion“.

Das würde bedeuten: Das iranische Militär tötete die Crew und die Passagiere an Bord aus Versehen.

.

.

Iran weist Bericht über Rakete als Absturzursache zurück

Die Behörden im Iran hatten bereits kurz nach dem Absturz am Mittwoch von einem technischen Defekt gesprochen, ohne aber zu erklären, worauf sie sich dabei beriefen. Iranische Luftfahrt-Behörden weisen die Berichte des Pentagons außerdem zurück.

„Wissenschaftlich gesehen ist es unmöglich, dass eine Rakete die ukrainische Maschine getroffen hat, deshalb sind solche Gerüchte unlogisch“, zitierte die iranische Nachrichtenagentur Irna am Donnerstag den Behörden-Chef Ali Abedzadeh.

Die Ukrainer gedachten heute der 176 Todesopfer. Präsident Wolodymyr Selenskyj rief einen Tag der Trauer aus. Die Fahnen wehten auf halbmast, im den Fernsehen und im Radio sollte auf Unterhaltungsformate verzichtet werden.

Am Kiewer Flughafen Boryspil legten viele Menschen Blumen nieder. Dort hätte die Maschine eigentlich Mittwoch früh gegen 8 Uhr Ortszeit landen sollen.

Der Absturz der Maschine geschah in einer politisch aufgeheizten Zeit im Nahen Osten. Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA hatte sich zuletzt zugespitzt.

US-Präsident Donald Trump schlug am Mittwochabend noch moderatere Töne an: Er kündigte zwar neue Wirtschaftssanktionen gegen den Iran an, aber keine Militärschläge.

Ob aufgrund der neuen Erkenntnisse dies so bleiben wird?

Oder droht uns jetzt ein dritter Weltkrieg?

Quelle: Krone-online – Die Alpenschau bedankt sich!

Ihr Vermögen und Ihre Altersvorsorge sind in höchster Gefahr! Doch damit nicht genug, denn auch Demokratie und Freiheit stehen auf dem Spiel. Wie Sie trotz Nullzins, Geldentwertung und Staatspleiten Ihr Vermögen erhalten, schützen und vermehren können… Erfahren Sie hier >>>.

Menschen haben mit einer normalen, sinnstiftenden Arbeit nicht mehr die Sicherheit, eine Familie ernähren zu können sowie eine ordentliche Kranken- und Altersversorgung zu haben. Es ist wichtiger denn je, Vorsorge zu treffen – ehe es zu spät ist – hier weiter.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich die Finanzindustrie zur mächtigsten Größe auf unserem Planeten entwickelt. Dabei bleibt ihr Führungspersonal im Dunkeln und lenkt die Geschicke der Welt auf eine Weise, die selbst bei genauer Betrachtung nur schwer zu durchschauen ist. Ernst Wolf entschlüsselt das korrupte Sytem! >>> hier weiter >>>.

Gerade die Schulmedizin muss sich den Vorwurf gefallen lassen, mit ihren schweren Geschützen oft mehr zu zerstören als zu heilen. »Heilen«, das bedeutet »ganz machen«, nicht aber zerstückeln und vergiften. Doch jeder von uns hat die Kraft zur Selbstheilung!

Informieren Sie sich hier >>>.

Der grösste Crash aller Zeiten steht kurz bevor. Was uns alle erwartet und wie Sie sich und Ihr Geld absichern können, erfahren Sie in diesem neuen brisanten Bestseller der Finanzexperten und Querdenker Marc Friedrich und Matthias Weik – Der grösste Crash aller Zeiten >>>.

Die Heilwärmematte erzeugt eine völlig natürliche Heilenergetik in jeder Zelle des Körpers und erzielt zudem über die Leitfähigkeit der Edelsteine Amethyst und Turmalin natürliches langwelliges Infrarotlicht sowie negative Ionen.

BioMat Heilwärme-Matte >>>

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann. Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Alles, was uns begegnet, und alles, was uns widerfährt, sind Botschaften des Lebens, die uns etwas Wichtiges mitzuteilen haben. Das Leben spricht ständig zu uns, allerdings müssen wir die Sprache des Lebens erst erlernen. Wenn Sie diese Sprache beherrschen, dann ist es Ihnen sogar möglich, die Botschaften des Lebens gezielt abzufragen.. hier weiter >>>

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Keto-Cycling ist das wirksamste, effektivste und effizienteste Instrument zur Überwindung chronischer Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit – Hier weiter.

“Nur 3% aller Krebsopfer sterben an Krebs… die restlichen 97% sterben an ihrer Unwissenheit!” Geheim gehaltene Studien und Insider-Informationen aus erster Hand über Krebsheilung – hier weiter.

Karin Buchart ist Kräuterexpertin und sammelt altes Heilwissen. Sie verrät uns ihre bewährtesten Rezepte für die ganze Familie, die in keinem Haushalt fehlen dürfen. Hier weiter >>>

Selleriesaft ist reich an antioxidativen Flavonoiden und ätherischen Ölen. Er enthält außerdem die Vitamine A, C, K, D, B1, B2, B6. Selleriesaft besitzt wertvolle Inhaltsstoffe wie Kalium, Calcium, Natrium, Magnesium, Folsäure und Eisen. Zudem ist er reich an wichtigen Ballaststoffen und Aminosäuren.

Heiltonikum Bio Selleriesaft – naturrein und vegan >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...