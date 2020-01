Gesundheitstrend Waldbaden: Heilende Kräfte der Natur – So geht Waldbaden

Habt ihr schon vom neuen Gesundheitstrend Waldbaden gehört?

Waldbaden steigert nachweislich das Wohlbefinden und ist ausgesprochen gesund, denn der Wald besitzt heilende Kräfte.

Wie richtiges Waldbaden geht, damit wir die heilenden Kräfte der Natur nutzen können, erklären wir in folgendem Beitrag.

.

In Japan wird schon seit einigen Jahren Shinrin Yoku – das Waldbaden – praktiziert. Dabei geht es darum, den Wald mit allen Sinnen zu erleben. Stresshormone werden dadurch reduziert, das Immunsystem gestärkt und der Blutdruck reguliert – Der Wald als Natur-Therapie >>>.

Was ist Waldbaden eigentlich?

Alleine der Anblick von Bäumen und Pflanzen hat einen erstaunlichen Einfluss auf uns, da der Erholungsprozess und die Genesung bei einer Erkrankung enorm gefördert werden. Die Natur entfacht in unserem Körper positive Emotionen, reduziert Stress und fördert die körpereigenen Selbstheilungskräfte – Natur tut einfach gut.

Waldbaden sorgt für die Reinigung des Geistes und die Steigerung des körperlichen Wohlbefindens. Das Konzept hat seinen Ursprung in Japan und wird dort als “Shirin Yoku” bezeichnet. Übersetzt heißt das “Einführung in die Waldatmosphäre”.

Man genießt den Wald mit allen Sinnen, bewegt sich bewusst darin und taucht in seine Atmosphäre ein. Das unterscheidet Waldbaden von einem gewöhnlichen Waldspaziergang. Man hält sich nicht nur für eine gewisse Zeit im Wald auf, sondern man versucht ihn mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Man genießt die intensiven Gerüche, hört auf die sanften Geräusche, und begegnet bewusst allen Pflanzen, Tieren und Steinen, die den Weg kreuzen. Zum Waldbaden gehört auch achtsames Gehen. Weitab vom Alltag können wir uns erlauben, einfach zu entschleunigen und uns im langsamen Gehen zu üben.

Ein Tipp von Zen-Meister Thich Nhat Hanh:

Gehen wir so, als würde dort, wo unser Fuß den Boden berührt, Blumen wachsen.

.

Wer seine Verbindung zur Natur im Hamsterrad des Alltags verloren hat, dem gibt Waldbaden seine Kraft und Ausgeglichenheit zurück. Zurück zur Natur >>>.

.

Waldbaden – Achsamkeit und Bewusstsein

Wir beobachten, fühlen und lassen Eindrück auf uns wirken. Doch so leicht, wie Waldbaden klingt, fällt es vielen dennoch schwer, sich auf diesen neuen Gesundheitstrend einzulassen. In unserer heutigen schnelllebigen und stressigen Zeit sind wir es nicht gewohnt, einfach mal abzuschalten.

Wir haben gelernt, unsere verfügbare Zeit gänzlich auszunutzen, um unsere Ziele zu erreichen. Den Kopf einfach mal abzuschalten gelingt den meisten nicht. Dabei ist jedoch gelegentliches Nichtstun und Ausruhen essentiell, um produktiv bleiben zu können.

Beim Waldbaden haben wir die Möglichkeit, einfach mal nichts zu tun. Setzen wir uns bei Waldbesuch kein Ziel, sondern handeln wir spontan und intuitiv. Beobachten wir die Natur und befassen wir uns ruhig und achtsam mit den Wundern der Natur.

So geht Waldbaden

Suchen wir uns ein ruhiges Waldstück, in dem wir glauben, dass wir nicht viele Menschen treffen werden. Am besten Waldbaden wir schweigend, auch wenn uns jemand begleitet.

Der Weg ist das Ziel – Gehen wir langsam und bewusst. Nehmen wir unsere Umgebung wahr und betrachten diese ganz genau.

Legen wir alle negativen Gedanken ab und richten wir unseren Blick auf die Dinge rund um uns herum – auf die Bäume, Pflanzen, Tiere…

Aktivieren wir alle Sinne und beginnen wir, den Wald ganzheitlich wahrzunehmen. Was riechen, hören, sehen wir? Wie fühlen sich Pflanzen, Bäume und Steine an?

Kommen wir an einem Bach vorbei – setzen wir auch unseren Geschmackssinn ein, indem wir einen kleinen Schluck Wasser nehmen.

Gehen wir in die Tiefe unserer Seele, gehen wir ganz in uns. Was fühlen wir? Wie reagiert unser Körper auf die spürbare Heilkraft des Waldes? Ergänzen wir das Waldbad auch mit Atemübungen und nehmen dabei die frische Luft tief in unsere Lungen auf.

Nehmen wir uns stets Zeit für ein Waldbad, egal zu welcher Jahreszeit. Probieren wir dabei verschieden Waldstücke zum Waldbaden aus. Wir werden spüren, wo es uns dabei am besten geht.

Es macht auch einen Unterschied aus, ob wir durch einen Fichten- oder Tannenwald gehen oder ob wir einen Laubwald zum Waldbaden auswählen. Das Gefühl, die Gerüche und die Geräusche sind in jedem Wald anders.

Je unruhiger der Wald bewachsen ist, umso schwerer wird es uns fallen, zur Ruhe zu kommen. Ist er zu dicht, könnte er sogar bedrohlich wirken und löst dann negative Emotionen aus.

.

.

Waldbaden: Wie gesund ist der Aufenthalt in der Natur?

Der japanische Medizin-Professor Yoshifumi Miyazaki spezialisierte sich schon in den 90er Jahren auf Waldtherapie und forscht seitdem über die physiologischen und psychologischen Auswirkungen von Shinrin Yoku auf den menschlichen Körper.

In einer Studie in Zusammenarbeit mit dem Center for Environment, Health and Field Science an der Universität Chiba führte er Experimente mit 756 Probanden durch. Das Ergebnis:

Die sympathische Nervenaktivität, die sich unter Stress erhöht, verringert sich beim Waldbaden.

Die parasympathische Nervenaktivität, die bei Entspannung steigt, nimmt zu.

Die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol sinken.

Der Blutdruck sinkt.

Die Pulsfrequenz sinkt.

Die Anzahl der Killerzellen und Anti-Krebs-Proteine steigt.

Waldbaden wirkt sich signifikant positiv auf das Nervensystem, Hormonsystem und Immunsystem aus.

Millionen von Menschen kennen das Gefühl von Abgeschlagenheit und mentaler Erschöpfung, leiden an Konzentrationsstörungen, Vergesslichkeit, depressiven Verstimmungen oder Angststörungen.

.

