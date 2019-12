Der Überwachungsskandal als Resultat der Ibiza-Affäre des gestürzten Vizekanzlers schlägt hohe Wellen, denn Strache ließ seine Freunde bespitzeln.

Im Visier waren dabei unter anderem sein „Ibiza-Bruder“ Johann Gudenus und Dominik Nepp, Straches Nachfolger als Wiener FPÖ-Chef.

Offenbar hatte er die beiden Parteifreunde im Verdacht, sie stünden hinter dem Ibiza-Komplott. Das von Detektiven erstellte Überwachungs-Dossier wurde bei der Razzia in Straches Haus sichergestellt.

Der geheimnisvolle Brand von Notre-Dame, die Anschläge von Christchurch, El Paso, Dayton und Halle, Gretas Kulturrevolution und der Angriff auf die Demokratie – im Jahr 2019 war wieder einmal »die Hölle los«!

Wo herkömmliche Jahresrückblicke enden: Erfolgsautor und Enthüllungsjournalist Gerhard Wisnewski hakt nach, schaut hinter die Kulissen und deckt auf, was uns an Nachrichten innerhalb des Jahres 2019 vorenthalten wurde.

Begeben wir uns auf eine kritischen Zeitreise durch das Jahr 2019

Ibiza-Affäre und Überwachungsskandal – Strache ließ Freunde bespitzeln!

Der Eklat nach der Ibiza-Affäre: Einen Tag vor seinem Rücktritt beauftragte Strache einen Detektiv und stellte das der FPÖ in Rechnung.

Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos offenbar an eine freiheitliche Verschwörung gegen ihn geglaubt. Gudenus soll von Strache wochenlang ausspioniert worden sein.

Auf den Fotos, die nun aus dem eigentlich als Verschlussakte bekannten Ermittlungsverfahren ans Licht kamen, ist Gudenus unter anderem beim Einsteigen in seinen Wagen und nach einem Restaurantbesuch mit einem Bekannten zu sehen.

Das von einer Detektei erstellte Überwachungs-Dossier wurde bei einer Razzia in Straches Haus sichergestellt. Dem Bericht zufolge wurde auch Straches Nachfolger als Wiener FPÖ-Chef, Dominik Nepp, bespitzelt.

Ibiza-Affäre und Überwachungsskandal: Detektiv-Rechnung ging bei FPÖ ein

Am Donnerstag nun behauptete Strache, er habe keinen Detektiv beauftragt. Passt nicht ganz damit zusammen, dass der nunmehrige FPÖ-Chef Norbert Hofer gestern bestätigte, dass bei der Partei eine Honorarnote eines Detektivbüros eingelangt sei.

Gegenüber dem Kurier erklärt Ex-Vizekanzler Strache, dass er selbst nichts mit dieser Observation zu tun habe. Vielmehr seien es besorgte Strache-Fans, die in diese Richtung aktiv geworden sein sollen.

“Es gab nach der Aktion des kriminellen Ibiza-Netzwerks engagierte Bürger, welche Hintermänner und Akteure der Ibiza Causa unter Zuhilfenahme von Privat-Detekteien ausfindig machen und zur Aufklärung beitragen wollten”, so der Ex-Blaue.

Mit manchen war Strache in Kontakt. “Von mir selber gab es jedoch keinen derartigen Auftrag für Ermittlungen”, wehrt sich Strache.

Wie auch immer. Fakt ist: Es wird immer skurriler.

Norbert Hofer, Straches Nachfolger an der FPÖ-Spitze, bezeichnete die kolportierten Spionage-Aktivitäten am Donnerstag als “seltsam”. Er selbst habe nichts davon gewusst, beteuerte er. Auch mit dem Parteiausschluss hätte diese Angelegenheit nichts zu tun, so Hofer.

“Ich habe aus der Zeitung davon erfahren und war not amused.” Die Rechnung für den Detektiv ging allerdings sehr wohl bei der FPÖ ein. Er habe nach Bekanntwerden der Spionage-Vorwürfe sofort sämtliche Rechnungen der Partei überprüft, berichtete Hofer am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz in Wien.

Ja, es ist eine Rechnung für einen Detektiv bei der Partei eingegangen”, bestätigte Hofer. “In welcher Höhe sie ist, kann ich hier nicht sagen”, meinte er weiter. Es sollen jedoch rund 200.000 Euro gewesen sein, die in Rechnung gestellt wurden.

Die Rechnung sei von der FPÖ jedenfalls noch nicht bezahlt worden, so der FPÖ-Chef. Bei der Bezahlung der angeblichen Spitzel-Aktivitäten des Ex-Parteichefs nimmt Hofer Strache nun selbst in die Pflicht: “Die Rechnung wird an den Auftraggeber weitergeleitet werden”, kündigte er an.

Überwachungsskandal – Spitzel bespitzelt

Die Groteske rund um den Überwachungsskandal von Straches Parteifreunden wurde noch um einige weitere Facetten reicher. Wie die „Krone“ in Erfahrung bringen konnte, wurden die Detektive, die sich auf die Fersen von Gudenus, Nepp und Co. geheftet hatten, selbst bespitzelt.

Vermutlich von Freiheitlichen, aber auch vom Landesamt für Verfassungsschutz. Den Beobachteten war nämlich Verdächtiges aufgefallen.

Der Wiener FPÖ-Chef Nepp sagte der „Krone“, die Überwachung durch Strache sei „eine große menschliche Enttäuschung“. Er habe gedacht, sie seien Freunde.

Ja, das mit der Freundschaft unter Blauen… das ist so eine Sache!

Quelle: Krone, Kurier und Nachrichten.at – Die Alpenschau bedankt sich!

