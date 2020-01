Zukunft, Gesellschaft, Politik, Geld – Spätrömische Dekadenz im Endstadium (Video)

Zukunft, Gesellschaft, Politik, Geld – Wir erleben gerade die spätrömische Dekadenz im Endstadium. Haben wir keine anderen Probleme?

Unser System ist dem Untergang geweiht, ähnlich wie der Untergang des römischen Reiches. Dahinter steht eine Weltsicht, der zufolge jedes soziale Gebilde einem zwangsläufigen Verfallsprozess unterliegt.

Woran man erkennen kann, das wir uns im Endstadium spätrömischer Dekadenz befinden, wird im folgenden Video erklärt.

.

Spätrömische Dekadenz: Zukunft, Gesellschaft, Politik, Geld

Der große Rundumschlag

Laut Wikipedia ist Dekadenz (von lateinisch cadere „fallen“, „sinken“, französisch décadence „Niedergang“, „Verfall“, über mittellateinisch decadentia) ein ursprünglich geschichtsphilosophischer Begriff, mit dem Veränderungen in Gesellschaften und Kulturen als Verfall, Niedergang beziehungsweise Verkommenheit gedeutet und kritisiert wurden.

Den Begriff “décadence” prägte Nicolas Boileau im 17. Jahrhundert; Montesquieu und Edward Gibbon wendeten ihn auf den Untergang des Römischen Reiches an, mit dem er seither untrennbar verbunden ist.

Bei diesen Phänomenen der Dekadenz kann man beobachten, dass es sich bei den Leuten, die dekadent waren, um die besonders Reichen handelte, die sozialen und ökonomischen Eliten, die sich als dekadent hervorgetan haben.

Rom wuchs und wurde reich – und dann lief etwas schief.

Geht es um Zukunft, Gesellschaft, Politik und Geld, dann lassen sich erstaunliche Parallelen zu unserem heutigen System ziehen.

Die Verteilungsungerechtigkeit wurde im alten Rom jedoch zu krass. Knapp ein Prozent der 50 bis 80 Millionen Menschen, die um Christi Geburt im Römischen Reich lebten, teilten den Reichtum unter sich auf.

Die Elite der Grundbesitzer, Staatsbeamten und Militärs lebte dank der hohen Steuereinnahmen aus den Provinzen im Überfluss, lateinisch “luxuria”.

Die Luxuria galt allerdings keineswegs als Tugend: Die allzu üppige Zurschaustellung des Reichtums verletze traditionelle römische Werte und den Sinn für das Gemeinwohl, monierten schon zeitgenössische Kritiker wie Plinius der Ältere oder Seneca.

Der allerdings war selbst Großgrundbesitzer – was den Kollegen Valerius Maximus zum Kommentar verleitete:

“Luxus ist ein süßes Gift, das man viel leichter anklagen als vermeiden kann.”

.

.

Dekadenz der Eliten

Rom “ist nicht deswegen untergegangen, weil es von außen angegriffen wurde, sondern weil es durch seine innere Zerrissenheit gelähmt war, durch ähnliche innere Gegensätze, wie sie heute das Überleben der westlichen Zivilisation bedrohen”.

Wenn man heute die folgende Passage eines Essays des Rhetoriker Libanius aus dem 4. Jahrhundert liest, drängen sich Parallelen zur Gegenwart auf:

Während die Kaufleute ihre Verluste durch Spekulationen wieder ausgleichen können, werden diejenigen, die sich durch die Arbeit ihrer Hände kaum den Lebensunterhalt verdienen können, unter den Lasten erdrückt. … Die Armen werden ausgeraubt, … sodass viele und sogar Personen aus guten Familien, die eine ausgezeichnete Erziehung genossen haben, Zuflucht beim Feinde suchen …

Wir nennen sie Rebellen und bezeichnen sie als Verworfene, obwohl wir sie selbst gezwungen haben, Verbrecher zu werden. Denn wodurch sind sie zu Rebellen geworden, wenn nicht durch unsere Ungerechtigkeit, durch die böswilligen Entscheidungen der Beamten, durch die Beschneidung ihrer Rechte und die Ausplünderung durch diejenigen, die sich bei dem Eintreiben öffentlicher Forderungen selbst bereichert haben und ihr Recht, Steuern einzuziehen, als die beste Gelegenheit ansehen, zu plündern?

Zukunft, Gesellschaft, Politik, Geld

Spätrömische Dekadenz im Endstadium

