Minuszinsen und Bargeldobergrenze: Die Enteignung geht weiter! VIDEO

Die Enteignung schreitet mit Riesenschritten voran. Durch Minuszinsen und Bargeldobergrenze ist unser Geld in Gefahr!

Die ersten Banken verlangen ab dem 1 Cent Strafzinsen. Dies ist leider erst der Anfang und alle anderen werden folgen. Ist Ihre Bank auch dabei?

Warum Geld auf dem Konto keinen Sinn mehr macht, warum wir bald Negativzinsen sehen werden und warum der Kampf gegen das Bargeld weiter geht, erfahren Sie im Video.

Wo herkömmliche Jahresrückblicke enden hakt Erfolgsautor und Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski wieder nach, schaut hinter die Kulissen und deckt auf, was uns an Nachrichten innerhalb des Jahres 2019 vorenthalten wurde.

Begeben wir uns auf eine kritischen Zeitreise durch das Jahr 2019

Verheimlicht-Vertuscht-Vergessen 2020 >>>

Minuszinsen und Bargeldobergrenze:

Die Enteignung geht weiter!

Sie gehören zu den Menschen, die ohne Bargeld nicht aus dem Haus gehen? Für die Bargeld eine Selbstverständlichkeit ist und zur persönlichen Freiheit gehört? Dann müssen Sie ab 10. Januar 2020 umdenken.

Zumindest, wenn Sie glauben, eine Anschaffung über 2.000 Euro bar bezahlen zu können. Das wird dann nicht mehr so einfach gehen ohne sprichwörtlich die Hosen runter zu lassen.

Der Krieg gegen das Bargeld und die finanzielle Repression gegen uns Bürger schreitet weiter voran. Mit der kommenden Richtlinie zur Geldwäsche soll die Bargeldgrenze in Deutschland zum 10. Januar 2020 weiter begrenzt werden von 10.000 Euro auf 2.000 Euro.

Danach droht dann die komplette Abschaffung. Das bedeutet in Zukunft muss man ab 2.000 Euro seine kompletten Personalien offenbaren. Damit wird die Überwachung und der gläserne Bürger weiter vorangetrieben.

Während schwere Krisen in der Vergangenheit zum Teil durch eine intakte Gesellschaft aufgefangen wurden, machen heute Dekadenz, Egoismus und zerstörte Familienstrukturen das Problem noch schlimmer. Günter Hannich zeigt Ihnen, wie Sie sich finanziell und materiell auf den Megacrash vorbereiten sollten – Die große Enteignung kommt >>>.

Enteignung durch die Banken:

Minuszinsen – Ist Ihre Bank auch dabei?

Immer mehr Banken führen in diesen Tagen mit ihren Kunden heikle Gespräche. Bei diesen Verhandlungen geht es um das hochemotionale Thema Minuszinsen für private Sparer.

Dahinter verbirgt sich nichts anderes als die Absicht der Institute, die Strafzinsen, die ihnen die Europäische Zentralbank berechnet, an ihre Privatkunden weiterzugeben.

Laut dem Monatsbericht der Notenbank für November meldeten 23 Prozent der von der Bundesbank befragten Banken einen „negativen volumengewichteten Durchschnittszinssatz“ für ihre Sichteinlagen. Das entspricht einem Viertel der gesamten Einlagen privater Haushalte bei deutschen Banken.

In der radikalsten Stufe werden dabei Negativzinsen im gesamten Mengengeschäft eingeführt, allerdings auch an Mindesteinlagen geknüpft. Aber auch die Freibeträge wackeln inzwischen.

Die Zahl der Banken und Sparkassen, die Negativzinsen an Privat- und/oder Geschäftskunden weiterreichen, steigt kontinuierlich an. Bislang sind es insgesamt 154 Banken und Sparkassen, die ein sogenanntes Verwahrentgelt kassieren.

Davon langen 61 Geldhäuser auch bei Privatkunden zu. Ob Ihre Bank auch dabei ist, erfahren Sie hier >>>.

Warum Geld auf dem Konto keinen Sinn mehr macht, warum wir bald alle Negativzinsen sehen werden, warum der Kampf gegen das Bargeld weiter geht und wie es um die Bargeldobergrenze in Europa steht…

Die Enteignung geht weiter!

Die Alpenschau bedankt sich bei Marc Friedrich für den Hinweis!

Ob Wirtschaftskrise… Finanzkrise… Firmenpleiten – Marc Friedrich gibt wertvolle Tipps, was wir in Zeiten der Krisen wissen müssen und was wir jetzt tun müssen.

Hier alle Prognosen von Marc Friedrich auf der Alpenschau >>>

Menschen haben mit einer normalen, sinnstiftenden Arbeit nicht mehr die Sicherheit, eine Familie ernähren zu können sowie eine ordentliche Kranken- und Altersversorgung zu haben. Es ist wichtiger denn je, Vorsorge zu treffen – ehe es zu spät ist – hier weiter.

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat sich die Finanzindustrie zur mächtigsten Größe auf unserem Planeten entwickelt. Dabei bleibt ihr Führungspersonal im Dunkeln und lenkt die Geschicke der Welt auf eine Weise, die selbst bei genauer Betrachtung nur schwer zu durchschauen ist. Ernst Wolf entschlüsselt das korrupte Sytem! >>> hier weiter >>>.

Der grösste Crash aller Zeiten steht kurz bevor. Was uns alle erwartet und wie Sie sich und Ihr Geld absichern können, erfahren Sie in diesem neuen brisanten Bestseller der Finanzexperten und Querdenker Marc Friedrich und Matthias Weik – Der grösste Crash aller Zeiten >>>.

Selbstheilung ist immer möglich!

Die Entwicklung unschöner Geschehnisse, wie die Explosion von Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Alzheimer u.a., sowie der Fakt, dass Medikamente jährlich 60 000 Sterbefällen (2010 noch 25 000! ) allein in Deutschland verursachen, machen es nötig die Machenschaften der Pharmaindustrie und die Unzulänglichkeiten der Schulmedizin genauer unter die Lupe zu nehmen. Lassen Sie sich nicht mehr für dumm verkaufen! Informieren Sie sich hier >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Auf mysteriöse Weise, scheint die Zahl „10“ mit der Diabetes-Erkrankung verwoben.

Jeder zehnte Mensch hat Diabetes, alle 10 Sekunden kommen zwei neue hinzu. Alle 10 Sekunden wird ein Bein aufgrund von Diabetes amputiert. Alle 10 Sekunden verstirbt ein Mensch an den Folgen von Diabetes! Weitere verheimlichte, nicht selten unterdrückte Fakten, erfahren Sie hier

Der Geburtsschein ist ein Gerücht, das eine Frau durch ihr Aussehen jederzeit dementieren kann. Marlene Dietrich

Zum ersten Mal können wir nicht nur den körperlichen Verfall vermeiden, der mit der Alterung verbunden ist, sondern wir sind in der Lage, den Alterungsprozess hinauszuzögern und sogar umzukehren. Das ist das echte Wunder – hier weiter

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie



Anwendung und Wirkung >>>

Ob für Gelassenheit, einen Neubeginn, Heilung,

Liebe, Harmonie, Lebensfreude oder Lebensenergie –



Nutze auch Du die Kraft der Heilkräuter-Kerzen aus den Allgäuer Alpen >>>

Die Heilkräuter-Kerzen erleichtern das Loslassen und unterstützen bei der Bewältigung der Herausforderungen unseres Alltages – hier mehr erfahren >>>

