Selbstliebe darf sein!

Selbstliebe ist das Natürlichste auf der Welt. Sie ist die Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben, liebevolle zwischenmenschliche Beziehungen und einen gesunden Körper.

Selbstliebe ist aber auch ein häufig missinterpretierter Begriff. Denn Selbstliebe hat nichts mit Egoismus, Narzissmus oder Selbstüberschätzung zu tun.

Und dennoch haben viele Menschen ihre angeborene Fähigkeit, sich selbst zu lieben, im Laufe ihres Lebens durch unterschiedliche Begegnungen und Erfahrungen, teilweise oder zur Gänze verlernt.

Wer sich selbst wertschätzt, wird auch von anderen respektiert. Und wer anderen Beachtung schenkt, bekommt Positives zurück. Wie gute Beziehungen mit sich selbst und anderen entstehen und was wir tun können, um sie noch besser zu machen – hier weiter >>>.

Verdammt ich lieb‘ mich – Selbstliebe bringt´s!

Bevor wir zu den Selbstliebe-Tipps kommen, möchte ich noch einen Überblick darüber geben, was Selbstliebe für Gewinne mit sich bringt:

Selbstliebe produziert Lebensfreude!

Wir erfreuen uns an uns selbst, an unserem Leben, unseren Fähigkeiten und an unserem Körper.

Selbstliebe führt zu Selbstvertrauen.

Was wir innen sind, strahlen wir auch aus. Wer sich selbst liebt, wirkt auf andere selbstbewusst und attraktiv!

Selbstliebe sorgt für Gelassenheit.

Wir sind mit uns im Reinen, dadurch ergeben sich weniger Konflikte im Bezug auf unsere Mitmenschen.



Selbstliebe sorgt für einen gesunden Körper.

Positive Gedanken über uns selbst nehmen Einfluss auf unsere Körperzellen.

Selbstliebe löst Dankbarkeit aus.

Dankbarkeit ist erwiesenermaßen einer der größten Glücksgefühlerzeuger!

Selbstliebe ist die Grundvoraussetzung für eine erfüllte Partnerschaft.

5 Selbstliebe – Rezepte!

Werde zur Liebe deines Lebens!

Selbstliebe ist keine Idee, sie ist ein Bewusstseinszustand.

Tauche in dieser Meditation in die Erfahrung der bedingungslosen Annahme deiner Selbst ein.

Erfahre Frieden, Freude und Selbstheilung!

