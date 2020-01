Kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum hat eine lange Tradition als Hausmittel der Alpenapotheke, seine Anwendung ist dennoch ein Geheimtipp.

Die meisten unserer Leser der Alpenschau.com wissen bereits durch unsere Gesundheits-Tipps, dass die Gesundheitsindustrie – in Absprache mit der Pharmaindustrie – seit Jahren zu viele Antibiotika mit verheerenden gesundheitlichen Folgen verschreibt.

Wer ein schwaches Immunsystem hat und oft an Infektionen,Entzündungen und Erkältungen leidet, sollte deshalb auf kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum zurückgreifen.

Das heilende Silberwasser bietet eine günstige Möglichkeit für die Selbstmedikation als vorbeugendes Mittel oder bei akuten Beschwerden. Kollodiales Silber als natürliches Antibiotikum hat ein nebenwirkungsfreie Heilkraft bei vielen Erkrankungen

Hausmittel der Alpenapotheke – Kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum

Wer im Winter nicht krank werden will, kann sein Immunsystem vorsorglich mit der Einnahme von kolloidalem Silber stärken. Darüber hinaus fördert es die Regeneration der Haut.

Es hilft bei Hauterkrankungen wie Akne, Neurodermitis, Pickeln, Warzen, Ekzemen, eitrigen Wunden oder bei Verletzungen und Verbrennungen.

Kolloidales Silber wird zudem in der Krebsforschung und bei der Behandlung von HIV eingesetzt. Im Mund- und Rachenraum kann es Entzündungen und Beschwerden lindern und heilen.

Auch die große Heilkundige Hildegard von Bingen verwendete Silber bei ihren Behandlungen, beispielsweise als Heilmittel bei Husten und Verschleimungen.

Kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum und seine Heilwirkung

Kolloidales Silber unterstützt das Immunsystem, fördert die Wundheilung, ist gut für die Haut und kann während der Grippezeit, bei trockenen Augen oder Ohrenschmerzen wahre Wunder wirken.

Ausserdem kann kolloidales Silber als Entgiftungskur eingesetzt werden und es hat eine belebende Wirkung auf Körper und Geist.

Silber besitzt eine besondere Fähigkeit, die sich auf eine außergewöhnlich hohe Zahl an Krankheitserregern auswirkt: Es leitet Strom. Die elektrische Polarisierung des Edelmetalls erweist sich als äußerst nachteilig für die Krankheitserreger.

Die Partikel schweben in der Körperflüssigkeit, dringen in die Bakterien und anderen Erreger ein und bekämpfen sie von innen. Das Silber blockiert gezielt ein Enzym, das für den Stoffwechsel der Bakterien unverzichtbar ist. Der Erreger wird deaktiviert und in vielen Fällen sogar abgetötet.

Im Gegensatz zum Antibiotikum schädigt kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum gesunde Zellen nicht, sondern greift nur Viren, Bakterien, Pilze und andere schädliche Mikroben an. Somit stärkt es das Immunsystem. Die Wirkung des kolloidalen Silbers ist umso höher, je kleiner die Silberpartikel in der Lösung sind.

Kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum

Seine bioelektrische Eigenschaft macht kolloidales Silber also zu einem Allround-Talent in der therapeutischen Medizin. Es hat eine keimtötende Wirkung und bekämpft Bakterien, Viren, Parasiten, Pilze wie auch Pilzsporen.

Doch kolloidales Silber hilft nicht nur gegen Infektionskrankheiten, es fördert auch die Regeneration der Haut, stärkt das Immunsystem und hilft gegen Müdigkeit, und es kann sogar bei Insektenstichen oder Haarausfall verwendet werden.

Kolloidales Silberwasser wirkt sich zudem positiv auf Entzündungen auf. Diese treten unter anderem bei Akne auf. Das Silberwasser beruhigt die Haut und bekämpft die Erreger.

Die Silberpartikel wirken somit antibakteriell, antiviral und antimykotisch. Die entzündungshemmenden Eigenschaften unterstützen die Heilung und verbessern den Zustand der Haut deutlich.

Wer kolloidales Silber kaufen möchte, um Akne zu behandeln, erhält das Mittel in Form von Gelen, Salben sowie Pflastern

Kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum zur Krebsbehandlung

Manche Ärzte und Heilpraktiker sind der Überzeugung, es könne sogar eine Krebsbehandlung positiv beeinflussen und als Prophylaxe dienen. Silber kann nämlich die körpereigene Produktion von Stammzellen fördern.

Dies kann allerdings nur geschehen, wenn der Körper genug Silberionen besitzt. Deshalb wird auch in der neuesten Krebsforschung immer wieder von positiven Erfolgen durch kolloidales Silber berichtet.

Wenn ausreichend Silber im Körper vorhanden ist, entdifferenzieren sich Krebszellen. Ist nicht ausreichend Silber vorhanden, wachsen die Krebszellen weiterhin an. Kolloidales Silber kann dem Körper auf diese Weise das Silber geben, das ihm fehlt.

Kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum bei Grippe

Bei grippalen Infekten verschreiben Ärzte oft Antibiotika. Doch Antibiotika verlieren ihre Wirkung bei der Grippe, da diese durch Viren und nicht durch Bakterien ausgelöst werden.

Antibiotika wirken nicht gegen Viren, demnach ist hier eine Einnahme zwecklos. Außerdem dürfte bekannt sein, dass der menschliche Körper bei einer zu häufigen Einnahme von Antibiotika eine Resistenz gegen sie entwickelt.

Auch bei gewöhnlichen Grippen kann es also ratsam sein, kolloidales Silber dem Antibiotikum vorzuziehen und diese so auf eine natürliche Weise zu bekämpfen. Zudem kann das Silberwasser nach eigenen Erfahrungen auch präventiv eingenommen werden, wenn man bemerkt, dass eine Erkältung im Anflug ist.

Täglich morgens und abends 1/4 l Wasser mit einem Fingerbreit Silberwasser angereichert, lässt die Erkältung erst gar nicht ausbrechen.

Es lohnt sich durchaus, sich mit dem Thema „kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum“ zu beschäftigen, denn es kann bei einer Vielzahl von Krankheiten eingesetzt werden, bei denen sonst Antibiotika eingesetzt würden.

Im Gegensatz zu deren Anwendung ist es höchst unwahrscheinlich, dass der menschliche Körper gegen kolloidales Silber eine Resistenz aufbaut.

Und das Beste: Jeder kann kolloidales Silber als natürliches Antibiotikum verwenden.

Egal ob Erwachsene, Kinder oder das geliebte Haustier, ja sogar Schwangere dürfen es zu sich nehmen.

Quelle: Kolloidales Silber-Ratgeber – Die Alpenschau bedankt sich!

