Glück ist ein Geheimnis, das darauf wartet, entdeckt zu werden!

Wenn wir ein glückliches Leben wollen, dann müssen wir uns bewusst werden, was Glück für uns persönlich bedeutet.

Dabei werden wir erkennen, dass Glück keinesfalls Glückssache ist, sondern dass man dafür sorgen kann, dass man es hat, wenn man es braucht.

.

Viele Menschen warten darauf, dass sich die Umstände bessern. Wenn sich die Dinge aber verändern sollen, müssen zuerst wir uns verändern. Werde zum Schöpfer deines Lebens >>>.

Kurt Tepperwein: Lebe ein glückliches Leben!

Dieses Universum ist die Bühne für das einmalige und faszinierende Schauspiel, das wir Leben nennen und es lädt SIE ein, darin die Hauptrolle zu spielen. Dabei haben Sie in jedem Augenblick die Wahl, das Spiel neu zu bestimmen und alles, aber wirklich alles ist möglich.

Es gibt so viele mögliche Spiele, wie es Spieler gibt und jeder spielt das Spiel des Lebens anders. Und doch gibt es auch eine Gemeinsamkeit. Bewusst oder unbewusst versuchen alle glücklich zu werden. Aber man muss auch Talent für das Glück haben, oder erwerben, denn Glück kann man anziehen, oder auch zuverlässig verhindern.

Mit dem Eintritt in dieses Leben haben wir bereits eine erste Wahl getroffen, zu welchen Eltern wir kommen, in welches Land, in welches soziale und wirtschaftliche Umfeld. Alles Faktoren, die schon einen betrachtlichen Einfluss auf unser Glück haben können.

Wir bekommen auch einen Glücks-Vorschuss durch unsere Fähigkeiten und Anlagen mit auf den Weg, aber es kommt wiederum entscheidend darauf an, was wir aus diesem Kapitel machen. Da spielt z.B. die eigene Identifikation eine Rolle, ob ich mich als Glückskind, oder Pechvogel sehe und indem ich das glaube, verursache ich es dadurch und erlebe es auch so.

Glück ist eine Definitionsfrage

Hans im Glück war erst wirklich glücklich, als er alles verloren hatte. Manche glauben auch, dass Glück oder Pech vorbestimmt ist und auch dieser Glaube wird zur Ursache. Die Vorbestimmung entsteht durch den Glauben an die Vorbestimmung.

Auch die Zeitqualität spielt eine große Rolle, ob ich ein Gespür habe, für die Gunst der Stunde und die dann auch nutze, wennich sie erkenne und nicht ungenutzt vorüber gehen lasse. Denn Chancen im Leben gehen nicht verloren, sie gehen nur vorüber, bis sie ein anderer ergreift.

Jeder findet sein Glück woanders. Der Eine vor dem Traualtar, der Andere vor dem Scheidungsrichter. Glück ist immer ein Maßanzug und es kommt immer zur rechten Zeit, in der richtigen Form zum Richtigen, aber ich sollte auch DA sein, wenn es kommt.

“Gestern war das Glück bei mir, aber ich war unterwegs, Glück suchen!”

.

Was uns glücklich macht, uns inspiriert oder unserem Tun und Handeln einen Sinn gibt, das lässt sich mit Logik allein nicht endgültig ergründen. Denn unsere Seele wird von dem genährt, was unsere Gefühle berührt – Hier weiter >>>

.

Glück muss auch nicht immer Glück bringen

Aber es gibt eine Form des Glücks, die alle gleichermaßen als Glück empfinden. Dieses wahre Glück ist zu lieben und geliebt zu werden. Wobei sich viele mehr für den Teil der Liebe interessieren, den Sie bekommen.

Dabei verursacht das, was ich gebe, erst das, was ich bekomme. Es können mitunter die glücklichsten Umstände herrschen, ohne dass man glücklich ist und umgekehrt kann man ohne erkennbaren Grund, oder sogar unter schwierigsten Umständen auf einmal von einem Glücksgefühl übermannt werden.

Oft machen wir unser Glück auch von etwas oder jemandem abhängig. Wenn das dann nicht geschieht, oder der Andere mich nicht mag, oder mich mochte, aber dann seine Zuneigung entzieht, oder stirbt, dann geht mit ihm mein Glück, aber das ist natürlich nur eine subjektive Einstellung und hat mit Wirklichkeit nichts zu tun.

In Wirklichkeit ist es sein Glück zu leben und alles was geschieht, ist ein zusätzliches Geschenk. Mitunter wird erst durch ein Unglück das eigentliche Glück möglich. Auch die Schwingung, in der ich bin, begünstigt, oder verhindert Glück.

Jeder hat auch eine bestimmte Lebensabsicht und die schreibt einen bestimmten Weg vor. Aber innerhalb dieses Weges kann jeder frei entscheiden, mit welchen Schritten und in welcher Geschwindigkeit er diesen vorbestimmten Weg geht und ob überhaupt.

Glücklich werden kann ich nur, wenn ich mit mir im Einklang bin. Zum Glück gehört daher auch, seiner Intuition zu folgen und so zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein, um dort das Richtige zu tun.

Wenn Glück ein innerer Zustand ist und unabhängig von äußeren Ereignissen und Umständen , dann sollte es auch möglich sein, diesen Zustand jederzeit herzustellen, oder zumindest zu begünstigen.

Zum Glück gehört also auch, dass man nicht an sich selbst vorbei lebt.

.

.

Glück ist eine Einstellungssache.

Wenn ich die Treppe hinunter stürze und mir ein Bein breche, dann ist das für den Einen ein großes Unglück und der Andere ist glücklich, dass er sich dabei nicht das Genick gebrochen hat.

Wenn man ein schweres Leben hatte und die schwierigen Zeiten sind vorbei, dann kann es schon ein Glück sein, dass nichts mehr passiert, dass die Sonne morgens aufgeht, dass die Vögel zwitschern, dass man etwas zu essen hat und plötzlich wird ALLES zum Glück.

Wenn man einen geliebten Menschen verliert, dann kann das dem Einen alles Glück rauben und der Andere ist glücklich und dankbar für die schöne Zeit, die man miteinander hatte.

Und sollten Sie zuwenig Zeit haben für das Glück, machen Sie sich bewusst, als Gott die Zeit schuf, machte er genug davon.

Es ist höchste Zeit, dass Sie anfangen, sich Zeit zu nehmen, für Ihr ganz persönliches Glück!

Quelle: Kurt Tepperwein, gefunden beim Lichthorizont – Die Alpenschau bedankt sich!

