Alpen-Kulinarik: Traditionelle Mettensuppe am Heiligen Abend – Rezept

Die Mettensuppe am Heiligen Abend ist ein traditionelles Gericht aus der Alpen-Kulinarik.

In vielen Alpenregionen wird die wärmende Mettensuppe entweder vor oder auch nach der Christmette serviert.

Diese reichhaltige Mettensuppe symbolisiert im Alpenraum das Ende der Fastenzeit und den Beginn des weihnachtlichen Schlemmens.

Alpen-Kulinarik: Mettensuppe am heiligen Abend

Wer am Heiligen Abend nach der Christmette durch die eisige Winternacht und den hohen Schnee nach Hause stapfte, freute sich vor allem auf eines: eine heiße Mettensuppe.

Der dampfende Topf hatte dabei traditionell auf dem Mettenstock zu stehen, einem besonders alten, knorrigen Holzklotz.

Zutaten für die Mettensuppe – Für 4 Personen

600 g Beinfleisch vom Rind

3 Stück Rindermarkknochen

1 Bund Wurzelgemüse

1 Stück große Zwiebel

etwas Öl

5 l Wasser

2 Stück Lorbeerblatt

1 TL Wacholderbeeren

1 TL Pimentkörner

1 TL Pfefferkörner, schwarz

Salz

beliebig Suppennudeln

4 Stück Weißwürste

4 Stück Frankfurter

Petersilie

Zubereitung der Mettensuppe

Wurzelwerk für Suppe waschen, putzen und grob schneiden

Zwiebel halbieren, aber nicht schälen

etwas Öl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebelhälften mit der angeschnittenen Fläche in einen großen Topf legen, Markknochen dazugeben und alles leicht anrösten

mit ca. fünf Liter kaltem Wasser aufgießen, Fleisch und Wurzelwerk, sowie Lorbeerblätter, Wacholderbeeren, Piment und Pfefferkörner dazugeben

Suppe salzen und ohne Deckel etwa zwei Stunden köcheln lassen

Markknochen, Fleisch und Suppengemüse aus der Suppe nehmen, Suppe erkalten lassen

Fleisch und Suppengemüse für die Einlage klein schneiden

von der kalten Suppe das Fett abschöpfen

die Mettensuppe wieder erhitzen und mit Salz und Pfeffer abschmecken – Frankfurter und Weißwürste mitziehen lassen

Suppennudeln kochen

in die heiße Suppe klein geschnittenes Fleisch, Gemüse, gekochte Suppennudeln sowie in Scheiben geschnittene Frankfurter und Weißwürste geben

mit frischer Petersilie servieren

Die Alpenschau wünscht einen wunderschönen 4. Advent und viel Freude beim Ausprobieren des Rezeptes für die Mettensuppe am heiligen Abend!

