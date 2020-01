Kräuter gegen Krebs tragen zum Krebsschutz bei, können den Krebs sogar in Schach halten und sind eine wertvolle Unterstützung bei einer Chemotherapie.

Was nur wenige wissen: Viele der in der Schulmedizin verwendeten Chemotherapien gegen Krebs sind Naturprodukte oder wurden aus natürlichen Ausgangsstoffen entwickelt.

Einige Heilpflanzen können den Krebszellen durchaus gefährlich werden, was durch wissenschaftliche Forschungen bestätigt wurde, auf die wir uns in folgendem Beitrag stützen.

Kräuter gegen Krebs – Wichtige Heilpflanzen als Krebsschutz

Krebserkrankungen sind häufig sehr individuell und können sicherlich nicht durch die Einnahme bestimmter Kräuter von heute auf morgen geheilt werden.

Es gibt jedoch wichtige Heilpflanzen und Kräuter gegen Krebs, die das Risiko für das Entstehen von Krebserkrankungen reduzieren können und bei einer Chemotherapie unterstützend helfen.

Kräuter gegen Krebs: Süßholz

Süßholz zeigte bereits gute Ergebnisse beim Kampf gegen Krebs. Hier sind es die Wurzeln der Pflanze, die heute vor allem für die Herstellung von Lakritze verwendet werden. Die Wurzeln enthalten zahlreiche Inhaltsstoffe wie das Glycyrrhizin, ein Saponin, sowie Flavonoide, die möglicherweise hilfreich bei der Krebsbehandlung und Krebsprävention sein können.

Die Inhaltsstoffe von Süßholz haben zahlreiche positive Eigenschaften, die als diabetesvorbeugend, leberschützend, antioxidativ und entzündungshemmend zu beschreiben sind. Die häufige Einnahme von Süßholz kann so womöglich das Risiko, an Leberkrebs zu erkranken, reduzieren.

Allerdings muss gleichwohl gesagt werden, dass es nicht empfohlen wird, Süßholzprodukte über einen längeren Zeitraum in höheren Dosen einzunehmen. Zu lange Einnahme von Lakritz oder Süßholztee kann unter Umständen zu Nierenproblemen sowie Herz-Kreislaufbeschwerden hervorrufen. Dies betrifft vor allem Menschen mit einer entsprechenden negativen Krankheitsvorgeschichte.

Heilpflanze Jiaogulan gegen Krebs

Als Heilkraut spielt der Jiaogulan vor allem bei Erschöpfungszuständen, innerer Unruhe oder Kreislaufleiden eine mittlerweile große Rolle. Vielen ist die Pflanze auch als Anti-Agingkraut ein Begriff, wodurch sich auch der Name Kraut der Unsterblichkeit herleiten lässt.

In der chinesischen Medizin werden Kräuterzubereitungen aus Jiaogulan schön länger zur Immunstärkung von Krebspatienten eingesetzt. Auch die onkologische Wissenschaft ist in den letzten Jahren in Fahrt gekommen und die Pflanze etwas genauer unter die Lupe genommen.

Jiaogulan konnte in einigen Laborversuchen erfolgreich zur Stärkung des Immunantwort beitragen. Festgestellt wurde, dass die Anzahl der weißen Blutkörperchen durch Verwendung von Jiaogulanextrakte angestiegen sind. Auch die Zellteilung von Lymphozyteneinheiten konnte beschleunigt werden, wodurch Jiaogulan vor allem als Begleittherapie zur Chemo- oder Strahlentherapie eingesetzt werden könnte.

Durch standardisierte Krebstherapien wird in den meisten Fällen das Immunsystem angegriffen, wodurch der Organismus nur wenige Abwehrkräfte zur Verfügung hat. Durch Nutzung von Jiaogulan könnte der Organismus schneller wieder ein Immunsystem aufbauen. In Asien gilt Jiaogulan grundsätzlich als ein Kraut, dass zur Krebsprävention eingesetzt wird.

Die in der Pflanze enthaltenden zahlreichen Saponine kurbeln die Aktivität und Produktion bestimmter T-Helfer-Zellen an, die die Abwehr bösartig entarteter Zellen deutlich verbessern kann. Eine Studie in einer chinesischen Region, wo zahlreiche Menschen ein hohes Alter erreicht haben, kam zum Schluss, dass ein Großteil dieser täglich Jiaogulantee konsumiert hat.

Madagaskar-Immergrün als Krebsmedikament

Diese Heilpflanze zählt zu den Hundsgiftgewächsen und hat sich vom Kräutertee zum bewährten Krebsmedikament entwickelt. Die zwei Alkaloide Vincristin und Vinblastin aus dem Madagaskar-Immergrün verhindern ein Tumorwachstum.

Diese Wirkstoffe hemmen die Zellteilung und unterbinden die DNA-Synthese. Diese Stoffe kommen heutzutage auch bei der Chemotherapie gegen beispielsweise Leukämie und Brustkrebs zum Einsatz.

Mistel bei der Krebsbehandlung

Misteln zählen zu den Sandelholzgewächsen und werden seit Beginn an zur Behandlung von Krebs eingesetzt und zählen daher wohl zu den bekanntesten Heilpflanzen gegen Krebs. Misteln werden je nach Tumorlokalisation von verschiedenen Wirtspflanzen verwendet, beispielsweise von Tannen, Kiefern, Eichen oder Apfelbäumen.

In den Misteln sind spezielle Lektine enthalten, die das Immunsystem stimulieren, das Verbreiten der Krebszellen zu hemmen. Die Mistellektine sind die bekanntesten Bestandteile des Mistelextraktes, jedoch wird zahlreichen weiteren Inhaltsstoffen eine krebshemmende Wirkung zugeschrieben.

Heilkräuter gegen Krebs: Die Katzenkralle

Die Katzenkralle gehört zu den Rötegewächsen. Die zur Krebsbekämpfung wirksamen Inhaltsstoffe sind insbesondere in der Wurzelrinde enthalten. Die Heilkräfte wirken vor allem in Bezug auf Lungenkrebs, denn das Pulver der Katzenkralle reduziert das Risiko der Erkrankung an Lungenkrebs um etwa 50 Prozent.

Jedoch verbessern sich die Abwehrkräfte nicht nur in Bezug auf Lungenkrebs enorm, denn im Urin sank das Gesamtpotential an krebsauslösenden Stoffen im Körper bis zu 63 Prozent. Daher gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Wirkstoffe der Katzenkralle in der Lage sind, die Giftstoffe unschädlich zu machen. Dies bedeutet, dass die negative Wirkung von Umweltgiften generell in erheblichem Maße reduziert wird.

Krebshemmung mit Salbei

Salbei enthält gleich mehrere Substanzen mit einer starken Antitumor-Wirkung, die sogar das Wachstum von sehr aggressiven Tumorzellen stoppen können. Besonders interessant ist dabei der Effekt, dass Salbeiextrakte in der Lage sind, die Neubildung von Krebszellen und die Bildung neuer Blutversorgungswege für die Krebszellen zu hemmen.

Eine große Rolle spielen dabei die in den Blättern des Salbeis enthaltenden Ursolsäuren und Carnosolsäuren. In Laborversuchen konnte festgestellt werden, dass Salbeiextrakte die Metastasierung von Zellen des schwarzen Hautkrebses (malignes Melanom) im Bereich der Leber nahezu verhindern konnte.

Dieser Effekt wird damit begründet, dass die Salbeistoffe die Bildung neuer Blutgefäße verhindert oder zumindest deutlich hemmt. Erhalten die Tumorzellen weniger Blut, so hungern diese quasi aus und sterben ab.

Möglicherweise kann Salbei auch gegen verschiedene Leukämietypen und Lymphdrüsenkrebs helfen. Mehrere Studien konnten im Laborversuch nachweisen, dass Salbeiextrakte bei Tumorzellen der Lymphgefäße (Burkitt Lymphom) sowie bei entarteten Zellen bei akuter myeolotischer Leukämie den Zelltod einleiten können.

Es wurde hierbei auch die Frage erörtert, ob die Medikation mit Salbei eine sanftere und ebenso erfolgreiche Therapieform bei diesen Krebsarten sein kann. Möglicherweise gibt es dadurch einen geringeren Nebeneffekt als mit den derzeit üblichen Medikamenten wie Taxol.

Heilkräuter gegen Krebs: Kapuzinerkresse

Die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Kapuzinerkresse machen sie heute zu einem beliebten Küchen- und Heilkraut. In den letzten Jahren wurden die Inhaltsstoffe der Kapuzinerkresse gut untersucht.

Man fand heraus, dass die in den Blättern und Blüten enthaltenden Senfölglykoside sowie in Verbindung einige andere Stoffgruppen wie die Flavonoide und Saponine pilzhemmende, antivirale und antibakterielle Eigenschaften aufweisen und wirkt daher auch als pflanzliches Antibiotikum.

Die Kapuzinerkresse ist in der Wissenschaft zudem als mögliches Krebsmittel im Gespräch. Die im Kraut enthaltenden Glucatropaeoline entfalten krebshemmende Eigenschaften, was als Krebsschutz eine Rolle spielen kann. Untersuchungen ergaben, dass der zu den Benyzlglucosinaten gehörende Stoff vor allem einen schützenden Effekt vor Eierstockkrebs, Lungenkrebs und einige Leukämiearten entwickeln kann.

Dr. Thomas Efferth – Heilkräuter gegen Krebs sind wirksam

Prof. Dr. Thomas Efferth vom Deutschen Krebsforschungszentrum untersucht Heilkräuter der traditionellen chinesischen Medizin, deren Anwendungsspektrum besonders gut dokumentiert ist. Gemeinsam mit Kollegen startete er eine systematische Wirkstoffsuche in 76 chinesischen Medizinalpflanzen, denen Heilkraft gegen bösartige Tumoren oder Geschwulstkrankheiten zugeschrieben wird.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass Extrakte aus 18 der untersuchten Pflanzen das Wachstum einer Krebszell-Linie in der Kulturschale deutlich hemmen. “Mit dieser Erfolgsrate von rund 24 Prozent liegen wir über den Ergebnissen, die bei der Suche in großen chemischen Substanz-Bibliotheken zu erwarten wären”, erläutert Thomas Efferth.

Die Wissenschaftler trennten in der Folge alle wirksamen Extrakte immer weiter chemisch auf und verfolgten die wirksame Komponente nach jedem Trennschritt per Zelltest. Die chemische Struktur der Wirkstoffe wird durch Kernspinresonanz- und Massenspektroskopie aufgeklärt.

“Wir kombinieren hier Naturstoffforschung mit modernsten analytischen und molekularbiologischen Methoden”, erklärt Efferth. Vielversprechend seien Substanzen aus dem “Rangoon-Schlinger”, einer rot blühenden Zierpflanze, oder aus dem Rotwurzel-Salbei. Letzterer enthält drei Inhaltsstoffe mit starker Antitumorwirkung.

“Von den chemisch sehr vielfältigen Naturstoffen sind viele interessante, noch unbekannte Wirkmechanismen zu erwarten. Derzeit gleichen wir die Wirksamkeit der Substanzen auf 60 verschiedene Krebszelllinien mit den Genaktivitätsprofilen dieser Zellen ab.

So können wir feststellen, welche Genprodukte das zelluläre Angriffsziel für unsere Wirkstoffe sind. Damit lassen sich möglicherweise ganz neue Achillesfersen der Krebszelle aufdecken”, beschreibt Efferth das weitere Vorgehen.

Auf weitere Forschungsergebnisse auf diesem Erfolg versprechenden Gebiet der Kräuter gegen Krebs darf man also gespannt sein.

Quellen: Deutsches Krebsforschungszentrum, Medica und Kraeuter-Buch – Die Alpenschau bedankt sich!

