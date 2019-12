Die Rauhnächte – Es ist Zeit für eine innere Einkehr

Wieder einmal ist das Jahr fast zu Ende, Weihnachten und damit auch die Rauhnächte stehen vor der Tür – Zeit für eine innere Einkehr.

Die Zeit zwischen den Jahren gibt uns die Möglichkeit, uns wieder auf uns selbst, auf die eigenen Wünsche, Träume und Sehnsüchte zu besinnen und der inneren Stimme zu lauschen.

Bei unserem heutigen Lebensstil vergeht die Zeit wie im Fluge und es bleiben kaum Momente für Besinnung. Dann formulieren wir am Silvesterabend oder am Neujahrstag unsere guten Vorsätze für das kommende Jahr, die dann häufig lauten:

Im nächsten Jahr wird alles anders – alles besser! Ich werde mir mehr Zeit für mich, meine Gesundheit, meine Freunde, meine Familie oder auch meine Hobbys nehmen.

.

.

Hat das bei einem von Euch schon mal wirklich funktioniert – mal ganz ehrlich?

War das Jahr danach dann wirklich ruhiger, entspannter und besser?

Da also augenscheinlich ein kurzer „Vorsatz fürs neue Jahr“ nicht ausreichen wird, können wir deshalb die Zeit der Rauhnächte für uns nutzen, um wieder zu uns selbst zurück zu finden.

Wir können uns vom alten Jahr verabschieden und reflektieren, was gut oder weniger gut gelaufen ist und was wir gern anders hätten.

Nutzen wir die Rauhnächte, um uns auf das neue Jahr vorzubereiten, denn der Verlauf des kommenden Jahres maßgeblich dadurch bestimmt wird, wie und womit man seine Rauhnächte verbracht hat.

Vielleicht ist der folgende Beitrag eine Motivation für Dich, diese besondere Zeit der Rauhnächte entspannter zu verbringen, damit Du die besondere Energiequalität besser für Dich nutzen kannst.

.

Mit Achtsamkeit und Aufmerksamkeit durch den Alltag zu gehen, ermöglicht es, das Leben neu zu entdecken und sich der bunten Vielfalt zu öffnen. Lassen wir die Welt kopfstehen – gleich jetzt! Machen wir heute etwas anders als sonst! – hier weiter >>>

Wir haben es uns angewöhnt, die Rauhnächte möglichst ruhig zu verbringen, Yoga zu praktizieren, zu meditieren und uns Zeit für einige Rituale zu nehmen.

Vielleicht machen wir das inzwischen aus Aberglauben, aber auch aus Respekt vor dieser heiligen Zeit und weil wir es dringend brauchen, um uns von den Ereignissen des vergangenen Jahres und dem Stress zu erholen und um wieder Kraft zu schöpfen.

.

.

Was sind die Rauhnächte überhaupt?

Wenn man die Rauhnächte erwähnt, erntet man erst einmal fragende Blicke. Kaum jemand kennt sie noch, die Rauhnächte oder Wolfsnächte oder die Zwölften, wie sie auch genannt werden.

Vielleicht liegt es daran, dass es hierzu wenig schriftliche Überlieferungen gibt. Vieles wurde nur mündlich weitergegeben.

Zu den Rauhnächten gibt es unzählige Mythen, Märchen und Verhaltensregeln.

So erzählt man sich beispielsweise, dass Frau Percht, die Göttin der Unterwelt, mit ihrem Gefolge während der Rauhnächte durch die Lüfte zieht und ihr Unwesen treibt.

Deshalb sollten auf keinen Fall Wäscheleinen vor dem Haus aufgespannt werden, da sich die umherziehenden Dämonen sonst in den aufgehängten Wäschestücken verfangen und damit Unglück über die Hausbewohner bringen könnten.

Auch heißt es, man solle bei Einbruch der Dunkelheit Kerzen auf den Fensterbänken aufstellen, um böse Geister zu vertreiben und gute Geister anzulocken.

.

Ob für Gelassenheit, einen Neubeginn, Heilung, Liebe, Harmonie, Lebensfreude oder Lebensenergie



Nutze auch Du die Kraft der Heilkräuter-Kerzen aus den Allgäuer Alpen >>>

.

Die Rauhnächte sind eine ganz besondere, geheimnisvolle und magische Zeit. In dieser Zeit – so wird behauptet – sind die Schleier zur Anderswelt dünner, so dass es uns leichter fällt, mit der feinstofflichen Welt in Berührung zu kommen.

In vielen Kulturen wird diese Zeit in besinnlicher Weise mit Meditation, Gebeten und Ritualen verbracht. Es ist eine Zeit, die wir nutzen können, um Bilanz zu ziehen, um uns auf das nächste Jahr vorzubereiten und um unser Gespür für das Wesentliche wieder zu schärfen.

Als Beginn der Rauhnächte wird vor allem im Schamanismus bereits die Nacht der Wintersonnenwende am 21. Dezember angesehen. Heute wird aber überwiegend die Mitternacht des 25. Dezembers, also der Übergang des Heiligen Abend zum 1. Weihnachtsfeiertag zur ersten Rauhnacht gezählt.

Die Zeitspanne einer Rauhnacht umfasst einen ganzen Tag. Die erste Rauhnacht beginnt für die meisten von uns also am 25. Dezember um 0:00 Uhr und endet um 24:00 Uhr.

Die zweite Rauhnacht beginnt dann am 26. Dezember. Um Mitternacht am 5. Januar enden die Rauhnächte. Der 6. Januar ist dann der Eintritt in die neue Zeit.

.

.

Die Rauhnächte – Zwölf heilige Nächte, die es zu nutzen gilt.

Es heißt, dass die Rauhnächte erstmals im 16. Jahrhundert in Dokumenten erwähnt wurden und ihr Ursprung im germanischen Mondkalender zu finden sei. Danach hatte das Jahr 354 Tage. Im Vergleich zu dem bei uns gebräuchlichen Kalender des Sonnenjahres mit seinen 365 Tagen fehlen also elf Tage bzw. zwölf Nächte.

Diese wurden beim Übergang vom Mond- zum Sonnenkalender am Jahresende einfach drangehängt. Die Rauhnächte werden somit als eine Zwischenzeit angesehen, weder dem alten noch dem neuen Jahr zugehörig.

Zwischenzeiten sind Räume für Begegnung der verschiedenen Welten. Von dieser Zeit wird angenommen, dass die normalen Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt sind.

Diese Zeiten werden oft als herausfordernd, teilweise sogar unheilvoll, aber auch als Chance für Veränderung und Neubeginn angesehen.

Märchen und Bräuche der Rauhnächte

Heute bleibt kaum noch Zeit für Mythen, Märchen und Bräuche. Wir haben das Gespür für das Besondere verloren. Das früher noch übliche gemeinsame Zusammensitzen und Geschichtenerzählen am Abend bei Kerzenschein wurde durch die abendliche Tagesschau, TV-Soaps oder den Tatort ersetzt.

Wer heute behauptet, dass es Engel, Dämonen oder Naturgeister gibt, wird häufig als esoterischer Spinner oder Träumer bezeichnet. Selbst Kinder, die noch in Kontakt mit der „Anderswelt“ sind, werden in der Regel eines besseren belehrt und schnell wieder auf den Boden der „Tatsachen“ geholt.

Aber einige Großeltern kennen sie noch, die Rauhnächte und ihre Besonderheiten.

Sie legen ihren Kindern und Enkelkindern nahe, in dieser Zeit keine Wäsche zu waschen, nach Anbruch der Dunkelheit das Haus nicht mehr alleine zu verlassen, Glücks- oder Kartenspiele zu vermeiden, die Wohnräume mit Weihrauch zu reinigen und Schulden noch vor Beginn der Rauhnächte zu begleichen.

Auch empfehlen sie, auf die Träume und die Zeichen der Natur zu achten und sich wieder Zeit für Märchen und Rituale zu nehmen. Märchen zu lauschen kann zu einer Meditation oder einer kleinen spirituellen Reise werden. Sie können uns verwandeln und einen starken Eindruck in unserer Seele hinterlassen.

Warum also nicht mal wieder das alte Märchenbuch herausholen, sich gegenseitig Geschichten erzählen oder vorlesen und gemeinsame Zeit mit lieben Menschen bei Kerzenschein und einer Tasse Tee verbringen?

Gespräche mit nahestehenden Menschen zu führen oder sich gegenseitig etwas vorzulesen, kann heilender sein als einige Therapiestunden beim Therapeuten.

Wer sich zu sehr in seinem stressigen Arbeitsalltag verliert, riskiert dabei, einen wichtigen Teil von sich zu verlieren, und zwar seine Fantasie und die Fähigkeit zu träumen.

Hol Dir Deine Fantasie und Kreativität zurück!

.

.

Rituale der Rauhnächte

In vielen Regionen werden auch heute noch während der Rauhnächte feste Rituale gepflegt. In einigen Ritualen geht es beispielsweise darum, eigene Ängste zu besiegen und Dämonen zu besänftigen.

Bei anderen geht es eher um den Schutz des Hauses oder der Bewohner oder darum, sich um gewisse „Aufräumarbeiten“ in seinem Leben zu kümmern.

Rituale können eine starke Kraft haben, die wir mit unserem modernen Weltbild kaum ergründen oder wahrnehmen können. Feinfühlige Menschen spüren diese Kraft allerdings sehr deutlich.

Rituale sind achtsam durchgeführte Handlungen, die bestimmten Regeln und Abläufen folgen. Im Internet findest Du für die Rauhnächte zahlreiche Rituale aus alten Überlieferungen.

Wir verbinden die alten Empfehlungen gern mit meinen eigenen Bedürfnissen, Wünschen und Vorlieben. So haben wir Rituale gefunden, die uns und unserem eigenen Weg entsprechen und auch in der heutigen Zeit umsetzbar sind.

Nicht jedem ist es beispielsweise möglich, den genauen Zeitpunkt des Sonnenauf- oder -unterganges für sein Ritual einzuhalten. Auch wenn vielleicht nicht jedes unserer Rituale den genauen Vorgaben aus alten Überlieferungen entspricht, haben wir damit sehr gute Ergebnisse erhalten.

Für unsere Rituale nehmen wir uns ausreichend Zeit. Wir versuchen während des Rituals offen, flexibel und kreativ zu bleiben und manchmal entwickelt sich ein Ritual auch anders, als wir es ursprünglich geplant hatten.

Wie auch immer Du Deine Rauhnächte verbringst, ob Du Dich mit Deinen Träumen beschäftigst, meditierst, Dir Zeit für lange Spaziergänge oder Märchen nimmst oder Räucherrituale durchführst…

Diese Zeit kann Dir wichtige Erkenntnisse bringen und Dir helfen, wieder mehr zu Dir zu kommen.

.

.

Räuchern in den Rauhnächten

Räuchern gehört zu den ältesten traditionellen Handlungen der Rauhnachtzeit. Der Name Rauhnächte kommt von Rauchnächte, also die Nächte, in denen man räuchert.

Am 31. Dezember und am 5. Januar wurde seit jeher besonders viel geräuchert. Du kannst aber im Prinzip jede Rauhnacht für eine Räucherzeremonie nutzen.

Räuchern wird jedoch längst nicht mehr nur während der Rauhnächte oder zu besonderen Zeiten zelebriert, sondern auch während des gesamten Jahres zur Reinigung von Körper, Räumen und Grundstücken und zum Schutz eingesetzt.

Hierfür werden beispielsweise Substanzen wie Salbei, Beifuß, Johanniskraut, Myrrhe oder Weihrauch verwendet. Je nach Zutat haben Räucherungen unterschiedliche Wirkungen.

.

.

Besonderes Räucherwerk findest Du hier >>>.

.

Man sagt den Räucherungen unter anderem desinfizierende und antimikrobielle Eigenschaften oder auch entzündungshemmende Wirkung nach. Mit Hilfe von bestimmten Räucherungen kannst Du beispielsweise Deine Meditation vertiefen, Ängsten entgegenwirken, die Stimmung verbessern oder den Schlaf vertiefen.

In den Rauhnächten dienen Räucherungen insbesondere dazu, das Tor zur spirituellen Welt zu öffnen, die Verbindung zu den Ahnen wieder herzustellen, Haus und Grundstück zu reinigen und magische Rituale zu gestalten.

Räuchern ist nicht schwer

Nimm Dir für Dein Räucherritual eine hitzebeständige Schale, fülle etwas Sand hinein und lege Räucherkohle (es gibt spezielle Räucherkohle für diese Rituale, bitte keine normale Grillkohle verwenden) in den Sand.

Zünde die Kohle an und gib der Kohle einen Moment Zeit, bis sich eine graue Ascheschicht auf ihr gebildet hat. Das kann 10 bis 15 Minuten dauern, dann hat die Kohle die richtige Temperatur.

Lege dann einfach Deine Kräuter oder kleine Weihrauchharzstückchen auf die Kohle, stelle Deine Schale in den Raum, den Du reinigen möchtest oder gehe damit durch das ganze Haus.

Wenn Du möchtest, kannst Du innerlich oder auch laut ein Mantra oder Deine Absicht (z.B. „Mögen alle hinderlichen oder dunklen Energien weichen und alle Bewohner und Gäste dieses Hauses gesegnet sein“) wiederholen, während Du mit Deiner Feuerschale durch die Wohnung schreitest.

Du findest im Internet oder im Buch von Valentin Kirschgruber „Das Wunder der Raunnächte“ zahlreiche Tipps zu den Rauhnächten und zum Räuchern.

Für die zweite Rauhnacht empfiehlt Valentin beispielsweise Weihrauch und Zedernholz. Diese Räuchermischung hat eine beruhigende Wirkung und hilft dabei, in die Stille zu gehen.

Für die sechste Nacht empfiehlt er weißen Salbei, Kampfer und Kieferharz zum Räuchern, um die innere Einkehr zu begünstigen und zugleich Geist und Seele anzuregen.

Weitere Rituale während der Rauhnächte

.

Altes Loslassen

Am besten suchst du Dir ein schönes Plätzchen in der Natur. Du kannst dieses Ritual aber auch in Deiner Wohnung durchführen.

Nimm Dir wieder eine feuerfeste Schale mit etwas Sand. Schreibe alles, was Dich belastet oder was Du gern loswerden möchtest auf einen Zettel, zünde diesen Zettel an und lege ihn in die Schale.

Beobachte, wie der Rauch alles nach oben trägt, was du abgegeben hast oder auflösen möchtest.

.

Beziehungen „klären“

Schreibe einen Brief an eine Person, mit der Du noch etwas „zu klären“ hast. Vielleicht hat Dich diese Person verletzt oder Du möchtest Dich bei ihr entschuldigen für etwas, das Du ihr angetan hast.

Schreibe alles in diesen Brief, was Du dieser Person dringend sagen möchtest. Danach kannst Du den Brief entweder tatsächlich abschicken oder ihn der geistigen Welt übergeben und ihn verbrennen.

Wenn Du Dir alles von der Seele geschrieben hast, beruhigen sich auch alle damit verbundenen Emotionen. Dzu wirst erstaunt sein, wie wirksam dieses Ritual für den Seelenfrieden sein kann.

.

.

Dankbarkeit

Erstelle eine Liste mit Gegebenheiten, Menschen und Dingen in Deinem Leben, für die Du dankbar bist. Du kannst die Liste auch mit schönen Zeichnungen oder Fotos schmücken und sie an einen Platz legen oder hängen, an dem Du häufig vorbeigehst.

.

Erstmal Luft holen

Etwas, das uns im Alltagsstress häufig verloren geht, ist ein tiefer und entspannter Atemrhythmus. Um sich wieder zu beruhigen und bei sich anzukommen, helfen oft schon wenige Minuten bewusster, tiefer Atmung.

Setze Dich aufrecht hin und beobachte Deinen Atem für einen Moment, wie er kommt und geht. Versuche dann – ohne krampfhaftes Erzwingen – Deinen gesamten Atemraum zu nutzen.

Mit dem Einatmen atme tief in den Bauch, dann weiter in den Brustkorb und zuletzt bis hoch zu den Schlüsselbeinen.

Mit dem Ausatmen lasse den Atem von oben nach unten wieder herausfließen. Zuerst senken sich die Schlüsselbeine, dann der Brustkorb und zuletzt bewegt sich der Bauchnabel wieder Richtung Wirbelsäule, während die Luft aus dem Bauchraum herausströmt.

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold

Es ist unglaublich, wie heilsam Schweigen sein kann. Suche Dir für Dein Schweigeritual in den Rauhnächten einen oder auch mehrere Tage aus, an denen Du kein einziges Wort sprichst.

Wichtig hierfür: Stelle das Telefon aus und sorge dafür, dass Du von Deiner Familie oder Deinen Freunden nicht gestört wirst. Du wirst Dich wundern, wie ruhig und kraftvoll Du Dich danach fühlst.

.

.

Es empfiehlt sich, vor dem Beginn der Rauhnächte Ordnung in das alltägliche Chaos zu bringen.

Erledige alle wichtigen Dinge, räume Dein Haus oder Deine Wohnung auf, begleiche alle noch offenen Rechnungen und gebe Geliehenes wieder zurück.

Nimm Dir während der Rauhnächte immer wieder Zeit zum Rückzug und zur inneren Einkehr!

.

Das Team der Alpenschau wünscht Dir inspirierende und erkenntnisreiche Rauhnächte!

Mit dieser Audio-CD und den positiven Affirmationen der Achtsamkeitsübung wird das Selbstbewusstsein gestärkt. In Verbindung mit der Meditation zum Selbstliebe lernen, bauen wir ein echtes Selbstbewusstsein von innen heraus auf. Durch Selbstliebe ins Selbstbewusstsein – hier weiter >>>.

Es gibt viele gute Gründe, den Zuckerbedarf teilweise durch Xylit zu ersetzen und die für die Gesundheit und die Zahngesundheit günstigen Effekte zu nutzen – Hier weiter >>>.

Die Regulation des Säure-Basen-Haushalts ist wichtig für ein ausgewogenes Gleichgewicht im Körper, damit die im Körper produzierten säurehaltigen Abfallprodukte ausgeschieden werden können. Wir müssen uns mit der krankmachenden Übersäuerung nicht abfinden. Wie man selbst bestehende Schäden und Beeinträchtigungen beseitigen kann – Hier weiterlesen.

Die Folgen einer Übersäuerung sind Unwohlsein und Energielosigkeit bis hin zu Übelkeit, Immunschwäche, Allergien, Pilzinfektionen oder Zahnschäden.

Wer richtig entgiftet lebt länger und hat auch mehr Lebensfreude. Wie man sich auf natürliche Weise selbst entgiften und somit heilen kann >>> erfahren Sie hier >>>.

20 % Rabatt-Gutschein

VTAFF2019 >>>

“Mit den richtigen Gedanken können wir uns das Leben schenken, das wir uns immer gewünscht haben.” Ein völlig neues System zur Heilung von Körper, Geist und Seele, das auf sanfte Weise zu guter Gesundheit, mehr Energie und einem erfüllten Leben führt! – Hier weiter >>>

Auch als Audio-CD erhältlich >>>

Heute haben wir einen Insidertipp für Euch, der uns selbst die Augen geöffnet hat, wenn es um Erfolg in allen Lebenslagen geht.

Hier weiter >>>

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen.

Hier weiter>>>

Immer wieder berichten die Medien über den angeblichen Durchbruch in der Krebstherapie….

Trotz dieser vermeintlichen Erfolge, die man nach nach mehreren Jahrzehnten fragwürdiger Berichterstattung nicht wirklich mehr ernst nehmen kann, erkrankt mittlerweile jeder 2te und verstirbt jeder 4te Mensch in Deutschland an Krebs, die Devise kann nur lauten, sich selbst und seine Liebsten zu schützen – hier wird gezeigt wie

20 % Rabatt-Gutschein

VTAFF2019 >>>



Anwendung und Wirkung >>>

Die Fähigkeit dein Gehirn in Zustände des Glücks, Fokus, Kreativität oder Meditation zu versetzen, hört sich an wie Magie, doch ist es letztendlich nichts anderes als Wissenschaft und Technologie. Man nennt das Brainwave Entrainment.

Richtig angewandt ist Cannabidiol ein Segen für die Gesundheit vieler Menschen. Seine Heilanwendungen haben nicht nur eine jahrtausendealte Tradition, sondern wurden in neuesten Forschungsergebnissen eindrucksvoll bestätigt. Anleitung für die CBD-Hausapotheke mit Öl, Tee oder Salben >>>.

Das beste CBD-Öl

finden Sie hier >>>.

Adaptogene sind der perfekte Ausdruck eines Lebensgrundprinzips. Sie eignen sich daher besonders dazu, wieder zu ordnen, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Mächtig und geduldig wie die Natur selbst entfalten sie ihre Wirkung und sorgen für Harmonie in Körper, Geist und Seele. Auf diese Weise fördern sie die Kraft und die Fähigkeit, mit den Dingen umzugehen, die wir erleben. Sie helfen, die Gesundheit wieder zu erlangen oder zu bewahren.

Nutze die Heilkraft der Adaptogene >>>

Sich selbst zu lieben bedeutet, ein Herz für sich zu haben. So wie man ein Kind oder seinen Liebespartner ansieht, offen und mit positiven Empfindungen, so können wir uns auch selbst gegenüber treten. Dies zu ermöglichen, dabei wird uns diese Anleitung unterstützen – hier weiter.

Es ist Dein Leben – mache das Beste daraus! Alles ist möglich – Du musst es nur aus tiefstem Herzen wollen! Hier weiter.

Selbstliebe ist wichtig für ein glückliches und erfülltes Leben! Liebe Dich! Liebe jede Einzelheit an dir! Und hör auf an dir zu zweifeln! Selbstvertrauen und innere Stärke sind der Weg zum Erfolg! Hier weiterlesen >>>

Der Heilige Mayakalender, der sogenannten TZOLKIN, vermittelt uns für jedes seiner 260 KINES die Weisheit des jeweiligen Tages. Dieses Buch sollte ein lebenslanger Begleiter sein, der uns das Heilige Wissen der Maya im Alltag zugänglich macht, denn während wir die Lichtcodes dieses Höchsten Wissens täglich in uns aufnehmen, können wir die Spiralen der Zeit empor schreiten >>> hier weiter >>>.

Veränderung auf Knopfdruck!

Tauche in die Welt deines Bewusstseins ein und erfahre dein Leben aus neuen Perspektiven!

.



Beim Räuchern kommen wir in den Genuss von natürlichen Pflanzendüften und edlen Aromen.

Eine große Auswahl verschiedener Räuchermischungen, Räucherkegel und Räucherschalen für jeden Lebensbereich…

Findest Du hier >>>

Folge der Alpenschau per Email

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...