Ein neues Jahr beginnt! Allein der Gedanke daran kann stressen. Schließlich ist das oft die Zeit, in der wir tonnenweise neue Pläne und Vorsätze schmieden.

Doch wie wäre es, zur Abwechslung mal ganz entspannt ins neue Jahr zu starten? Expertin Kim Fleckenstein zeigt drei Übungen, mit denen wir alten Ballast abwerfen und uns leichter fühlen.

Um einen Neuanfang zu schaffen, muss man oft gar nichts Neues anfangen. Man muss nur mit ein paar alten Verhaltensweisen aufhören.

Wir werden sehen, wie viel sich dadurch in unserem Kopf und in unserem Leben verändert!

Viele Menschen warten darauf, dass sich die Umstände bessern. Wenn sich die Dinge aber verändern sollen, müssen zuerst wir uns verändern. Wenn wir uns ein besseres Leben wünschen, beginnen wir jetzt mit einem ersten Schritt! Inspirierenden Gedanken und kraftvollen Affirmationen >>>.

Altes loslassen statt neuer Vorsätze:

Mit 3 Übungen befreit ins Jahr 2020 starten

Übung 1: Negative Selbstgespräche stoppen

Wir können nicht anders: 96 Prozent aller Menschen führen Selbstgespräche.

Das bewies der amerikanische Psychologe Adam Winsler von der George Mason University in Fairfax im Rahmen einer Studie. Der tägliche Dialog mit uns selber geht schon im Kindesalter los, das ist völlig normal.

Schädlich wird er allerdings, wenn die Stimme im Kopf nur noch negative und abwertende Bemerkungen von sich gibt. Achten wir ab sofort darauf, mit welchen Gedanken wir in den Tag starten, welche wir zwischendurch haben und mit welchen wir abends ins Bett gehen.

Machen wir uns über einige Wochen hinweg stichpunktartige Notizen dazu, so dass wir erkennen, wo wir gegensteuern sollten.

Es ist essenziell, dass wir darauf achten, wie wir mit uns selber sprechen. Denn die Qualität unserer Selbstgespräche bestimmt die Qualität unseres Lebensgefühls.

Übung 2: Haken wir alte Konflikte mit einem Brief ab

Ungelöste Konflikte sind wie überflüssiger Müll, den man nur schnell in einen Schrank gestopft hat.

Man sieht ihn zwar nicht mehr, er ist aber immer noch da. Wirklich unbelastet starten wir nur ins neue Jahr, wenn wir das zurücklassen, was unseren Körper, unseren Geist oder unsere Seele belastet.

Gibt es in unserem Leben einen ungelösten Konflikt oder jemandem, dem wir vergeben wollen? Auch Verstorbene können in uns wertvolle Energie blockieren, wenn wir nicht dazu bereit sind, ihnen zu verzeihen.

Falls wir kein persönliches Gespräch mit der betreffenden Person führen wollen oder können, ist das kein Hinderungsgrund, endlich loszulassen.

Tipp: Schreiben wir unsere Gefühle in einem Brief nieder. Schimpfen oder fluchen wir auf dem Papier – packen wir alles in diese Zeilen hinein, was für uns wichtig ist, um ein für alle Mal vergeben zu können.

Danach verbrennen wir den Brief.

Lassen wir los und lassen wir es gut sein.

Übung 3: Machen wir Schluss mit dem „Muss“

Was müssen wir heute noch alles machen – und müssen wir es wirklich?

Im Alltag rutscht uns viel zu oft ein „Ich muss“ heraus. Sagen wir einmal jeden der folgenden Sätze laut vor uns her.

– Ich muss heute zum Sport.

– Ich soll heute zum Sport.

– Ich will heute zum Sport.

– Ich darf heute zum Sport.

– Ich kann heute zum Sport.

– Ich möchte heute zum Sport.

– Ich gehe heute zum Sport.

Welcher Satz macht uns mehr Lust auf Sport? Dann merken wir uns die Formulierung und versuchen wir, diese ab jetzt öfter in unseren Sprachgebrauch einfließen zu lassen.

Vermeiden wir das „muss“ und ersetzen es durch positivere Alternativen.

Immer, wenn wir bemerken, dass wir „müssen“ gesagt haben und uns dadurch Druck in uns aufbaut, wiederholen wir den gerade gesagten Satz mit einem anderen Verb.

Das machen wir so lange, bis uns die bessere Variante leicht über die Lippen geht. Wir persönlich habe so unser ständiges „Ich muss“ erfolgreich abtrainiert.

Und Ihr könnt das auch!

Die Alpenschau wünscht allen Lesern, die uns durch ein bewegtes Jahr begleitet haben, einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2020 und bedankt sich für die Treue zu unserer Seite!

