Das Merkurjahr endet und macht Platz für das Jahr des Mondes – Was bringt das Mondjahr 2020?

2020 ändert sich unter dem neuen Jahresregenten nun einiges: Die Gefühle stehen im Mittelpunkt.

Waren 2019 noch vor allem die Bereiche Verstand und Intellekt wichtig, so verschieben sich die Vorzeichen nun. Der sanfte Mond übernimmt die Regentschaft und setzt mehr auf Emotionen und tiefe Gefühle.

Was verändert sich im neuen Jahr? Und wer profitiert besonders vom Einfluss des Erdtrabanten? Was das Mondjahr 2020 für jeden einzelnen mit sich bringt, beschreiben wir in folgendem Beitrag.

.

Wenn du bewusst auf die Mondphasen achtest, wirst du erkennen, wie sie dich auf deine ganz persönliche Weise unterstützen und beeinflussen. Das Journal für das neue Mondjahr 2020 hilft dir, die Magie deiner Weiblichkeit neu zu entdecken und du kannst leichter durch jeden Monat navigieren.

Entdecke die Magie des Mondes >>>

.

Das Mondjahr 2020 – Worauf wir uns freuen können

Schneller als die Planeten wandert der Mond durch die Sternzeichen: Er steht immer nur etwa zwei bis drei Tage in einem Zeichen, bevor er auch schon weiterzieht. Deswegen beeinflusst er den Alltag jedes Einzelnen stark und kann immer wieder neue Aspekte auf den Plan bringen.

Daher sind Mondkalender sehr beliebt: Sie geben jeden Tag die passenden Tendenzen an, ob fürs Blumengießen, Haareschneiden oder für Kreativität – der Stand des Mondes erleichtert vielen Menschen das tägliche Leben.

Verantwortlich ist der Mond in der Astrologie aber in erster Linie für die Bereiche Emotion, Leidenschaft und Sehnsucht.

Er bringt intensive Gefühle, sorgt für Zärtlichkeit, Familiensinn und mehr Verständnis im Miteinander.

.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren – Hier weiter>>>.

.

Was bringt das astrologische Mondjahr 2020?

Besonders die Liebe wird vom Mond stark beeinflusst. So wird das Jahr des Mondes 2020 für viele romantisch, denn die Emotionen sind besonders tief und echt. Man öffnet sich anderen Menschen, kommt einander schnell näher.

Paare entwickeln noch tieferes Vertrauen und Zuneigung und erleben einen Aufschwung der Gefühle. Singles sollten sich gut umschauen, denn die Chancen, jetzt die große Liebe zu finden, stehen ausgezeichnet.

Aber auch Freunde und Familie kommen nicht zu kurz. Man versteht einander besser, reagiert einfühlsam und findet einen noch besseren Draht zueinander.

Zärtlichkeit wird großgeschrieben, nicht nur bei Paaren. Auch Kinder sind im Mondjahr 2020 sehr verschmust. In der Familie können Sie mit vielen kuscheligen Stunden rechnen, die allen richtig gut tun.

In den meisten Menschen stärkt der Mond die Mütterlichkeit – in Frauen ebenso wie in Männern. Sie kümmern sich liebevoll um Ihr Zuhause, bauen auf Sicherheit und Geborgenheit und lieben es, in den eigenen vier Wänden mit Ihrer Familie zusammen zu sein. Nur zu gern verwöhnen Sie und Ihre Lieben einander und tun sich kleine Gefallen.

Neben der mütterlichen weckt der Mond auch Ihre kindliche Ader: Sie treten wieder in Kontakt mit Ihrem inneren Kind und können all das aufarbeiten, was Ihnen in Ihrer Kindheit vielleicht gefehlt hat.

Gesundheitlich steht im astrologischen Jahr 2020 die Seele im Vordergrund. Sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht, Sie genug Erholung finden und Ihren Wünschen und Bedürfnissen nachgehen können. Einfach mal auszuspannen und zu träumen oder sich Wellness zu gönnen, ist wichtig, damit Sie sich wohlfühlen.

Beruflich stand das Jahr 2019 mit Merkur unter einem sehr erfolgreichen Stern. Weniger rasant geht es im Jahr des Mondes 2020 voran.

Auch hier steht nun vor allem das Miteinander im Zentrum. Arbeiten Sie gut mit anderen zusammen, dann lässt sich viel erreichen und Sie haben Freude an Ihren Aufgaben.

.

.

Mondjahr 2020 – Die Auswirkungen des Mondes auf die Sternzeichen

Vor allem auf Krebse übt der Mond einen positiven Effekt aus, denn er ist ihr Zeichenherrscher. Aber auch die anderen Sternzeichen profitieren von den schönen Einflüssen, die er im Mondjahr 2020 mit sich bringt.

Der Mond kann gute Eigenschaften verstärken und helfen, sich von schlechten zu verabschieden. Das sind die Auswirkungen des Mondes auf die Sternzeichen:

Widder: Auf Sie wirkt der Mond besänftigend. Sie fühlen sich ruhiger, gehen nicht so schnell an die Decke wie sonst. Das macht sich in allen Lebensbereichen positiv bemerkbar, vor allem aber natürlich in Liebe und Freundschaft.

Stier: Sie sind ohnehin ein emotionaler und genussliebender Mensch. Der Mond fördert diese Eigenschaften und verspricht im Mondjahr 2020 viele schöne Gefühle und Erlebnisse.

Zwillinge: Auch bei Ihnen stehen nun Gefühle mehr im Mittelpunkt. Sonst sind Sie eher rational, aber dieses Jahr vertrauen Sie gern auf Ihr Bauchgefühl. Das kann für Überraschungen, schöne Begegnungen und aufregende Momente sorgen.

Krebs: Mit dem Mond als persönlichem Mentor geht es Ihnen im Mondjahr 2020 ganz besonders gut. Sie fühlen sich wohl in Ihrer Haut, leben Ihre Emotionen frei aus und sind Sie selbst. Das gefällt nicht nur Ihnen, sondern auch anderen.

Löwe: Als eines von wenigen Zeichen haben Sie es in diesem Jahr nicht ganz so leicht. Sonst sind Sie sehr stark und durchsetzungsfähig, doch im Jahr des Mondes 2020 gelingt das nicht immer. Schlagen Sie sanftere Töne an und kommen Sie Ihren Mitmenschen mehr entgegen.

Jungfrau: Sie sind eines der pflichtbewusstesten Sternzeichen – so sehr, dass es Sie manchmal selbst nervt. Die gute Nachricht: Im Mondjahr 2020 können Sie besser abschalten und entspannen. Auch Ihr Perfektionismus ist nun weniger stark ausgeprägt.

Waage: Es fällt Ihnen leicht, Ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen und öfter dafür einzustehen. Ihren Mitmenschen gefällt das, sie gehen gern auf Sie ein. Ebenfalls schön: Ihre Instinkte sind geschärft und Sie haben eine gute Menschenkenntnis.

Skorpion: Sonst sind Sie oft ziemlich kritisch, aber jetzt lassen Sie anderen kleine Fehler und Schwächen öfter mal durchgehen. Das sorgt für entspannte Stimmung und ein angenehmes Miteinander.

Schütze: Sie achten im Jahr des Mondes 2020 mehr als sonst auf Ihre Mitmenschen. Außerdem fällt es Ihnen leichter, Ihre Emotionen zu offenbaren und sich verbindlich zu zeigen. Für Liebe und Freundschaft ist das ideal. Sie können neue Nähe erreichen.

Steinbock: Es bleibt für Sie schwierig, sich sanft und liebevoll zu zeigen. Dafür haben Sie aber einen besseren Draht zu Ihrem Inneren und Ihren eigenen Wünschen. Sorgen Sie dafür, dass es Ihnen gut geht. Davon profitieren dann auch Ihre Lieben.

Wassermann: Im Mondjahr 2020 sind Sie noch offener für andere Ansichten und interessieren sich sehr für das, was Ihre Mitmenschen zu erzählen haben. Es wird ein harmonisches Jahr mit vielen spannenden Gesprächen und menschlicher Nähe.

Fische: Sie sind verträumt wie immer und lassen gern Ihre Fantasie spielen. Allerdings bremst der Mond Sie ein bisschen aus, sodass Sie oft nicht so recht in die Gänge kommen. Lassen Sie sich von Freunden und Familie öfter mal aktivieren!

Sie möchten wissen, was im Mondjahr 2020 auf Sie zukommt? Sprechen Sie mit einem Astrologen und lassen Sie sich beraten. » Jetzt Astrologen wählen und 15 Minuten Gratisgespräch sichern

Unsere Vorfahren wussten noch um den Einfluss der Natur und Mondrhythmen auf unser Leben. Sie richteten sich darauf ein, säten, pflanzten, ernteten, wuschen, kochten und heilten im Einklang mit den Mondphasen. Seit einigen Jahren wird dieses Wissen wieder entdeckt und seine unschätzbare Bedeutung für Gesundheit, Harmonie und Wohlbefinden neu erkannt. Ernährung und Körperpflege in Harmonie mit Mond- und Naturrhythmen >>>.

Ist Dein Leben so, wie Du es Dir immer gewünscht hast? Lebst Du glücklich, erfolgreich und selbstbestimmt? Oder besteht Dein Alltag aus lästigen Verpflichtungen und der Stress raubt Dir die Kraft, Dein Leben in vollen Zügen zu genießen?

Dann solltest Du hier weiterlesen >>>

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe Golden Alladin mit Zirbenholzdeckel >>>

Der Weg zur Heilung ist möglich, man muss nur bereit sein ihn zu gehen. Wenn Sie erkennen was Sie krank gemacht hat und wie Sie gesund werden können, indem Sie die richtige Therapie finden, erfahren Sie hier >>>.

Wie und wann du am besten wünschst, verrät dir auch für das kommende Jahr 2020 wieder der Wunschkalender. Das Besondere an ihm: Speziell nach den Regeln der Astronomie, des Maya-Kalenders und von Zeitverwirbelungen wurden die besten Zeiten zum Wünschen ermittelt >>> hier weiter >>>.

Erfolg beginnt im Kopf!

Gesundheit, Geld und deine persönliche Entwicklung >>>

Der Mond ist nicht nur Herrscher über die Gezeiten, sondern auch über unser Gefühlsleben. Das eigene Mondzeichen spiegelt unser Innerstes wider.

Dein ganz persönliches Mondhoroskop – findest du hier >>>

Der besondere Astro-Kalender für deine Lebensreise >>>

Das unterdrücke Heilmittel der Natur kann jedem helfen – Die wichtigsten Wirkungsweisen und die richtige Anwendung von DMSO – HIER >>>

99,9 % reines DMSO – HIER >>>

Mondzeit ist Seelenzeit! Den alten Naturvölkern war dies bewusst und die Mondphasen spielen eine zentrale Rolle in Mythen und Legenden. Heilpflanzen begleiten den Weg durch das Mond-Kräuter-Rad. Birke steht für den Neubeginn, Karde für die Rückbindung, Johanniskraut für das Licht, Holunder für die Ahnen…

Die Energien der Heilpflanzen im Jahreskreis, sowie Traumreisen und Meditationen, welche die Seele in Berührung mit der jeweiligen lunaren Kraft bringen >>> findest du hier >>>.



Anwendung und Wirkung >>>

Die Mondkraft für alle Sternzeichen und den täglichen Mondkalender

Es gibt kaum einen Lebensbereich, in dem wir nicht vom Wissen um dem Einfluss der Mondrhythmen profitieren können. Wie man die Mondkraft für über 100 Tätigkeiten aus allen wichtigen Bereichen nutzen kann… >>> hier weiter >>>

Entdecken Sie durch genaue Selbstbeobachtung die eigentliche Ursache Ihrer Krankheit und machen Sie sich auf den Weg zu Heilung und bleibender Gesundheit. Die praktischen Tipps und die Empfehlungen sinnvoller homöopathischer Mittel werden Sie dabei begleiten – hier weiter >>>

Mittels Energieübertragungen sowie durch die Kraft unserer Absicht können wir auf immer höhere Schwingungsebenen kommen. Auf uns wartet ein Leben voller Gnade, Erfüllung und Wunder. Wir müssen nur anfangen, uns mit der Realität des Nichtphysischen zu verbinden, und alles aus dem Weg räumen, was uns daran hindert, die beste Version von uns selbst zu werden – hier weiter >>>.

Mithilfe von wertvollen Werkzeugen und einfachen Übungen können wir im Einklang mit unserer Seele den Weg des Schamanen gehen – und uns selbst und anderen zu einem Leben in Harmonie, Gesundheit und Erfüllung verhelfen. Lerne die wichtigsten schamanischen Techniken kennen! >>> hier >>>

Weisheiten über die Liebe, das Leben, Partnerschaft, Heilung und Glücklichsein!

>>> hier weiter >>>

Menschen haben eine Aura, die sich fühlen lässt, Selbstheilung ist keine Illusion und manchmal scheint es, als hätten wir tatsächlich einen Schutzengel. Von der Wissenschaft bisher belächelt, bestätigt die aktuelle Forschung solche subjektiven Phänomene. Erfahren die Wahrheit hinter dem Übersinnlichen! >>> hier weiter >>>

Ursache, Verlauf, Sinn und Therapiemöglichkeiten aller gängigen Erkrankungen erfahren Sie hier >>>

Jeder kennt dieses Symbol – kaum jemand weiß, welche Kraft es in sich trägt. Die liegende Acht steht für das Unendliche, die immerwährende Entwicklung und den Ausgleich. Sie bringt uns in vollkommene Balance und Harmonie. Alles Wissenswerte zu diesem lichtvollen Symbol hier >>>.

…setzt als erste Diät bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten an und bringt Sie in den Zustand der natürlichen Fettverbrennung. Dieses Buch räumt mit gängigen Diätirrtümern auf und Thomas Sixt zeigt Ihnen einen neuen Weg zu Ihrer Wunschfigur. hier weiter

Das große Tiroler Zahlenrad gibt Auskunft darüber, wie man seine Talente und Fähigkeiten besser einschätzen, große und kleine Veränderungen einleiten und zum richtigen Weg für sein Leben finden kann >>> hier weiter >>>.

Heilkräuter spielen für unsere Gesundheit eine wichtige Rolle. Passend zur Weihnachtszeit und zur bevorstehenden Zeit der Rauhnächte können wir durch die wohltuende Wirkung von Heilkräuter-Kerzen auch unserer Gesundheit gutes tun.

.

Die Allgäuer Heilkräuterkerze ist 100 Prozent vegan und besteht aus 100 Prozent pflanzlichem Stearin sowie einer auf das jeweilige Lebensthema abgestimmten Mischung aus Pflanzen – oder Harzauszügen, Heilkräuteressenzen, ätherischen Ölen und Tinkturen.

Heilkräuter-Kerzen für alle Lebensbereiche >>>.

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...